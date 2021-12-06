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Нью-Дели

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Нью-Дели".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Путин договорился о сотрудничестве с Индией в обороне, цифровой сфере и энергетике

Путин договорился о сотрудничестве с Индией в обороне, цифровой сфере и энергетике 06.12.2021

Россия и Индия намерены развивать партнерство в экономике, энергетике, обороне, культуре и науке, говорится в совместном заявлении после встречи Владимира Путина и Нарендры Моди в Нью-Дели.
Как Индии решить проблему растущего загрязнения воздуха?

Как Индии решить проблему растущего загрязнения воздуха? 21.11.2021

Нью-Дели стоит на пороге нового локдауна, который вызван не пандемией, а сильным смогом. Но отказываться от использования угля в энергетике в Индии не спешат.

Парад Победы глазами москвичей и особый интерес к приезду Лукашенко. DW Новости (24.06.2020) 24.06.2020

В Москве состоялся парад Победы. Он должен был пройти 9 мая, но был перенесен из-за пандемии. Отменять парад совсем Владимир Путин не стал, хотя Россия входит в тройку наиболее пострадавших от коронавируса стран, а число зараженных по-прежнему велико. Как отнеслись к проведению парада москвичи?

Две беды Индии: Covid-19 и Амфан (24.06.2020) 24.06.2020

Индия занимает четвертое место в списке наиболее пострадавших от коронавируса стран. На фоне пандемии уровень безработицы резко вырос. Многие сезонные рабочие, лишившись каких-либо доходов, отправились домой. И были в шоке от увиденного.
Десятки людей погибли на протестах в столице Индии

Десятки людей погибли на протестах в столице Индии 26.02.2020

Протесты против нового закона о гражданстве идут в Нью-Дели несколько недель. Его критики боятся дискриминации мусульман. В столице Индии зафиксированы поджоги мечетей. Премьер страны призывает к миру.
В результате пожара на фабрике в Нью-Дели погибли не менее 43 человек

В результате пожара на фабрике в Нью-Дели погибли не менее 43 человек 08.12.2019

Возгорание произошло в четырехэтажном здании фабрики в центре Нью-Дели ранним утром, когда многие рабочие спали.
ФРГ настаивает на новых переговорах ЕС и Индии по свободной торговле

ФРГ настаивает на новых переговорах ЕС и Индии по свободной торговле 02.11.2019

Канцлер ФРГ, находящаяся с визитом в Индии, обсудила перспективы перезапуска диалога Нью-Дели и Брюсселя.
Индийский Кашмир разделен на два административных региона

Индийский Кашмир разделен на два административных региона 31.10.2019

Восточная часть индийского штата Джамму и Кашмир теперь называется Ладах, а западная - по-прежнему Джамму и Кашмир. Оба региона переданы в прямое подчинение правительству в Нью-Дели.
Столкновения на границе Индии и Пакистана привели к человеческим жертвам

Столкновения на границе Индии и Пакистана привели к человеческим жертвам 20.10.2019

Индия обвиняет пакистанских пограничников в гибели двух солдат в Кашмире. В августе Нью-Дели упразднил особый статус спорного региона, прописанный в индийской конституции.
Индия даст России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока

Индия даст России кредит в 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока 05.09.2019

Нью-Дели и Москва заключили на Восточном экономическом форуме десятки соглашений на 5 млрд долларов, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В Кашмире зафиксированы столкновения военных Индии и Пакистана

В Кашмире зафиксированы столкновения военных Индии и Пакистана 18.08.2019

По данным индийских источников, в районе города Сринагар произошло не менее десятка вооруженных инцидентов. Тем не менее Нью-Дели снял ряд ограничений в Джамму и Кашмире.

На границе Пакистана и Индии произошла ожесточенная перестрелка

На границе Пакистана и Индии произошла ожесточенная перестрелка 17.08.2019

На границе разделенного Кашмира произошли вооруженные столкновения солдат двух стран. Ранее Нью-Дели спровоцировал обострение конфликта, объявив о разделении штата Джамма и Кашмир.
Пакистан понижает уровень дипломатических отношений с Индией

Пакистан понижает уровень дипломатических отношений с Индией 07.08.2019

Помимо перевода дипотношений на более низкий уровень, пакистанские власти приостанавливают двустороннюю торговлю с Индией после того, как Нью-Дели лишил Кашмир особого статуса.
В Нью-Дели госпитализирован далай-лама

В Нью-Дели госпитализирован далай-лама 10.04.2019

Состояние 83-летнего духовного лидера последователей тибетского буддизма стабильное, заявил его представитель.
В Индии заявляют об уничтожении 200 террористов после ударов по Пакистану

В Индии заявляют об уничтожении 200 террористов после ударов по Пакистану 26.02.2019

После авиаударов ВВС Индии Исламабад обвинил Нью-Дели в "неоправданной агрессии, на которую Пакистан ответит в свое время".
Берлин и Нью-Дели направят 1 млрд евро на инновации

Берлин и Нью-Дели направят 1 млрд евро на инновации 30.05.2017

В столице ФРГ прошли двусторонние правительственные консультации с участием канцлера Германии и премьера Индии.
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