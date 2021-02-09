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Пол Манафорт

Пол Джон Манафорт в 2016 году координировал избирательную кампанию будущего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

По профессии юрист, лоббист и советник, Манафорт помогал в избирательных кампаниях республиканцам Джеральду Форду, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу и Бобу Доулу, а также продвигал в Соединенных Штатах интересы ряда иностранных лидеров, в частности бывшего президента Украины Виктора Янукович, бывших лидеров Филиппин и Конго Фердинанда Маркоса и Мобуту Сесе Секо. Манафорт - фигурант нескольких уголовных дел. Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует сделки Манафорта, заключенные во время лоббирования интересов Януковича, а также его роль во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

В октябре 2017 года Манафорт был арестован, ему предъявлены обвинения в заговоре против интересов Соединенных Штатов и совершении ряда финансовых преступлений. Обвинение против бывшего советника Трампа включает в общей сложности 12 пунктов и охватывает период с 2006 по 2017 годы. В мае 2020 года Манафорт был отпущен из тюрьмы под домашний арест в связи с пандемией COVID-19, а в декабре помилован президентом Трампом.

(FILES) In this file photo Paul Manafort arrives for a hearing at US District Court on June 15, 2018 in Washington, DC. - US President Donald Trump issued a new raft of pardons on December 23 for allies including Jared Kushner's father, adding to a long list he has granted in his waning days in office. In addition to the pardon for Charles Kushner -- the father of his son-in-law -- Trump also pardoned his 2016 campaign chairman Paul Manafort and longtime ally Roger Stone, the White House said in a statement. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

Суд в Нью-Йорке отказал в повторном разбирательстве по делу экс-главы штаба Трампа 09.02.2021

Окружной прокурор Манхэттена настаивал на повторном разбирательстве в отношении Пола Манафорта, которого ранее помиловал Трамп.

FILE - In this June 27, 2019 file photo, Paul Manafort, center, arrives at court in New York. The arrest of President Donald Trump’s former chief strategist Steve Bannon adds to a growing list of Trump associates ensnared in legal trouble. They include the president's former campaign chair, Manafort, whom Bannon replaced, his longtime lawyer, Michael Cohen, and his former national security adviser, Michael Flynn. (AP Photo/Seth Wenig, File) |

Трамп помиловал фигурантов расследования о российском вмешательстве 24.12.2020

Экс-глава штаба Трампа Пол Манафорт был осужден за финансовые преступления, связанные с его работой в Украине, бывший советник Роджер Стоун - за лжесвидетельство.
FILE- In this Tuesday, Feb. 5, 2019, file photo the Dome of the US Capitol building is visible on the morning of the State of the Union in Washington. On Thursday, Feb. 7, the Labor Department reports on the number of people who applied for unemployment benefits last week. (AP Photo/Andrew Harnik, File)

Доклад комитета Сената по разведке подтверждает вмешательство России в выборы в США 19.08.2020

Представленный в Сенате доклад указывает на "поразительный уровень" контактов между командой Дональда Трампа и РФ. Но не доказывает сговор президента США с Кремлем.
07.12.2015 **** KIEV, UKRAINE. DECEMBER 7, 2015. US Vice President Joe Biden (L) and Ukrainian President Petro Poroshenko during a meeting. Mikhail Palinchak/Press Office of the President of Ukraine/TASS Copyright: picture-alliance/TASS/Ukrainian Press Office/M. Palinchak

Комментарий: Скандал с аудиозаписями Деркача - удар по Байдену и Порошенко 21.05.2020

Инициаторы "Украинагейта-2", на стороне которых выступил Зеленский, хотят дискредитировать Байдена и нейтрализовать Порошенко. Пострадать могут интересы Украины, считает Сергей Руденко.
Rick Gates, former campaign aide to U.S. President Donald Trump, arrives for his sentencing at district court in Washington, DC, U.S., December 17, 2019. REUTERS/Al Drago

Экс-замглавы штаба Трампа получил 45 дней тюрьмы 17.12.2019

Члену команды Трампа назначили реальный и условный сроки, а также общественные работы и крупный штраф. Рик Гейтс обвиняется во лжи перед ФБР и уклонении от налогов.
President Donald Trump meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the InterContinental Barclay New York hotel during the United Nations General Assembly, Wednesday, Sept. 25, 2019, in New York. (AP Photo/Evan Vucci) |

Украинские связи Дональда Трампа - кто такие эти "невероятные люди" 02.10.2019

В скандальном телефонном разговоре с президентом Украины Зеленским его американский коллега Трамп говорил, что у него "много украинских друзей". DW выясняла, кого он мог иметь в виду.
Marie Yovanovitch, the U.S. Ambassador to Ukraine during Presidential USA election night in Kiev, Ukraine on 9 November 2016. (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Посол США в Украине завершает работу 18.05.2019

Ранее Госдеп опроверг слова генпрокурора Украины Луценко о том, что Мари Йованович передала ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.

