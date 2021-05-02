В поисках кислорода: что нужно знать о газе, спасающем жизни при пандемии
Острая нехватка кислорода для больных ковидом стала одной из самых больших проблем в десятках стран. Сколько стоит медицинский кислород, и как происходит его производство и поставки?
В настояшее время Индия испытывает колоссальный дефицит в кислороде
ВОЗ внес кислород в список жизненно важных медикаментов с 2017 года. По данным организации, в настоящее время более полумиллиона пациентов с COVID-19 по всему миру ежедневно нуждаются в медицинском кислороде. В условиях пандемии десятки стран столкнулись с острым кислородным дефицитом.
Острый дефицит кислорода в десятках стран
Только для стран с низким или средним уровнем дохода суточная потребность в кислороде к концу апреля составила 25,5 млрд кубометров. Чтобы обеспечить этот объем, необходима финансовая поддержка в размере более 5,6 млрд долларов (см. скриншот ниже). По данным интерактивного трекера COVID-19 Oxygen Needs Tracker, отслеживающего мировую потребность в медицинском кислороде в период пандемии, для лечения больных коронавивирусом в одной лишь Индии в сутки нужны 11,8 млн кубометров кислорода.
Интерактивный трекер рассчитывает потребность в кислороде в разных странах
К наиболее уязвимым странам в данном склучае относятся также Бразилия, Перу, Мексика, Египет и Нигерия. В Бразилии в феврале этого года потребность в кислороде составляла 2,8 миллиона кубометров в день, а в начале марта превысила три миллиона кубометров. Для сравнения, в Китае этот показатель в феврале составлял 8 тыс кубометров, а в настоящее время - 1251 кубометр.
Как рассчитывается потребность в кислороде?
Один из основных инструментов, рассчитывающий суточную потребность в кислороде для пациентов с ковидом в странах с низким и средним уровнем дохода, - это интерактивный трекер COVID-19 Oxygen Needs Tracker. Он был создан в результате сотрудничества международной благотворительной организации PATH, инициативы Билла Клинтона по доступу к медицинскому обслуживанию (CHAI) и международной инициативы Access Challenge.
Данными этого трекера, основанными, в числе прочего, на информации ВОЗ, пользуются международные организации, занимающиеся закупками, распределением, поставками кислорода и технической поддержкой стран со средним и низким уровнем доходов. По оценкам PATH, в период пандемии в странах с низким уровнем доходов потребность в медицинском кислороде выросла в пять-семь раз.
Сколько стоит кислород?
Чем сильнее повышается спрос на кислород, тем сложнее становится его закупать. Индийская газета Times of India пишет о том, что цены на этот газ в стране взлетели до потолка: стоимость одного баллона с кислородом в настоящее время может колебаться от 250 до 300 долларов, а в некоторых случаях - даже превышать эту сумму. Правительство премьер-министра Нарендры Моди поручило местным фирмам-производителям сосредоточиться на выпуске медицинского кислорода.
В Перу, по данным местных СМИ, цена одного баллона подскочила до 1000 долларов. В Германии литр медицинского кислорода можно купить онлайн за 2,6 евро, а восьмилитровый баллон - за 20 евро.
Родственники больных ковидом в столице Перу Лиме ждут, пока кислородные цилиндры заполнятся газом
Кто производит кислород?
Двумя крупнейшими производителями кислорода и лидерами мирового рынка являются французский концерн Air Liquide и немецкая фирма Linde. Годовой оборот французской компании в 2017 году составил 20,3 млрд евро, годовой оборот немецкой в 2019 году - 28,2 млрд.
Крупнейший в Германии завод по производству кислорода расположен в Оберхаузене, его ежедневная производительность составляет 2400 тонн. На медицинский кислород приходится от пяти до десяти процентов мирового производства этого газа.
Как транспортируется кислород?
При производстве медицинского кислорода воздух охлаждается до минус 183 градусов Цельсия, что вызывает конденсацию кислорода и отделение его от воздушной смеси. Затем жидкий кислород в специальных контейнерах транспортируется в больницы. Там он подается в установки для выпаривания, где происходит его повторный нагрев. В результате этого кислород переходит в газообразное состояние и через центральную систему распределения поступает к больничным койкам.
В странах с менее развитой инфраструктурой и отсутствием в больницах необходимого технического оборудования больные получают кислород из баллонов со сжатым газом. Несмотря на то, что они громоздки для транспортировки, эта технология достаточно проста в применении - баллон можно установить прямо у кровати пациента. Но по сравнению с первой технологией использование баллонов для обеспечения больных кислородом намного дороже, потому что он покупается в меньших объемах и его транспортировка стоит дороже.
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