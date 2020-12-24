Суд в Нью-Йорке отказал в повторном разбирательстве по делу экс-главы штаба Трампа

Апелляционный суд округа Нью-Йорк отклонил требование окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса начать повторное разбирательство по обвинению в мошенничестве в отношении 71-летнего Пола Манафорта - бывшего главы предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщило агентство AP.

Решение принято всего лишь через несколько недель после того, как Трамп помиловал Манафорта, фигурировавшего в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.

Вердикт вынесен в связи с невозможностью дважды привлечь за одни и те же преступления.

Лоббистская деятельность в Украине

Прокурор Вэнс в свою очередь настаивал на продолжении расследования по 16 пунктам обвинения, включая возможное мошенничество с ипотекой.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа в 2016 году, был приговорен на федеральном уровне к тюремному заключению на срок в общей сложности более семи лет за финансовые и налоговые преступления, в частности, связанные с его деятельностью в Украине, и дачу ложных показаний.

По версии следствия, он в течение нескольких лет лоббировал интересы занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, однако не был зарегистрирован в США как иностранный агент.

Манафорт и расследование Мюллера

Пол Манафорт был одним из первых осужденных в рамках расследования Мюллера о связях штаба Трампа с Россией. В мае 2020 года Манафорт был отпущен из тюрьмы под домашний арест в связи с пандемией коронавируса. Трамп помиловал его 23 декабря 2020 года.

До этого, в сентябре 2018 года, Манафорт согласился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США. Однако 7 декабря 2018 года спецпрокурор объявил, что Манафорт нарушил условия сделки, дав Федеральному бюро расследований ложные показания о своем общении с представителями администрации Трампа и контактах со своим российским деловым партнером. Мюллер потребовал приговорить бывшего главу предвыборного штаба Трампа к лишению свободы на срок от 19,6 до 24,4 лет.

Смотрите также: