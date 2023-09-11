"Формальный компромисс". Что пишут СМИ ФРГ о саммите G20

Попыткой G20 не потерять свое значение назвали многие немецкие СМИ завершившийся в Нью-Дели двухдневный саммит стран "большой двадцатки". А итоговую декларацию встречи - "формальным компромиссом". Прежде всего, из-за разных позиций в оценке российского вторжения в Украину многие сомневались в том, что подписание итогового документа на саммите вообще станет возможным, отмечают немецкие комментаторы.

"Формальная декларация"

"На этот раз экономическим державам было сложнее, чем год назад в Индонезии, договориться об итоговой декларации. Их соглашение является приемлемым компромиссом. Это хорошо. Но это и всё", - пишет газета Frankfurter Rundschau.

Издание Zeit Online обращает внимание на то, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от участия в саммите. Отсутствовал и российский президент Владимир Путин, которого заменил глава МИД РФ Сергей Лавров. Си отправил на саммит главу правительства КНР. "Но подписанная итоговая декларация саммита, в которой говорилось только о "войне в Украине" без прямой критики в адрес России и даже без осуждения агрессии РФ, показывает, что Запад должен будет идти на компромиссы с остальным миром".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Нарендра Моди на саммите G20 Фото: Evan Vucci/REUTERS

Как подчеркивает газета Neue Osnabrücker Zeitung, "если Россия и Китай, также как ЕС и канцлер ФРГ Шольц, представляют саммит G20 как успех, то его итоги настолько обтекаемы, что каждый может увидеть в них то, что хочет. Ведь стоило больших усилий вообще установить как факт то, что "в Украине идет война".

"Что же из этого следует для Европы? - задает газета вопрос. - Позиция, которая заключается в том, что "большая двадцатка" понимает войну России против Украины как центральный конфликт и что его скорое окончание является для нее приоритетом, не совсем верна. Для крупных промышленных стран, а также для развивающихся стран Юга это региональный конфликт, ради урегулирования которого они не хотят портить отношения с Россией и Китаем. Так что ЕС и США в своей солидарности с Украиной остаются одиноки".

G20 борется за то, чтобы сохранить свое значение

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung , комментируя саммит G20, подчеркивает, что организация в настоящий момент борется за то, чтобы сохранить свое значение. Если само существование организации пока не вызывает вопросов, то ее значение - вызывает, пишет FAZ. "Принятие в свои ряды Африканского Союза может сделать организацию более привлекательной и предотвратить ситуацию, когда БРИКС, в котором доминирует Китай, продолжал бы приобретать все большее значение. То, что это объединение, как и другие, сегодня играет большую роль в мировой политике, чем несколько лет назад, является свидетельством снижением значения ООН. И проблема здесь не только в Совбезе ООН, чей состав и компетенции, например, право вето, больше не соответствуют времени. Многополярный мир - это, прежде всего, альянсы, а не глобальное сотрудничество".

О значении организации G20 пишет и Zeit Online. "G20 на саммите очевидно стремилась не потерять свое значение на фоне новых организаций, таких как БРИКС и ШОС. В обеих из них доминирует Китай, который с некоторых пор пытается позиционировать себя как спикера "глобального Юга". Развивающиеся страны хотят иметь больше права голоса во всех международных организациях", - пишет издание.

"G20 теперь превратилась в G21"

Газета taz прокомментировала принятие в "большую двадцатку" Африканского Союза: "G20 теперь превратилась в G21, но что конкретно это означает? С одной стороны, признание африканских стран назрело уже давно, поскольку речь идет не только о том, что наконец будут представлены интересы еще 1,4 миллиарда людей, но и о том, что представительство Африки в мировой политике таким образом становится более конкретным, чего до сих пор не удавалось достичь в важнейших структурах ООН, таких как Совет Безопасности".

Премьер Индии Нарендра Моди на фоне флагов стран G20 Фото: via REUTERS

Если ЕС уже имеет устоявшиеся позиции не только во внешней политике, то Африканский Союз от этого еще очень далек, констатирует издание. "Во многом, не только в вопросе войны России против Украины внутри союза существуют противоположные позиции. В этом смысле хорошо, что G20 так же не была организацией, принимающей однозначные решения. Но возможно, пока самое важное - просто присутствовать и быть услышанными".

"Большие трещины внутри G20"

Саммит совершенно недвусмысленно продемонстрировал: между государствами группы существуют большие трещины, пишет, в свою очередь, газета Handelsblatt . "В принципе, в Нью-Дели за столом сидела не одна, а, по меньшей мере, две группы. С одной стороны, страны "большой семерки", с другой - расширенная группа стран БРИКС, внутри которой, к тому же, за лидерство на "глобальном Юге" соревнуются Китай и Индия. И если Китай при этом выступает все более агрессивно, то Индия презентует себя как "мягкую силу", которая хочет играть роль посредника между "глобальным Югом" и Западом и которая, учитывая свою растущую экономическую мощь, имеет для этого все большие возможности".

Как отмечает Handelsblatt, "из-за столь разных интересов G20 оказалась на грани недееспособности, что стало видно в Нью-Дели. Хозяйка Индия настояла на том, чтобы привлечь к итоговой резолюции Россию". Это, по мнению немецкого издания, "поставило Запад перед неприятным выбором: выставить в невыгодном свете хозяйку саммита, а заодно и другие страны "глобального Юга"? Или подписать с российскими военными преступниками сглаженную совместную резолюцию? Запад принял решение в пользу второго варианта, в пользу спасения G20".

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