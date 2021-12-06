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В Москве состоялся парад Победы. Он должен был пройти 9 мая, но был перенесен из-за пандемии. Отменять парад совсем Владимир Путин не стал, хотя Россия входит в тройку наиболее пострадавших от коронавируса стран, а число зараженных по-прежнему велико. Как отнеслись к проведению парада москвичи?