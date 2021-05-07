Коронавирус в Индии: помогут ли сейчас маски и прививки?

Ашок Джайн (имя изменено) 30 апреля получил положительный результат на COVID-19. Когда уровень кислорода у него упал до опасно низкого уровня, семья отправила его в небольшую больницу в Индоре в штате Мадхья-Прадеш. 2 мая он позвонил зятю и произнес свои последние слова: "Пожалуйста, вытащите меня отсюда, иначе я умру". На следующий день Джайн умер.

Праджакта (имя изменено), родственница Джайна, считает отсутствие инвестиций в здравоохранение основной причиной, по которой Индия не сможет сдержать рост смертности от COVID-19 в ближайшее время. "Индия долгое время недостаточно инвестировала в свою систему здравоохранения, что сегодня привело к ее краху", - сказала Праджакта DW. По ее словам, некоторые больницы принимают пациентов, прекрасно зная, что у них нет оборудования для лечения ковида.

Кремация умерших от COVID-19 в Индии

Правительство Индии резко критикуют за неспособность контролировать распространение инфекции и высокую смертность в результате новой мутации. За первую неделю мая в Индии официально зарегистрировано 1,57 миллиона зараженных коронавирусом . 7 мая в стране суточный прирост составил более 414 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2 и около 4 тысяч смертельных случаев. С начала пандемии инфицирован 21,5 миллиона человек, умерли более 234 тысяч. По мнению многих индийских экспертов, официальные данные сильно занижены.

Как Индии сдержать распространение коронавируса

Сдерживание пандемии в Индии будет "медленным, болезненным процессом", считает Ооммен К. Куриан, глава гражданской инициативы Health Initiative в индийском аналитическом центре Observer Research Foundation. "Мы могли бы ограничить число смертей от COVID-19, активно вакцинируя пожилое население и другие группы высокого риска. Наряду с вакцинацией мы должны теперь сделать упор на социальное дистанцирование и четко определить очередность оказания медицинских услуг пациентам, если мы хотим предотвратить подобную ситуацию во время следующей волны", - сказал он DW. Главный научный советник правительства Индии К. Виджай Рагхаван уже предупредил о третьей волне, хотя заметил, что ее сроки определить трудно.

Центр вакцинации в Нью-Дели

Кампания вакцинации в Индии, которая является мировым лидером производства вакцин от различных болезней и нередко называет себя "аптекой мира", застопорилась. Страна не может произвести достаточно доз вакцины от COVID-19. К настоящему времени в Индии с населением более 1,3 миллиарда человек использовано 157 миллионов доз вакцины (для сравнения: в ЕС с населением 450 млн человек - 150 млн доз вакцины).

В среднем ежедневно делается 2,5 миллиона прививок, говорит Амартия Лахири, профессор экономики в Университете Британской Колумбии. По ее словам, минимальной целью индийских властей должны стать 5 миллионов прививок в сутки. И даже если этой цели удастся достичь, потребуется один год, чтобы вакцинировать все население, сказала Лахири.

Шарад Кумар (имя изменено), врач из Бхагалпура в штате Бихар считает, что вторая волна закончится через семь-восемь недель. "Мы должны снизить нагрузку на систему здравоохранения, убедившись, что легкие случаи не переходят в критическую стадию. Мы также должны привлечь правительство к ответственности за тендер на поставку кислородных установок для больниц, утвержденный в прошлом году", - сказал Кумар.

Кто ответит за отсутствие кислорода в больницах

Так, на прошлой неделе в одной из больниц штата Карнатака на юге страны 24 пациента умерли от недостатка кислорода. В столице Нью-Дели, которая относится к наиболее пострадавшим от пандемии регионам, по этой же причине в одной больнице умерли 12 человек, включая врача. Главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал 7 мая сообщил, что больницы города впервые получили 730 тонн медицинского кислорода, в которых они вообще-то нуждаются ежедневно.

