Может ли Трамп помешать Байдену стать президентом США?

По данным ведущих американских СМИ, на президентских выборах в США победил кандидат в президенты страны от Демократической партии Джозеф Байден. Однако похоже, что процесс передачи ему президентских полномочий не будет гладким. Действующий президент США и основной соперник Байдена Дональд Трамп отказывается признавать итоги голосования и пытается их оспорить в судах.

Что должно произойти до инаугурации Байдена?

В ряде штатов до сих пор продолжается подсчет голосов и результаты нельзя считать утвержденными, пока об этом не объявят местные власти. До 8 декабря каждому штату нужно завершить этот процесс и объявить об итогах голосования. Затем победителя выборов должны будут официально объявить 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря.

Акция в поддержку Джо Байдена в Лос-Анджелесе, 7 ноября

Новый президент должен вступить в должность 20 января 2021 года после церемонии инаугурации, которая пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне. В этот день истекает срок полномочий Дональда Трампа и нынешнего вице-президента США Майка Пенса.

В ходе всего периода до дня инаугурации команда Байденабудет заниматься распределением постов в предстоящей администрации. Будущему президенту США нужно будет назначить на должности более 4000 сотрудников, 1200 из которых должен будет утвердить Сенат.

Байден создаст оперативную группу по борьбе с пандемией

Одним из приоритетов Байдена является создание оперативной группы по борьбе с коронавирусом, состоящей из ведущих экспертов в области здравоохранения. Ожидается, что ее возглавят бывший главный хирург США Вивек Мерти, а также Дэвид Кесслер, бывший комиссар Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (Food and Drug Administration, FDA).

В отличие от Трампа, Байден выступает за усиление мер по борьбе с пандемией

Еще одним членом рабочей группы может стать доктор Иезекииль Эмануэль, советник Байдена и один из разработчиков "Закона о доступном здравоохранении" (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA). В США его лучше знают как Obamacare, поскольку принят он был занимавшим на тот момент пост президента США Бараком Обамой.

Ожидается, что имена кандидатов на остальные ключевые посты в администрации Байдена будут названы в ближайшее время.

Трамп: "Выборы выиграл я"

Между тем действующий президент страны Дональд Трамп не собирается так легко отказываться от своего поста. "Выборы выиграл я", - написал он на своей странице в Twitter. Трамп неоднократно выступал с заявлениями о фальсификации результатов выборов - особенно бюллетеней, полученных по почте. Доказательств мошенничества он, впрочем, не привел, однако сообщил о намерении подать иски против властей всех штатов, где лидирует Джо Байден.

Митинг сторонников Дональда Трампа в штате Аризона, 7 ноября

Штаб Трампа уже обратился в суд для приостановки подсчета голосов в ряде штатов. К примеру, республиканцы подали иск в Верховный суд в Вашингтоне с требованием не учитывать бюллетени в штате Пенсильвания, поступившие в избирательные комиссии по почте после основного дня голосования.Из-за пандемии коронавируса в Пенсильвании было принято решение расширить рамки голосования по почте и учитывать все бюллетени, поступившие в избиркомы в срок до 6 ноября при условии, что они были отправлены не позже 3 ноября.

Аризона, Невада, Мичиган….

Команда Трампа также направила в суд иск из-за неучтенных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа, в котором проживает почти 4 млн человек. Заявители утверждают, что некоторые голоса избирателей, отданные в этом округе, не были засчитаны. По мнению республиканцев, к этому привели ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования.

Кроме того, юристы Трампа подали иски о предполагаемых нарушениях в штатах Невада и Мичиган. Местные суды уже постановили, что претензии республиканцев не имеют оснований. Тем не менее глава министерства юстиции США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров по всей стране провести необходимые проверки в связи с возможными нарушениями на выборах.

Результат голосования "достаточно ясен"

Между тем Центр по передаче президентской власти (Center for Presidential Transition, CPT) - внепартийная организация, консультирующая в США приходящие к власти новые администрации, высказалась в поддержку победы Байдена на президентских выборах, несмотря на то, что действующий глава государства пока отказывается признать результаты.

"Мы настоятельно призываем администрацию Трампа немедленно начать поствыборный переходный процесс, а команду Байдена - в полной мере использовать ресурсы, имеющиеся в наличии в соответствии с Законом о смене президента (Presidential Transition Act)", - написали члены CPT в послании, опубликованном 8 ноября. Несмотря на предстоящие судебные тяжбы, результат выборов "достаточно ясен", что должно положить начало "переходному процессу", подчеркнули представители CPT.

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