Доклад Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США почти готов (22.03.2019) 22.03.2019

Трамп, чью команду подозревали в сговоре с Москвой, заявил, что не будет выступать против публикации доклада Мюллера. Один за другим члены команды резидента оказывались в поле зрения следователей.
December 5, 2017*** The Prosecutor General of Ukraine Yuriy Lutsenko speaks before the deputies in the Verkhovna Rada of Ukraine in Kiev. Ukraine, Tuesday, December 5, 2017 All the trials of the former Georgian president Mikheil Saakashvili will open this Attorney General said this, speaking in the Verkhovna Rada. (Photo by Danil Shamkin/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

США опровергли слова Луценко о получении "списка неприкасаемых" 21.03.2019

Генпрокурор Украины утверждает, что посол США в Киеве Йованович передала ему список лиц, которых нельзя преследовать. Госдеп США назвал слова Луценко откровенным вымыслом.
19.04.2018 WASHINGTON, DC - APRIL 19: Former Trump campaign chairman Paul Manafort arrives for a hearing at the E. Barrett Prettyman Federal Courthouse on April 19, 2018 in Washington, DC. Manafort has pleaded not guilty to charges that include conspiracy against the United States, conspiracy to launder money, being an unregistered agent of a foreign principal, making false statements, and failure to file reports of foreign bank and financial accounts. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

Экс-главу предвыборного штаба Трампа приговорили еще к 3,5 годам тюрьмы 13.03.2019

Пол Манафорт проведет в целом за решеткой семь с половиной лет. Сразу после оглашения приговора в Вашингтоне окружной судья в Нью-Йорке предъявил ему новые обвинения.
In this Nov. 6, 2017 photo, Paul Manafort, President Donald Trump's former campaign chairman, leaves the federal courthouse in Washington. Manafort and his deputy, Rick Gates, who were charged with violating federal money laundering, foreign lobbying and banking laws for behavior occurring as far back as 2012, have pleaded not guilty. (AP Photo/Jacquelyn Martin) |

К каким последствиям приведет процесс над Манафортом 13.03.2019

Второй приговор Полу Манафорту не поставит точку в расследовании прокурора Мюллера, несмотря на то, к какому сроку приговорит экс-главу избирательного штаба Трампа суд в Вашингтоне.
19.04.2018 WASHINGTON, DC - APRIL 19: Former Trump campaign chairman Paul Manafort arrives for a hearing at the E. Barrett Prettyman Federal Courthouse on April 19, 2018 in Washington, DC. Manafort has pleaded not guilty to charges that include conspiracy against the United States, conspiracy to launder money, being an unregistered agent of a foreign principal, making false statements, and failure to file reports of foreign bank and financial accounts. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

Экс-глава избирательного штаба Трампа Манафорт приговорен к тюремному заключению 08.03.2019

В ходе первого судебного процесса Пол Манафорт признан виновным в уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинациях. Оглашение приговора по второму процессу состоится 13 марта.
ARCHIV 2018 *** Paul Manafort arrives for a hearing at US District Court on June 15, 2018 in Washington, DC. - A judge revoked Manafort's bail and sent him to jail over claims he was tampering with witnesses in the case against him brought by special counsel Robert Mueller. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Адвокаты просят суд о небольшом тюремном сроке для Манафорта 26.02.2019

Экс-глава штаба Трампа "сожалеет о своих действиях", заявили адвокаты Пола Манафорта. Они попросили судью назначить признавшему себя виновным политику тюремный срок "значительно ниже" максимума.
ARCHIV 2018 *** Paul Manafort arrives for a hearing at US District Court on June 15, 2018 in Washington, DC. - A judge revoked Manafort's bail and sent him to jail over claims he was tampering with witnesses in the case against him brought by special counsel Robert Mueller. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Мюллер заявил, что Манафорт "неоднократно и нагло" нарушал законы 24.02.2019

Спецпрокурор Мюллер направил обвинительную записку в суд, в которой указал на нарушения Пола Манафорта. Приговор экс-главе предвыборной кампании Трампа огласят 13 марта.
FILE PHOTO: Former Trump campaign manager Paul Manafort departs from U.S. District Court in Washington, U.S., February 28, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Спецпрокурор Мюллер требует для Манафорта не менее 19 лет тюрьмы 16.02.2019

Экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту может грозить от 19 до 24 лет лишения свободы, а также штраф до 24,4 млн долларов за финансовые махинации.
FILE PHOTO: Former Trump campaign manager Paul Manafort departs from U.S. District Court in Washington, U.S., February 28, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Суд признал, что Манафорт давал ложные показания следствию 14.02.2019

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием. Суд постановил, что он врал о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником.
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