В больнице в Нью-Дели

Судебная система Индии сделала шаг к тому, чтобы заставить национальное правительство и власти штатов отчитаться за провальные действия в борьбе с пандемией. 7 мая Верховный суд Индии вмешался, дав указание правительству премьер-министра Нарендры Моди полностью проверить систему здравоохранения и разработать общенациональную политику вакцинации.

Он также поручил правительству разработать план действий по увеличению поставок кислорода в Нью-Дели. Ранее суды Бомбея и Нью-Дели вмешались, чтобы решить проблему завышения цен в частных клиниках, а также гарантировать их снабжение медицинским кислородом и противовирусными препаратами. В свою очередь, суд Аллахабада в штате Уттар-Прадеш на этой неделе постановил, что смерть пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода в больницах была "преступным деянием", совершенным лицами, ответственными за обеспечение непрерывных закупок и поставок медицинского кислорода.

Недостаточные инвестиции в здравоохранение

Хотя у индийского правительства был год на подготовку к текущему сценарию, в новый бюджет не были включены инвестиции в систему здравоохранения, сказала DW Вандана Прасад, педиатр и консультант по общественному здравоохранению.

"Система здравоохранения Индии в настоящее время настолько плохая, что не может удовлетворить даже элементарные потребности. Чтобы сдержать пандемию коронавируса или вспышки других болезней в будущем, мы должны инвестировать значительные средства в здравоохранение, платить нашим медицинским работникам и давать им постоянные контракты", - считает Прасад. "Правительство должно признать, что действовало вяло в борьбе с пандемией, если оно хочет успешно бороться с новой волной. Например, главный министр штата Уттар-Прадеш отрицает нехватку кислорода, хотя люди умирают каждый день по этой причине", - говорит она.

Рикша, приспособленная под мобильную станцию снабжения медицинским кислородом

Индия должна инвестировать около 5 процентов своего ВВП в медицину, если она хочет предотвратить новый крах системы здравоохранения, подчеркнул в интервью DW Энтони К.Р., консультант по общественному здравоохранению из Кочи в штате Керала. По его мнению, Индии следует начать децентрализацию управления системой общественного здравоохранения вплоть до районного уровня, чтобы подготовиться к следующей волне.

"Мы должны создать благоприятную рабочую среду для врачей, медсестер и медицинского персонала, такого как лаборанты и рентгенологи в государственных учреждениях здравоохранения, чтобы укрепить систему общественного здравоохранения, а не оставлять бедных на милость частного сектора", - сказал Энтони К.Р.

Спасет ли Индию информирование населения

Некоторые эксперты считают, что Индия может сдержать распространение вируса с помощью последовательной и целенаправленной коммуникации правительства с населением. Критики говорят, что одной речи премьер-министра Нарендры Моди, в которой он призвал людей оставаться дома, было недостаточно.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на массовом предвыборном митинге, 12 апреля 2021 года

По словам основателя посвященного журналистике сайта IndiaSpend.com Говиндры Этираджа, одной из "самых больших неудач" Индии было информирование населения, особенно, что касается ношения масок и дистанцирования. "Правительство должно было активно препятствовать проведению таких мероприятий, как свадьбы и массовые собрания, в том числе политические митинги и религиозные фестивали. Ему следовало активно отговаривать людей от посещения мероприятий, на которых они массово заражались коронавирусом", - сказал Этирадж DW.

Среди наиболее пострадавших регионов оказался штат Западная Бенгалия на востоке страны, в котором недавно завершились восьмиэтапные выборы. Перед ними в штате прошли массовые митинги с участием премьер-министра Нарендры Моди и других политиков - события, которыми теперь частично объясняют стремительный рост распространения инфекции в регионе.

Индийские суды резко раскритиковали действия Избирательной комиссии Индии за то, что она игнорировала вторую волну пандемии в стране и продолжала разрешать крупные предвыборные митинги. Предвыборная кампания была названа "самой безответственной за последние несколько месяцев", поскольку Избирком не помешал партиям проводить массовые политические мероприятия.

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