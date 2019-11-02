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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Фото: Narinder Nanu/AFP/Getty ImagesФото: Narinder Nanu/AFP/Getty Images

Нарендра Моди

Глава правительства Индии. Занимает пост премьер-министра с 2014 года.

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Новости

19 августа 2024 г.

Премьер-министр Индии Моди встретится в Киеве с Зеленским

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Контекст

Заседание парламента Индии

Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны

Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны

Президент Индии впервые назвала страну на санскрите - "Бхарат" - официально, спровоцировав политический скандал.
Политика9 сентября 2023 г.
Протестующие и горящий автомобиль на улицах Нью-Дели

Десятки людей погибли на протестах в столице Индии

Десятки людей погибли на протестах в столице Индии

В столице Индии идут протесты против нового закона о гражданстве. Его критики боятся дискриминации мусульман.
Общество26 февраля 2020 г.
Протесты в Нью-Дели из-за нового закона о гражданстве, 20 декабря 2019 г.

В Индии более 20 человек погибли в ходе протестов

В Индии более 20 человек погибли в ходе протестов

Правительство Индии проведет экстренное заседание в связи с массовыми протестами в стране.
Политика21 декабря 2019 г.
На месте трагедии в Нью-Дели

В результате пожара в Нью-Дели погибли не менее 43 человек

В результате пожара в Нью-Дели погибли не менее 43 человек

Возгорание произошло в четырехэтажном здании фабрики в центре Нью-Дели ранним утром, когда многие рабочие спали.
Катастрофы8 декабря 2019 г.
Граница между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан открыли границу для паломников-сикхов

Индия и Пакистан открыли границу для паломников-сикхов

Глава МИД Пакистана провел параллели с падением Берлинской стены.
Политика9 ноября 2019 г.
Ангела Меркель и Нарендра Моди

ФРГ настаивает на диалоге ЕС и Индии по свободной торговле

ФРГ настаивает на диалоге ЕС и Индии по свободной торговле

Канцлер ФРГ, находящаяся с визитом в Индии, обсудила перспективы перезапуска переговоров Нью-Дели и Брюсселя.
Экономика и бизнес2 ноября 2019 г.
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