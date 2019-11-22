Генпрокуратура Нью-Йорка открыла уголовное дело в отношении концерна Трампа

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк начала уголовное расследование в отношении Trump Organization - главной управляющей компании экс-президента США Дональда Трампа, контролирующей его недвижимость и другие активы. "Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер. Вместе с окружной прокуратурой Манхэттена мы активно ведем расследование против Trump Organization в уголовной плоскости", - сообщил представитель генпрокуратуры Нью-Йорка в среду, 19 мая.

Генпрокуратура ведет расследование в отношении Trump Organization на предмет возможного мошенничества. Компанию подозревают в предоставлении ложной информации для получения налоговых льгот и обеспечения займов. Прокуратура Манхэттена уже несколько месяцев ведет собственное уголовное расследование против Trump Organization в рамках того же дела. В феврале ей удалось получить налоговое досье бывшего президента США.

Расследование прокуратуры Манхэттена

Расследование против Trump Organization началось после того, как в 2019 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн показал в Конгрессе США, что Trump Organization завышала стоимость своих активов для страховых компаний. Это позволяло основному активу экс-президента кредитоваться на более выгодных условиях и одновременно получать льготы при уплате налога на недвижимость.

Прокуратуру Манхэттена также заинтересовали выплаты, которые Коэн предположительно осуществил, чтобы купить молчание порно-звезды Сторми Дэниелс и девушки с обложки журнала Playboy Карен Макдугал. Обе женщины утверждают, что у них были романы с Трампом. Трамп отрицает это.

Возбуждение генпрокуратурой Нью-Йорка уголовного дела в отношении Trump Organization усилило юридическое давление на Трампа. Адвокат Trump Organization отказался от комментариев. Сам Трамп в прошлом заявлял, что дела против него заведены по политическим мотивам.

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