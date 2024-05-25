Более 20 человек погибли при пожаре в игровом зале в Индии

Спасательные работы после вспыхнувшего пожара в родном штате индийского премьер-министра продолжаются. Его причины пока неясны, но владелец заведения находится под следствием по обвинению в халатности.

По меньшей мере 24 человека погибли, большинство из них - дети и подростки, в результате пожара в переполненном игровом зале парка развлечений в индийском городе Раджкот в западном штате Гуджарат в субботу, 25 мая, сообщили официальные лица страны. Как уточнил агентству AFP окружной прокурор Прабхав Джоши, еще 12 человек госпитализированы. "Полиция задержала четырех человек, связанных с игровой зоной, для допроса", - добавил он.

Внезапный пожар вспыхнул во второй половине дня по местному времени и в настоящее время локализован, отмечают власти. Представители местных служб заявили, что причиной возгорания предположительно стало короткое замыкание. Спасательные работы все еще продолжаются.

Гуджарат - родной штат премьер-министра Индии Нарендры Моди. "Крайне огорчен пожаром в Раджкоте. Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких. Молитвы за пострадавших. Местная администрация работает над тем, чтобы оказать всю возможную помощь пострадавшим", - написал премьер в соцсети Х.

Что известно о пожаре Раджкоте

В момент возникновения пожара в двухэтажном строении в парке развлечений и тематических аттракционов TRP находились более 300 человек, сообщил AFP один из офицеров местной пожарной охраны. "Люди оказались в ловушке, так как временная конструкция на объекте обрушилась рядом с входом, что затруднило их выход", - сказал он, отметив, что особенно людно в зоне аттракционов было в связи с выходным днем. Пламя быстро распространилось "из-за горючего материала", добавил офицер. На фотографиях с места происшествия видно, что конструкция из гофрированного металла в значительной степени разрушена.

По данным агентства, на ликвидацию пожара ушел почти час. Прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что тела погибших сильно обгорели, что затрудняет опознание. В парке развлечений TRP помимо сгоревшего зала игровых автоматов имеется также развлекательный центр с боулингом, картингом и прыжками на батуте. Его основными посетителями являются подростки.

Пожары в Индии происходят слишком часто

AFP отмечает, что пожары - частое явление в Индии из-за плохой практики строительства, перенаселенности и несоблюдения правил безопасности. Так, в феврале 11 человек погибли в результате пожара, охватившего фабрику по производству красок в столице страны Нью-Дели. В 2022 году по меньшей мере 27 человек погибли в результате сильного пожара в четырехэтажном коммерческом здании в том же городе. В 2016 году более 100 человек погибли в результате мощного взрыва во время запрещенного фейерверка в южном штате Керала.