Пол Манафорт

Пол Джон Манафорт в 2016 году координировал избирательную кампанию будущего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

По профессии юрист, лоббист и советник, Манафорт помогал в избирательных кампаниях республиканцам Джеральду Форду, Рональду Рейгану, Джорджу Бушу и Бобу Доулу, а также продвигал в Соединенных Штатах интересы ряда иностранных лидеров, в частности бывшего президента Украины Виктора Янукович, бывших лидеров Филиппин и Конго Фердинанда Маркоса и Мобуту Сесе Секо. Манафорт - фигурант нескольких уголовных дел. Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует сделки Манафорта, заключенные во время лоббирования интересов Януковича, а также его роль во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.



В октябре 2017 года Манафорт был арестован, ему предъявлены обвинения в заговоре против интересов Соединенных Штатов и совершении ряда финансовых преступлений. Обвинение против бывшего советника Трампа включает в общей сложности 12 пунктов и охватывает период с 2006 по 2017 годы. В мае 2020 года Манафорт был отпущен из тюрьмы под домашний арест в связи с пандемией COVID-19, а в декабре помилован президентом Трампом.