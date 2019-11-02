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Фото: Narinder Nanu/AFP/Getty Images
Фото: Narinder Nanu/AFP/Getty Images
Нарендра Моди
Глава правительства Индии. Занимает пост премьер-министра с 2014 года.
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Новости
19.08.2024
19 августа 2024 г.
Премьер-министр Индии Моди встретится в Киеве с Зеленским
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Контекст
Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны
Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны
Президент Индии впервые назвала страну на санскрите - "Бхарат" - официально, спровоцировав политический скандал.
Политика
09.09.2023
9 сентября 2023 г.
Десятки людей погибли на протестах в столице Индии
Десятки людей погибли на протестах в столице Индии
В столице Индии идут протесты против нового закона о гражданстве. Его критики боятся дискриминации мусульман.
Общество
26.02.2020
26 февраля 2020 г.
В Индии более 20 человек погибли в ходе протестов
В Индии более 20 человек погибли в ходе протестов
Правительство Индии проведет экстренное заседание в связи с массовыми протестами в стране.
Политика
21.12.2019
21 декабря 2019 г.
В результате пожара в Нью-Дели погибли не менее 43 человек
В результате пожара в Нью-Дели погибли не менее 43 человек
Возгорание произошло в четырехэтажном здании фабрики в центре Нью-Дели ранним утром, когда многие рабочие спали.
Катастрофы
08.12.2019
8 декабря 2019 г.
Индия и Пакистан открыли границу для паломников-сикхов
Индия и Пакистан открыли границу для паломников-сикхов
Глава МИД Пакистана провел параллели с падением Берлинской стены.
Политика
09.11.2019
9 ноября 2019 г.
ФРГ настаивает на диалоге ЕС и Индии по свободной торговле
ФРГ настаивает на диалоге ЕС и Индии по свободной торговле
Канцлер ФРГ, находящаяся с визитом в Индии, обсудила перспективы перезапуска переговоров Нью-Дели и Брюсселя.
Экономика и бизнес
02.11.2019
2 ноября 2019 г.
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Всего публикаций: 48
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