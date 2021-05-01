Коронавирус: гуманитарная помощь из Германии прибыла в Индию

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 152 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 130 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 2 мая (время московское).

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Еврокомиссия предлагает странам ЕС в качестве системы раннего предупреждения в борьбе с пандемией проверку сточных вод на наличие коронавирусов. "Мониторинг сточных вод может быть недорогим, быстрым и надежным источником информации о распространении вируса и его разновидностей", - заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс изданию Welt am Sonntag. 27 стран Евросоюза должны "как можно скорее создать эффективные системы мониторинга сточных вод" не более чем за шесть месяцев. В будущем в городах и крупных населенных пунктах ЕС должны будут брать по две пробы в неделю. "Если вирус не обнаружен в сточных водах, это может указывать на то, что исследуемые территории можно рассматривать как имеющие более низкий риск", - сказал Синкявичюс.

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В Канаде десятки тысяч жителей Монреаля вышли на улицы против антикоронавирусных ограничений. По данным СМИ, демонстрация собрала около 30 000 тысяч участников. Они протестовали против ношения масок, комендантского часа и ограничений для непривитых. Митинг прошел в основном мирно, однако некоторые демонстранты были задержаны в начале марша, сообщает AFP. Большинство его участников вышли без масок и не соблюдали правила дистанции.

Гуманитарная помощь из Германии прибыла в Индию

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Самолет ВВС Германии, на котором обычно летают канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и другие члены правительства ФРГ, доставил в Нью-Дели 120 аппаратов ИВЛ. Тем же бортом в страну прибыли 13 военных медиков.

Как сообщил представитель бундесвера, задачей солдат будет установка мобильного генератора кислорода, который Германия планирует отправить в Индию на следующей неделе двумя рейсами, в также обучение работе с ним персонала "Красного креста".

Ранее представитель МИД Индии подтвердил получение 150 тысяч доз российской вакцины "Спутник V".

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В Германии срок, в течение которого предприятия, экономически пострадавшие от пандемии коронавируса, могут по упрощенной схеме подать заявку на государственную помощь при переводе сотрудников на неполную рабочую неделю, будет продлен как минимум до конца 2021 года. Об этом сообщил министр финансов ФРГ, кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью изданиям медиагруппы Funke.

В ФРГ компании, которые из-за пандемии вынуждены сократить рабочие часы своих сотрудников, имеют право получить финансовую помощь для компенсации им потери заработка. Кроме того, из казны в такой ситуации оплачиваются взносы этих фирм на социальное страхование сотрудников, переведенных на сокращенный график.

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В Германии с 7 июня право делать прививки от коронавируса получат врачи, работающие на предприятиях. Для этого в их распоряжение, по данным министерства здравоохранения страны, будут поступать 500 тысяч доз вакцины в неделю. Сейчас прививку от COVID-19 в ФРГ можно сделать в мобильных пунктах вакцинации, 400 региональных центрах вакцинации и в десятках тысяч врачебных практик.

По статистике Минздрава ФРГ, к сегодняшнему дню почти 27% населения Германии сделали как минимум одну прививку от коронавируса. Обе дозы вакцины успели получить 7,7 процента жителей страны.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 мая >>>

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