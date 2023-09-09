  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Участники саммита G20 согласовали итоговую декларацию

Марина Барановская
9 сентября 2023 г.

На саммите G20 в Нью-Дели достигнуто согласие в вопросе о совместной итоговой декларации. В текст заявления, где говорилось о войне в Украине, были внесены изменения по требованию РФ и Запада.

https://p.dw.com/p/4W8sH
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне флагов стран - участниц саммита G20
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне флагов стран - участниц саммита G20Фото: via REUTERS

Участники саммита "большой двадцатки", который проходит в Нью-Дели,  в субботу, 9 сентября, подписали совместную итоговую декларацию. Ее текст был разработан принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией. Ранее о том, что главы государств и правительств G20 подпишут итоговую резолюцию, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. 

Лидеры ведущих промышленно развитых и развивающихся стран на саммите в Нью-Дели осудили "применение силы" для "завоевания позиций" на Украине. При этом Москва добилась того, чтобы текст не содержал прямого осуждения  российской агрессии против Украины .  Вместо этого декларация призывает воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость того или иного государства, ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций (ООН). 

Декларация G20 призывает к выполнению "зерновой сделки" и критикует использование ядерного оружия

"Мы призываем все государства поддерживать принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему обеспечения мира и стабильности", - говорится в заявлении. "Мы ... приветствуем все соответствующие и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на Украине".

В заявлении также содержится призыв к выполнению соглашения о безопасном экспорте зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины и России через Черное море, от которого Россия отказалась в июле. Атаки на соответствующую инфраструктуру должны быть прекращены.

Кроме того, в документе вновь подвергаются критике - по крайней мере, косвенной - угрозы России использовать ядерное оружие. "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", - говорится в заявлении.

Подписание соглашения стало неожиданностью, поскольку "большая двадцатка" глубоко расколота по поводу войны на Украине, отмечает агентство Reuters. Западные страны ранее настаивали на решительном осуждении России, в то время как другие, в том числе Китай, призывали сосредоточиться на более широких экономических вопросах.

В тексте декларации G20 также заявила о своей поддержке "усилий по утроению глобальных мощностей возобновляемой энергетики". "Мы обязуемся срочно ускорить наши действия по преодолению экологических кризисов и вызовов, включая изменение климата", - говорится далее. К прекращению использования ископаемого топлива декларация не призывает.

Смотрите также:

Перед саммитом G20 в Нью-Дели сносят трущобы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура - карикатурный министр иностранных дел России Сергей Лавров выглядывает из-за надписи G20 и говорит: "Ну, я вас предупредил!"

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Лавров и G20: что задело министра иностранных дел России?

Главы МИД стран G20 не приняли декларацию на встрече в Индии. Сергей Лавров заявил, что Запад "интересует только Украина". Карикатура DW о непростых отношениях Лаврова со внешним миром на фоне войны.
Политика3 марта 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Фрегат ВМС ФРГ Hamburg, который примет участие в учениях Northern Coasts
Трансляция

НАТО начинает масштабные учения в Балтийском море

Конфликты9 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Заседание парламента Индии

Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны

Индия или Бхарат: кто и зачем хочет изменить название страны

Политика9 сентября 2023 г.
Кабинки для голосования в Донецке ставят просто во дворах

"Выборы" в Украине. Кто участвует в пропагандистском шоу РФ

"Выборы" в Украине. Кто участвует в пропагандистском шоу РФ

Конфликты8 сентября 2023 г.
Полицейский в Нью-Дели на фоне инсталляции с эмблемой саммита "большой двадцатки"

Без Путина и Си: чего ждать от саммита G20 в Нью-Дели

Без Путина и Си: чего ждать от саммита G20 в Нью-Дели

Политика8 сентября 2023 г.
Яна Козюля

Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски

Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски

История8 сентября 2023 г.
Карикатура: Смотря на указатель G20 и держа руки в боки, карикатурный председатель КНР Си Цзиньпин говорит: "Я не поеду". Президент России Владимир Путин стоит рядом и вторит: "Да не очень-то и хотелось".

G20 без Путина и Си: не очень-то им и хотелось?

G20 без Путина и Си: не очень-то им и хотелось?

Политика8 сентября 2023 г.
Саша Казанцева

Секс - это про демократию. Интервью с ЛГБТ-активисткой

Секс - это про демократию. Интервью с ЛГБТ-активисткой

Культура8 сентября 2023 г.
На главную страницу