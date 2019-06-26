You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Фото: Kabir Jhangiani/Zuma/picture alliance
Индия
Публикации по теме
Республика Индия - второе в мире по численности населения государство в Южной Азии.
Пропустить раздел Новости
Новости
3 ч. назад
3 ч. назад
Глава Минобороны ФРГ призвал 40 стран выступить за мир
03.06.2023
3 июня 2023 г.
В Индии при столкновении поездов погибли более 280 человек
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Есть ли у ЕС и Индии общие цели в отношении Китая и России?
Есть ли у ЕС и Индии общие цели в отношении Китая и России?
Брюссель и Нью-Дели углубляют связи в области торговли и технологий.
Политика
19.05.2023
19 мая 2023 г.
Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?
Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?
РФ получает за свою нефть рупии, которые не может использовать из-за санкций, отрезавших ее от платежных систем.
Экономика и бизнес
18.05.2023
18 мая 2023 г.
Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?
Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?
По оценкам ООН, Индия обошла Китай по количеству населения. На что это может повлиять в экономике и политике?
Общество
04.05.2023
4 мая 2023 г.
Дружил ли Ганди с Гитлером
Дружил ли Ганди с Гитлером
75 лет назад убили Махатму Ганди. О жизни "отца нации" распространено много мифов. Факчетинг DW.
Культура
30.01.2023
30 января 2023 г.
Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?
Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?
С ростом импорта российского газа в Германии в прошедшие 10 лет замедлилось развитие "зеленой" энергетики.
Политика
09.11.2022
9 ноября 2022 г.
Санкции Запада: последствия для экономики России и мира
Санкции Запада: последствия для экономики России и мира
Ученые берлинского института SWP дали оценку санкционному режиму ЕС, США, Японии и оценили его эффект для Китая и Индии.
Экономика и бизнес
13.07.2022
13 июля 2022 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Правительство Индии умышленно играет с огнем
Родион Эббигхаузен
Комментарий
Политика
05.08.2019
5 августа 2019 г.
Конец эпохи Дмитрия Фирташа
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
26.06.2019
26 июня 2019 г.
Реклама