Почему немецкие медработники не спешат делать прививки от COVID-19

Вводя все новые ограничения, власти Германии пытаются сдержать волну эпидемии коронавируса. Главная надежда - вакцинация, начавшаяся в конце декабря 2020 года, но ее успех зависит в том числе от того, готовы ли немцы прививаться. В целом готовность населения выросла, как показал опрос общественно-правового телеканала ARD, опубликованный в четверг, 7 января. Согласно этому опросу, привиться собираются 54 процента немцев, что на 17 процентных пунктов больше, чем в ноябре. Еще 21 процент "возможно" будет прививаться.
Пока вакцинация идет медленнее, чем ожидалось: вакцин мало и первыми их получают самые уязвимые категории населения - пожилые люди, медработники и персонал домов престарелых. На этом фоне сообщения о выделенных, но неиспользованных ампулах с вакциной от BioNTech/Pfizer ставят под вопрос быстрый успех кампании.
Вакцинация в доме престарелых в Бранденбурге, декабрь 2020
Наиболее ярко это проявилось в Тюрингии. Там правительство решило быстро привить медработников, но поскольку процедура добровольная, многие отказываются. В начале января премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), сославшись на данные главврачей, сказал, что привиться готова лишь треть работающих в муниципальных клиниках. По словам одного такого главврача, на которого сослался Рамелов, даже в случае личной беседы этот показатель можно поднять только до 40 процентов. Это значит, что больницы, которые и так работают на пределе, могут ограничить прием пациентов, если сотрудники будут массово болеть COVID-19 или вынужденно уйдут на самоизоляцию. Такие случаи уже есть, например, в тюрингском городе Айзенах. В чем причина?
Половина медсестер и санитаров не хочет прививаться
О том, что медицинский персонал в Германии скептически относится к вакцинации, заговорили еще в конце минувшего года. Так, по данным проведенного в ноябре опроса в рамках проекта COSMO Эрфуртского университета, Института имени Роберта Коха и Федерального центра по просвещению в сфере здравоохранения, показатель готовности привиться от коронавируса составил среди медработников 3,98 пункта - по семибалльной шкале. В среднем у населения этот показатель был выше - 4,45 пункта.
Медсестра в реанимационном отделении в университетской клинике в Эссене, апрель 2020
Тенденцию подтвердил и опрос среди более чем 2300 медработников, проведенный в начале декабря двумя профобъединениями интенсивной и неотложной медицины - DGIIN и DIVI. Он показал, что привиться от коронавируса готовы 73 процента немецких врачей, но лишь 50 процентов медсестер и санитаров. Хотя официально этот опрос считается нерепрезентативным, его данные совпадают с некоторыми другими. Многие явно предпочитают подождать и не спешить с вакцинацией, как, например, Вивьен Кохман (Vivien Kochmann), медсестра в берлинской клинике Bethel. "Я очень осторожно к этому подхожу, - рассказала Кохман в беседе с DW. - Это связано с тем, что я немного опасаюсь, это вещество еще новое и можно сказать, что я не на 100 процентов уверена".
Женщины более скептично относятся к вакцинации
Опрос DGIIN и DIVI показал, что в целом женщины в медицинской сфере настроены более скептично, чем мужчины. На вопрос, будут ли они сами прививаться от коронавируса, положительно ответили 53 процента респонденток, причем как врачей, так и медсестер. Среди мужчин этот показатель значительно выше - 74 процента.
Одна из причин, о которых пишут СМИ, - женщины-медработницы могут опасаться возможных негативных последствий разработанной в рекордно быстрые сроки и на основе новых технологий вакцины в случае беременности. Именно это, возможно, объясняет более низкий показатель среди медсестер по сравнению с врачами. По данным Федерального агентства по труду за 2019 год, среди более чем полутора миллионов младшего медицинского персонала в Германии подавляющее большинство - женщины. В клиниках этот показатель составил 71 процент, а в домах престарелых - 79 процентов. Среди врачей соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое.
Потребность в разъяснительной кампании
С критикой коллег в декабре выступил депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), сам в прошлом врач-эпидемиолог.
Карл Лаутербах
"Я удивлен тем, что готовность к вакцинации среди медперсонала не находится на более высоком уровне, и что отношение настолько сдержанное", - заявил Лаутербах в декабре в интервью изданиям Funke-Mediengruppe. Политик предположил, что врачи, возможно, не относят себя к группе риска и полагают, что работа в защитной одежде оградит их от коронавируса. Есть и еще одно возможное объяснение, на которое обращают внимание специалисты: многие врачи и младший персонал клиник уже переболели коронавирусом и не видят необходимости в вакцинации.
Авторы опроса DGIIN и DIVI с пониманием относятся к скептицизму коллег. "Мы знаем, что многие медсестры и санитары не уверены, что новые вакцины достаточно протестированы, и что новые технологии не приведут в долгосрочной перспективе к пока неизвестным побочным эффектам", - цитирует газета для врачей Ärztezeitung профессора Кристиана Карагианнидиса (Christian Karagiannnidis), главврача одной из клиник в Кёльне. Его коллега, генсек DGIIN и тоже главврач Уве Янссенс (Uwe Janssens), призвал развернуть массовую и прозрачную разъяснительную кампанию среди медперсонала о вакцинации.
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Автор: Марина Барановская