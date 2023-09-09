Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны

Приглашения на обед, направленные президентом Индии Драупади Мурму 5 сентября иностранным лидерам - участникам саммита G20, который пройдет на этой неделе в Нью-Дели, не вызвали бы внимания ни у кого, кроме непосредственных адресатов, если бы не одна деталь. В тексте приглашений Мурму назвала себя президентом Бхарата, впервые официально употребив название Индии на санскрите.

Использование названия "Бхарат" в дипломатическом приглашении породили опасения по поводу того, что исповедующее индийский (некоторые считают - индуистский) национализм правительство премьер-министра Нарендры Моди планирует отказаться от официального использования английского общеупотребительного названия страны. В дополнение ко всему правительство Индии назначило на конец этого месяца пятидневную спецсессию парламента, в ходе которой планируется утвердить резолюцию о преимущественном использовании названия "Бхарат".

Два названия одной страны

Статья 1 Конституции Индии звучит следующим образом: "Индия, иными словами, Бхарат, учреждается как Союз Штатов". При этом в тексте употреблены как на английском, так и на санскрите названия страны, получившей независимость в 1947 году, а до этого почти 200 лет являвшейся колонией Британской империи. В целом использование названия Бхарат не вызывало каких-либо споров и не воспринималось как нечто из ряда вон выходящее, так как оба варианта применяются в равной степени.

Нью-Дели готовится к приему саммита "большой двадцатки" Фото: Amarjeet Kumar Singh/AA/picture alliance

Однако оппозиционные партии Индии, сформировавшие новый альянс для борьбы с правящей Бхаратия Джаната парти (БДП) на предстоящих в следующем году парламентских выборах, считают, что БДП совершает ошибку, предлагая отказаться от использования названия "Индия".

"Хотя нет никаких конституционных возражений против того, чтобы называть Индию "Бхарат" - одним из двух официальных названий страны, я надеюсь, что правительство не будет настолько глупым, чтобы полностью отказаться от названия "Индия", которое имеет неоценимую ценность бренда, создававшуюся веками", - написал в соцсети X (ранее Twitter) Шаши Тарур, один из лидеров ведущей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК).

"Мы должны продолжать использовать оба слова, а не отказываться от своих прав на имя, которое дышит историей, имя, признанное во всем мире", - добавил Тарур.

Бхарат - предмет "национальной гордости"

Представители БДП, в свою очередь, считают, что использование названия "Бхарат" вместо "Индия" будет способствовать воспитанию чувства национальной гордости и сохранению богатого культурного наследия страны. "Это должно было произойти раньше. Президент отдал предпочтение названию "Бхарат". Это самое значительное заявление на пути отказа от колониального мышления", - пояснил в заявлении для прессы Дхармендра Прадхан, министр образования в кабинете Моди.

Приглашение от имени президента Индии вызвало споры из-за официального использования названия "Бхарат" Фото: Altaf Qadri/AP Photo/picture alliance

В конце сентября Мохан Бхагват, глава влиятельной индуистской националистической организации Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), поддерживающей правящую партию, призвал индийцев отказаться от использования названия "Индия". "Наша страна - Бхарат, и мы должны перестать использовать слово "Индия" и начать использовать "Бхарат" во всех практических областях", - подчеркнул глава RSS.

RSS, которая является идейным вдохновителем правящей Бхаратия Джаната парти, стремится к тому, чтобы индуистская религиозная община превратилась в политический электорат. По мнению ее критиков, RSS хочет установить гегемонию индуистов в стране с индуистским большинством, отстранив религиозные меньшинства от участия в политических процессах.

Смена названия - просто политическая уловка?

Политологи утверждают, что БДП хочет прозондировать политическую ситуацию, чтобы успокоить своих консервативных избирателей в преддверии всеобщих выборов 2024 года.

Это не первый случай, когда правящая партия прибегает к смене названий. С 2014 года она меняет названия городов и других исторических мест в Индии, а также переписывает историю страны и реконструирует исторические объекты в угоду, как считают наблюдатели, индийской националистической идеологии.

"Ворота Индии" на территории парламентского комплекса Централ-Виста Фото: Ab Rauoof Ganie/DW

Одним из примеров радикального разрыва с колониальным прошлым стала недавняя реконструкция парламентского комплекса Централ-Виста в самом центре Нью-Дели. Несмотря на протесты, Верховный суд Индии одобрил перестройку комплекса, возведенного в 1920-х годах, когда Индия была британской колонией. Территория площадью 35 гектаров, на которой находился целый ряд исторических достопримечательностей, была превращена в общественную зону с музеями и правительственными зданиями.

В рамках реконструкции стоимостью в 2,1 млрд. евро были снесены несколько зданий и перепланированы такие объекты, как здание парламента, президентский дворец, монумент в память о погибших в Первой мировой войне индийских солдатах "Ворота Индии" и Национальный военный мемориал. Критики реконструкции обвинили правящую партию в попытке изменить историческую память жителей страны и избавиться от многочисленных символов британского колониального господства.

БДП нервничает перед выборами?

Отказ от использования слова "Индия" будет непростой задачей. По мнению экспертов-юристов, для этого необходимо внести поправку в конституцию, которая должна быть принята большинством в две трети голосов в обеих палатах парламента страны и законодательными собраниями не менее чем половины штатов.

Политолог Рашид Кидвай считает, что предложение правящей партии изменить название страны - это один из признаков неуверенности БДП накануне парламентских выборов. "На всеобщих выборах 2014 и 2019 годов оппозиционные партии не объединялись в альянс, что давало БДП явное преимущество. На этот раз объединенная оппозиция с четкой предвыборной стратегией заставляет правящую партию нервничать. И они выдают свою нервозность", - указал Кидвай в интервью DW.

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