Африканский Союз официально принят в состав G20

Африканский Союз пригласили присоединиться к G20 на открытии саммита "большой двадцатки" в Нью-Дели. Его членство усилит роль глобального Юга в "Группе двадцати".

Африканский Союз (АС) вступает в G20. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита "большой двадцатки" в Нью-Дели утром в субботу, 9 сентября. "С вашего согласия я хотел бы пригласить председателя Африканского Союза занять свое место полноправного члена G20", - сказал Моди. После этого глава АС, президент Коморских Островов Азали Ассумани, подошел к индийскому премьеру и обнял его.

Членство Африканского Союза в G20 означает усиление роли глобального Юга в "Группе двадцати". До сих пор единственной региональной организацией, входящей в ее состав, был Европейский Союз, членами которого являются 27 государств.

В Африканский Союз входят 54 африканские государства, суверенитет которых признан на международном уровне, а также Западная Сахара, государственность которой является спорной. Таким образом, АС представляет интересы 1,3 млрд человек.

Реакция ЕС на вступление Африканского Союза в G20

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовали решение принять Африканский Союз в G20. "Мы рады приветствовать Африканский Союз в качестве члена G20", - заявила фон дер Ляйен в этой связи.

Россию на открывшемся в Нью-Дели саммите G20 представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Для президента РФ Владимира Путина зарубежные поездки сейчас затруднены из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест по подозрению в совершении военных преступлений.

На фоне войны в Украине остается неясным, будет ли по итогам саммита принято совместное заявление его участников. Перед началом встречи Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканалов ARD и ZDF назвала условия для такого заявления. "Важно придерживаться основополагающих принципов", - подчеркнула она, пояснив, что к таким принципам относятся, в частности, неприкосновенность границ, а также непризнание аннексированных территорий.

Индия, председательствующая сейчас в G20, и Китай, также входящий в "большую двадцатку", до сих пор не сделали четких заявлений, осуждающих российское вторжение в Украину.

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