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Фото: Kabir Jhangiani/Zuma/picture alliance

Индия

Публикации по теме

Республика Индия - второе в мире по численности населения государство в Южной Азии.

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Новости

3 ч. назад

Глава Минобороны ФРГ призвал 40 стран выступить за мир

3 июня 2023 г.

В Индии при столкновении поездов погибли более 280 человек

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Контекст

Пиюш Гойял и Тьерри Бретон

Есть ли у ЕС и Индии общие цели в отношении Китая и России?

Есть ли у ЕС и Индии общие цели в отношении Китая и России?

Брюссель и Нью-Дели углубляют связи в области торговли и технологий.
Политика19 мая 2023 г.
НПЗ в индийском штате Гуджарат

Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?

Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?

РФ получает за свою нефть рупии, которые не может использовать из-за санкций, отрезавших ее от платежных систем.
Экономика и бизнес18 мая 2023 г.
Переполненная людьми улица в Нью-Дели

Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?

Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?

По оценкам ООН, Индия обошла Китай по количеству населения. На что это может повлиять в экономике и политике?
Общество4 мая 2023 г.
Indien Mahatma Gandhi

Дружил ли Ганди с Гитлером

Дружил ли Ганди с Гитлером

75 лет назад убили Махатму Ганди. О жизни "отца нации" распространено много мифов. Факчетинг DW.
Культура30 января 2023 г.
Ветропарк в Балтийском море

Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?

Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?

С ростом импорта российского газа в Германии в прошедшие 10 лет замедлилось развитие "зеленой" энергетики.
Политика9 ноября 2022 г.
Лидеры G7 и Евросоюза на саммите "группы семи" в Баварии, 26 июня 2022 года

Санкции Запада: последствия для экономики России и мира

Санкции Запада: последствия для экономики России и мира

Ученые берлинского института SWP дали оценку санкционному режиму ЕС, США, Японии и оценили его эффект для Китая и Индии.
Экономика и бизнес13 июля 2022 г.
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Мнения

Родион Эббигхаузен

Правительство Индии умышленно играет с огнем

Родион Эббигхаузен
Комментарий
Политика5 августа 2019 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Конец эпохи Дмитрия Фирташа

Сергей Руденко
Комментарий
Политика26 июня 2019 г.