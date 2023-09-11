"Формальный компромисс". Что пишут СМИ ФРГ о саммите G20
Попыткой G20 не потерять свое значение назвали многие немецкие СМИ завершившийся в Нью-Дели двухдневный саммит стран "большой двадцатки". А итоговую декларацию встречи - "формальным компромиссом". Прежде всего, из-за разных позиций в оценке российского вторжения в Украину многие сомневались в том, что подписание итогового документа на саммите вообще станет возможным, отмечают немецкие комментаторы.
"Формальная декларация"
"На этот раз экономическим державам было сложнее, чем год назад в Индонезии, договориться об итоговой декларации. Их соглашение является приемлемым компромиссом. Это хорошо. Но это и всё", - пишет газета Frankfurter Rundschau.
Издание Zeit Online обращает внимание на то, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от участия в саммите. Отсутствовал и российский президент Владимир Путин, которого заменил глава МИД РФ Сергей Лавров. Си отправил на саммит главу правительства КНР. "Но подписанная итоговая декларация саммита, в которой говорилось только о "войне в Украине" без прямой критики в адрес России и даже без осуждения агрессии РФ, показывает, что Запад должен будет идти на компромиссы с остальным миром".
Как подчеркивает газета Neue Osnabrücker Zeitung, "если Россия и Китай, также как ЕС и канцлер ФРГ Шольц, представляют саммит G20 как успех, то его итоги настолько обтекаемы, что каждый может увидеть в них то, что хочет. Ведь стоило больших усилий вообще установить как факт то, что "в Украине идет война".
"Что же из этого следует для Европы? - задает газета вопрос. - Позиция, которая заключается в том, что "большая двадцатка" понимает войну России против Украины как центральный конфликт и что его скорое окончание является для нее приоритетом, не совсем верна. Для крупных промышленных стран, а также для развивающихся стран Юга это региональный конфликт, ради урегулирования которого они не хотят портить отношения с Россией и Китаем. Так что ЕС и США в своей солидарности с Украиной остаются одиноки".
G20 борется за то, чтобы сохранить свое значение
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, комментируя саммит G20, подчеркивает, что организация в настоящий момент борется за то, чтобы сохранить свое значение. Если само существование организации пока не вызывает вопросов, то ее значение - вызывает, пишет FAZ. "Принятие в свои ряды Африканского Союза может сделать организацию более привлекательной и предотвратить ситуацию, когда БРИКС, в котором доминирует Китай, продолжал бы приобретать все большее значение. То, что это объединение, как и другие, сегодня играет большую роль в мировой политике, чем несколько лет назад, является свидетельством снижением значения ООН. И проблема здесь не только в Совбезе ООН, чей состав и компетенции, например, право вето, больше не соответствуют времени. Многополярный мир - это, прежде всего, альянсы, а не глобальное сотрудничество".
О значении организации G20 пишет и Zeit Online. "G20 на саммите очевидно стремилась не потерять свое значение на фоне новых организаций, таких как БРИКС и ШОС. В обеих из них доминирует Китай, который с некоторых пор пытается позиционировать себя как спикера "глобального Юга". Развивающиеся страны хотят иметь больше права голоса во всех международных организациях", - пишет издание.
"G20 теперь превратилась в G21"
Газета taz прокомментировала принятие в "большую двадцатку" Африканского Союза: "G20 теперь превратилась в G21, но что конкретно это означает? С одной стороны, признание африканских стран назрело уже давно, поскольку речь идет не только о том, что наконец будут представлены интересы еще 1,4 миллиарда людей, но и о том, что представительство Африки в мировой политике таким образом становится более конкретным, чего до сих пор не удавалось достичь в важнейших структурах ООН, таких как Совет Безопасности".
Если ЕС уже имеет устоявшиеся позиции не только во внешней политике, то Африканский Союз от этого еще очень далек, констатирует издание. "Во многом, не только в вопросе войны России против Украины внутри союза существуют противоположные позиции. В этом смысле хорошо, что G20 так же не была организацией, принимающей однозначные решения. Но возможно, пока самое важное - просто присутствовать и быть услышанными".
"Большие трещины внутри G20"
Саммит совершенно недвусмысленно продемонстрировал: между государствами группы существуют большие трещины, пишет, в свою очередь, газета Handelsblatt. "В принципе, в Нью-Дели за столом сидела не одна, а, по меньшей мере, две группы. С одной стороны, страны "большой семерки", с другой - расширенная группа стран БРИКС, внутри которой, к тому же, за лидерство на "глобальном Юге" соревнуются Китай и Индия. И если Китай при этом выступает все более агрессивно, то Индия презентует себя как "мягкую силу", которая хочет играть роль посредника между "глобальным Югом" и Западом и которая, учитывая свою растущую экономическую мощь, имеет для этого все большие возможности".
Как отмечает Handelsblatt, "из-за столь разных интересов G20 оказалась на грани недееспособности, что стало видно в Нью-Дели. Хозяйка Индия настояла на том, чтобы привлечь к итоговой резолюции Россию". Это, по мнению немецкого издания, "поставило Запад перед неприятным выбором: выставить в невыгодном свете хозяйку саммита, а заодно и другие страны "глобального Юга"? Или подписать с российскими военными преступниками сглаженную совместную резолюцию? Запад принял решение в пользу второго варианта, в пользу спасения G20".
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