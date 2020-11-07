Как при Байдене изменится политика США в отношении России, Украины и Беларуси

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал достаточное количество голосов для победы на президентских выборах. Считается, что между его политическими взглядами и теми, которых придерживается Дональд Трамп, - целая пропасть. Но чего именно следует ожидать России, Беларуси и Украине после завершения "эры Трампа"?

Для Байдена важны ценности во внешней политике

Эксперты, которых опросила DW, ожидают, что подход Байдена к международным отношениям будет совершенно иным, чем у Трампа. Брюссельский аналитик Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете отмечает, что последние четыре года внешняя политика Вашингтона была "очень прагматичной" и следовала принципу "я - тебе, ты - мне". При президенте Байдене она будет в намного большей мере основываться на ценностях, таких как верховенство права, отмечает Лете.

Джон Хербст

Директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст основное отличие Байдена от Трампа видит в том, что при новом президенте внешняя политика США будет последовательной и не будет расходиться со словами главы государства. Он приводит пример встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году. "То, как президент Трамп вел себя на саммите в Хельсинки, было очень странным", отмечает Хербст и подчеркивает, что после этой встречи политика США в отношении России так и не изменилась.

Но несмотря на все различия между Трампом и Байденом, Джон Хербст, бывший в середине нулевых годов послом США в Киеве, полагает, что политика администрации Байдена в отношении России, Украины и Беларуси будет тем не менее "очень похожей" на нынешний курс. В администрации Трампа, поясняет он, ключевые должности занимают люди типа госсекретаря Майка Помпео, понимающие, что "Путин проводит ревизионистскую внешнюю политику, что Америке важно помогать Украине, чтобы предотвратить доминирование Москвы в Украине, и что важно помочь Беларуси". "В целом наша политика в отношении Украины и России правильна. Байден будет ее продолжать, но его слова и риторика будут также отражением этой политики, что не всегда имело место при администрации Трампа", - уточняет Хербст.

Байден - "ястреб" в отношении с Россией

Бруно Лете напоминает, что Байден пережил немало разочарований в отношениях США и России. В 2009 году, когда он был вице-президентом, тогдашняя госсекретарь Хиллари Клинтон вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым нажала кнопку "перезагрузка", что должно было символизировать новый этап в отношениях. "И Байден видел, как эти усилия протянуть России руку дружбы провалились", - добавляет эксперт и называет Байдена "ястребом" в его взглядах на Россию.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Осаке в июне 2019 года

Это подтвердили и высказывания Байдена во время предвыборной кампании. Он, например, обвинял Трампа в неспособности противостоять Путину. "Россия хочет добиться, чтобы меня не избрали следующим президентом Соединенных Штатов, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня", - заявлял Байден.

Хотя риторика Байдена в отношении России будет более жесткой, по конкретным вопросам Вашингтон станет более открытым к диалогу с Москвой, считает Лете. "Возьмем конкретный пример: Байден уже отмечал, что в случае победы согласится на российское предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3", - отметил Лете.

Будет ли Байден продолжать поставлять Киеву оружие?

Традиционно Республиканская партия США отстаивала более жесткий курс в отношении РФ, тогда как Демократическая партия выступала скорее за диалог. Это проявилось, к примеру, в отказе предыдущего президента Барака Обамы поставлять Украине летальное оружие. Байден тогда был вице-президентом. И только республиканская администрация Трампа согласилась на продажу Киеву высокотехнологичных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Противотанковый ракетный комплекс Javelin

Изменится ли этот курс после инаугурации Байдена в январе 2021 года? Хербст напоминает, что Байден и в администрации Обамы поддерживал планы поставок оружия Киеву. Бывший посол говорит, что будет "изумлен", если администрация Байдена решит их прекратить.

Что будет с "Северным потоком - 2" при Байдене?

После вмешательства России в американские выборы в 2016 году Демократическая партия свое отношение к РФ изменила, хотя Москва свою причастность отрицает. В последние годы именно Конгресс США был драйвером жесткого подхода к России, в частности к проекту "Северный поток - 2". Принятые Конгрессом в прошлом году санкции уже остановили строительство газопровода. Теперь же американские законодатели от обеих партий хотят принять дополнительные меры, чтобы не позволить России возобновить прокладку трубопровода.

Работы по прокладке "Северного потока - 2" приостановлены

И Хербст, и Лете уверены, что Байден продолжит жесткую политику Трампа в отношении проекта. "Байден не любит "Северный поток - 2" и он будет счастлив увидеть, как этот проект умрет", - отмечает Хербст. В то же время оба эксперта ожидают изменения тона дискуссии Вашингтона с Берлином на более "учтивый", тогда как Трамп к позиции ФРГ по "Северному потоку - 2" не прислушивался вообще. Но Джон Хербст не думает, что Байден попытается предотвратить введение более жестких санкций.

Что Байден думает о Беларуси?

Сам Дональд Трамп событиям в Беларуси не уделял никакого внимания. Однако Майк Помпео и другие чиновники Госдепа вели активную политику в отношении Беларуси , в частности, не признав легитимности выборов 9 августа и призывая власти в Минске пойти на диалог с протестующими.

Байден выступает за более активную поддержку протестующих в Беларуси

Байдену, впрочем, этого было мало. В конце октября он опубликовал заявление , в котором раскритиковал подход Белого дома: "Хотя президент Трамп отказывается высказаться в поддержку (протестующих. - Ред.), я продолжаю поддерживать народ Беларуси и его демократические устремления". Байден выступил за "существенное" расширение санкций против "приспешников" Александра Лукашенко и замораживание их счетов, "на которых они держат украденные богатства".

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