Участники саммита G20 согласовали итоговую декларацию

На саммите G20 в Нью-Дели достигнуто согласие в вопросе о совместной итоговой декларации. В текст заявления, где говорилось о войне в Украине, были внесены изменения по требованию РФ и Запада.

Участники саммита "большой двадцатки", который проходит в Нью-Дели, в субботу, 9 сентября, подписали совместную итоговую декларацию. Ее текст был разработан принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией. Ранее о том, что главы государств и правительств G20 подпишут итоговую резолюцию, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Лидеры ведущих промышленно развитых и развивающихся стран на саммите в Нью-Дели осудили "применение силы" для "завоевания позиций" на Украине. При этом Москва добилась того, чтобы текст не содержал прямого осуждения российской агрессии против Украины . Вместо этого декларация призывает воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость того или иного государства, ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

Декларация G20 призывает к выполнению "зерновой сделки" и критикует использование ядерного оружия

"Мы призываем все государства поддерживать принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему обеспечения мира и стабильности", - говорится в заявлении. "Мы ... приветствуем все соответствующие и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на Украине".

В заявлении также содержится призыв к выполнению соглашения о безопасном экспорте зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины и России через Черное море, от которого Россия отказалась в июле. Атаки на соответствующую инфраструктуру должны быть прекращены.

Кроме того, в документе вновь подвергаются критике - по крайней мере, косвенной - угрозы России использовать ядерное оружие. "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", - говорится в заявлении.

Подписание соглашения стало неожиданностью, поскольку "большая двадцатка" глубоко расколота по поводу войны на Украине, отмечает агентство Reuters. Западные страны ранее настаивали на решительном осуждении России, в то время как другие, в том числе Китай, призывали сосредоточиться на более широких экономических вопросах.

В тексте декларации G20 также заявила о своей поддержке "усилий по утроению глобальных мощностей возобновляемой энергетики". "Мы обязуемся срочно ускорить наши действия по преодолению экологических кризисов и вызовов, включая изменение климата", - говорится далее. К прекращению использования ископаемого топлива декларация не призывает.

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