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На севере Индии при пожаре в больнице погибли 10 младенцев

Жан Рофе
16 ноября 2024 г.

Не менее 10 пациентов неонатального отделения больницы в городе Джханси штата Уттар-Прадеш погибли в результате пожара. Еще 16 находятся в критическом состоянии.

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Пожарная машина в Индии (фото из архива)
Одна из предполагаемых причин пожара в индийской больнице - короткое замыканиеФото: Subrata Goswami/DW

По меньшей мере 10 новорожденных погибли при пожаре в неонатальном отделении одной из больниц штата Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщили местные власти в субботу, 16 ноября. По их данным, пожар вспыхнул накануне вечером в отделении интенсивной терапии для новорожденных Медицинского колледжа Махарани Лакшми Бай в городе Джханси.

"Опознаны семь тел. Три тела еще не опознаны", - сообщил журналистам заместитель главного министра штата Браджеш Патхак. Еще 16 младенцев находятся в критическом состоянии, пишет индийское издание Times Now. По данным телеканала NDTV, в отделении интенсивной терапии для новорожденных на момент возникновения пожара находилось 54 младенца.

Как отмечает агентство AFP, пожары - частое явление в Индии из-за плохой практики строительства, перенаселенности и несоблюдения правил безопасности.

Пожар мог быть вызван коротким замыканием

Представитель местной администрации Авинаш Кумар сообщил, что одна из предполагаемых причин пожара - короткое замыкание. "Мы сформировали комитет для расследования причины пожара", - указали власти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся "душераздирающей" трагедией. "Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих невинных детей. Я молю Бога дать им силы перенести эту огромную потерю", - написал он в соцсети X.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх объявил о выплате компенсации семьям погибших в размере 500 000 рупий (5595 евро).

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