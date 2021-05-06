 Пандемия в Индии: какой вред наносят фейки о коронавирусе и вакцинах | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.05.2021

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Мир

Пандемия в Индии: какой вред наносят фейки о коронавирусе и вакцинах

Гигантский всплеск числа заражений коронавирусом в Индии стал питательной средой для теорий заговора и нелепых слухов в соцсетях. Фейковые новости мешают вакцинации и осложняют борьбу с пандемией.

Волонтеры и родственники умерших от коронавируса готовят тела к кремации

Число смертей от ковида в Индии растет, а в соцсетях множатся слухи о вреде вакцинации

В Индии растет число ежедневных заражений коронавирусом. Во вторник, 4 мая, власти тринадцатый день подряд сообщили о более чем 300 тысяч новых инфицированных. По данным министерства здравоохранения, всего их с начала пандемии в стране зарегистрировано уже 20 миллионов, а количество смертей превысило 226 тысяч. При этом наблюдатели говорят о том, что эти цифры - лишь вершина айсберга, а реальные показатели могут в 5-10 раз превосходить официальные данные.

Чудовищная вспышка заболевания в начале апреля застала Индию врасплох, и система здравоохранения не выдержала экстремальной нагрузки: в стране ощущается острый дефицит медикаментов и оборудования, необходимых для лечения больных ковидом: кислородных концентраторов, аппаратов ИВЛ, баллонов с кислородом, противовирусных препаратов. В отделениях интенсивной терапии уже давно не осталось свободных мест. 

Мужчина в кислородной маске

В индийских больницах не хватает кислорода и аппаратов ИВЛ

Власти страны изо всех сил пытаются замедлить стремительное распространение пандемии. Но их задача усложняется тем, что Индию наводнили фейковые новости о коронавирусе: в интернете множатся теории заговора о причинах второй волны пандемии и опасности вакцинации, а многочисленные пользователи соцсетей советуют укреплять иммунитет с помощью домашних средств.

"Если говорить о самых распространенных фейках, первое место занимает тема здоровья на фоне пандемии, а второе - дезинформация религиозного толка, - говорит в беседе с DW Сайет Назакат, основатель инициативы Health Analytics Asia, которая разоблачает ложную информацию в интернете. -  И это в то время, когда в стране идет массовая вакцинация".

"Налицо явное неуважение к науке"

Наблюдатели и активисты указывают, что власти делают недостаточно для того, чтобы остановить волну дезинформации. Более того, некоторые общественные деятели и высокопоставленные чиновники сами виновны в ее распространении.

Так, в начале апреля, когда число случаев заболеваний стало стремительно расти, представитель департамента здравоохранения Национального института трансформации Индии ("НИТИ Айог") и глава национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 доктор Винод К. Пол рекомендовал больным с легкой и бессимптомной формами ковида обращаться к специалистам по альтернативной терапии. А для повышения иммунитета посоветовал принимать чаванпраш (пищевую добавку, используемую в аюрведической медицине) и кадху (отвар из трав и специй).

Мужчина несет на руках пожилую женщину в кислородной маске

Советы лечить ковид народными средствами подвергают индийцев дополнительной опасности

Его заявление раскритиковали индийские врачи: по их мнению, подобные рекомендации побуждают людей экспериментировать с непроверенными методами лечения и слишком долго ждать, прежде чем обратиться за медицинской помощью.

"Поразительно слышать столь опасные и вводящие в заблуждение заявления. Из-за таких рекомендаций люди будут сидеть дома и пить травяные отвары, а когда доберутся до больницы, будет уже слишком поздно", - возмущается бывший президент Индийской медицинской ассоциации Раджан Шарма.

Схожие эмоции испытывает и Апар Гупта, глава фонда "Свобода интернета". "Когда власти с одобрением относятся к подобным призывам, очевидно, что это говорит о недостатке уважения к науке. Как вы думаете, какой эффект эти рекомендации окажут на пользователей социальных сетей?", - задает он риторический вопрос в беседе с DW.

Число пользователей социальных сетей в Индии растет

Одной из причин стремительного и широкого распространения фейков эксперты называют недоверие индийцев к новостям из средства массовой информации и в целом неразвитые общественные СМИ в сочетании с фрагментированной аудиторией и высоким уровнем пользования социальными сетями.

Логотип Whatsapp

Большинство фейков о коронавирусе в Индии распространяется через Whatsapp

Число активных пользователей соцсетей чрезвычайно возросло после того, как в марте прошлого года правительство Индии объявило о введении жесткого общенационального локдауна для борьбы с пандемией.

Платформой, с помощью которой распространяется подавляющая часть дезинформации, стал WhatsApp, которым пользуются более 500 миллионов индийцев. "Растущий охват аудитории в социальных сетях еще больше усиливает пагубное воздействие дезинформации", - констатирует Апар Гупта.

Разоблачение мифов и фейков

По мере того как в стране растет число случаев заболевания ковидом, все больше людей становятся жертвами стремительно расширяющегося потока недостоверной и откровенно ложной информации, которая наносит вред, в том числе, и массовой вакцинации. В социальных сетях курсируют слухи о вредном воздействии вакцин, в частности, об их опасности для людей с хроническими заболеваниями, в особенности - с диабетом и гипертонией, а также о том, что препараты от коронавируса повышают риск бесплодия у женщин.

Часто встречаются также фейки, авторы которых утверждают, что в больницах для лечения больных ковидом используют небулайзеры (устройство для ингаляций. - Ред.) вместо баллонов с кислородом, которых в настоящее время остро не хватает. Многие пользователи соцсетей советуют такие "народные" способы профилактики и лечения ковида, как вдыхание пара, употребление чеснока, корицы и лакричного корня.

Еще одна опасная идея, обсуждаемая в социальных сетях, заключается в том, что индийцы якобы обладают более высоким иммунитетом против коронавируса. Она основана на ошибочной и поверхностной интерпретации исследования одного гена, проведенного среди различных этнических групп.

"Нет никаких научных доказательств, подтверждающих это абсурдную теорию. Нам пришлось опровергнуть это утверждение, чтобы люди поняли, что у индийцев нет никакой особой генетической защиты от вируса", - заявил DW один из сотрудников некоммерческой организации Alt News, занимающейся проверкой достоверности информации в интернете и социальных сетях.

Фейковые новости передаются в интернете на местных языках в виде текстовых сообщений, фотографий и видео. "Многие из этих видео и мемов всплывают снова и снова, поскольку они не так легко исчезают из киберпространства. Даже после разоблачения этой лавины дезинформации остаются люди, которые не знают, чему верить", - посетовал в интервью DW Пратик Вагре, исследователь-аналитик из сетевого аналитического центра Институт Такшашила.

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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