Взыскание долгов и судебные иски: что может ждать Трампа после ухода с поста

Несмотря на поражение на выборах президента США, Дональд Трамп отказывается признать победу своего соперника, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, и пытается оспорить результаты голосования в судах. Тем не менее, ему, вероятнее всего, придется покинуть Белый дом после 20 января следующего года - дня инаугурации нового президента. О том, что может ждать Трампа после его окончательного ухода с поста - в материале DW.

Волна судебных исков против Трампа

В ходе Уотергейтского скандала, который привел к отставке президента Ричарда Никсона, в США в 1973 году был принят закон, запрещающий судам предъявлять обвинения действующему главе государства - но на экс-президентов этот закон не распространяется. Уход из Белого Дома лишит Трампа президентской неприкосновенности, и тогда на него может обрушиться лавина судебных исков, накопившихся за четыре года его пребывания у власти.

В штате Нью-Йоре ведутся расследования уголовных дел в отношении Трампа

В настоящее время в штате Нью-Йорк ведутся расследования по уголовным и гражданским обвинениям в отношении уходящего президента. Речь, в частности, идет о финансовых махинациях в организации Трампа и о незаконном спонсировании его предвыборной кампании. Кроме того, против него поданы иски от женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.

Трамп также может быть замешан и в скандале, из-за которого в 2019 году был отправлен в тюрьму его бывший адвокат Майкл Коэн, заплативший двум женщинам за молчание о внебрачных связях с Трампом, в то время - кандидатом в президенты от Республиканской партии. Коэн тогда заявил, что он заплатил этим женщинам по приказу Трампа.

Не исключено, что Трамп еще до ухода с поста главы государства попытается использовать свои конституционные полномочия и воспользоваться президентским правом для помилования самого себя. Однако подобных прецедентов в истории США до сих пор не было, и не ясно, будет ли этот шаг легитимным.

"Всю свою жизнь он был Гудини в правовых вопросах, - говорит DW биограф Трампа и журналист Майкл Д'Антонио. - Ему удалось увильнуть от судебных исков и добиться минимальных выплат, чтобы уладить дело, когда правительство его поймало".

Deutsche Bank может потребовать от Трампа возврата кредитов

Некоторые эксперты полагают, что отчаянные попытки Трампа остаться на посту президента на второй срок продиктованы желанием сохранить иммунитет от любого судебного преследования, который дает ему должность главы государства. "Пост президента спасает его от тюрьмы и разорения", - сказал профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер журналу The New Yorker за несколько дней до выборов.

Трамп задолжал Deutsche Bank более 400 млн долларов

Расследование, проведенное The New York Times в сентябре, установило, что Трамп задолжал более 400 млн долларов, в основном - своему немецкому кредитору Deutsche Bank, и должен будет погасить долги в течение следующих четырех лет. За несколько дней до выборов в США руководство Deutsche Bank заявило агентству Reuters, что в случае поражения Трампа кредиторам было бы не так неловко требовать погашения кредитов, которое Трамп гарантировал лично, или взыскать его активы, под залог которых были взяты займы. Однако после победы на выборах Байдена в Deutsche Bank отказались комментировать свои отношения с Трампом.

Чем может заняться Трамп после ухода из Белого дома?

В настоящее время действующему главе государства принадлежат более 500 единиц жилой недвижимости, включая отели, курорты и гольф-клубы, о чем он неоднократно упоминал последние четыре года. Повседневное управление основной компанией Трампа The Trump Organization после его вступления на пост президента перешло к его сыновьям, а Трамп сохранил доступ к своим бизнес-активам. Демократы сочли это конфликтом интересов, обвинив его в том, что он позволяет потенциальным бизнес-сделкам влиять на внешнюю политику США и использует президентский пост для личного обогащения.

В частности, СМИ неоднократно писали о том, что некоторые представители правительственных и бизнес-кругов, стремившиеся завоевать расположение Трампа, останавливались в его отелях. А одна китайская государственная компания получила многомиллионный контрактом на строительство для Трампа поля для гольфа в ОАЭ - несмотря на торговую войну между США и Китаем.

Сложив с себя полномочия, Трамп может вернуться к управлению The Trump Organization, которая контролирует такие сферы его бизнеса как недвижимость и отели. Однако, по оценке журнала Forbes, компания сильно пострадала во время пандемии коронавируса. Лишь за период с 1 по 18 марта 2020 года ущерб мог составить от 1 до 2,1 млрд долларов, отмечало издание.

Здание отеля Trump Tower в Нью-Йорке

По подсчетам портала недвижимости City Realty, цены на недвижимость Трампа в Нью-Йорке, где он крайне непопулярен, за последние четыре года упали на 25 процентов. С фасадов некоторых жилых домов даже удалили его фамилию.

"Количество отелей и других принадлежащих Трампам объектов недвижимости может сократиться, - говорит Д'Антонио. - Это очень сложный бизнес, и бренд теперь меньше ассоциируется с роскошью".

Трамп уйдет на телевидение?

Бывший и. о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни высказал мнение, что Трамп останется на политической сцене и попытается еще раз баллотироваться на выборах 2024 года. Однако есть и другие мнения.

"Во время предвыборной кампании бросалось в глаза, как он оживлялся и наполнялся энергией от выступлений перед публикой, так что достаточно очевидно, что ему по душе", - говорит Д'Антонио, который провел немало времени в Белом доме, интервьюируя Трампа для своих книг. - Я бы ожидал, что он вернется на телевидение".

Биограф не исключает, что Трамп капитализирует свои связи со СМИ и станет партнером консервативной медиакомпании или, возможно, создаст собственную - об этом варианте Трамп упоминал еще в 2016 году, когда его победа на выборах еще не была очевидна. По данным издания Business Insider, старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер в октябре 2020 года "напрямую говорил" о такой возможности.

Вполне возможно, что телеканал Трампа будет с еще более правым уклоном, чем нынешний фаворит консерваторов Fox News. В последние месяцы напряжение между Трампом и Fox News, который когда-то был рупором президента, усилилось. По сообщениям, Трамп был разгневан тем, что телеканал сделал так мало, чтобы оспорить легитимность победы Байдена.

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