Есть ли у ЕС и Индии общие цели в отношении Китая и России?

Брюссель и Нью-Дели углубляют связи в области торговли и технологий. Их объединяет скептическое отношение к Китаю, но разделяют взгляды на Россию и "углеродный налог".

Это была первая в своем роде встреча: три индийских министра, четыре европейских комиссара и десятки чиновников, протоколирующих обсуждение по множеству вопросов - от цепочек поставок полупроводников до регулирования искусственного интеллекта. Европейский Союз стремится к углублению связей с Нью-Дели - и после первого заседания Совета по торговле и технологиям ЕС-Индия, состоявшегося 16 мая в Брюсселе, еврочиновники заявили об "очень многообещающем начале".

Переговоры были больше похожи на встречу политических руководителей, чем на мероприятие, во время которого заключаются конкретные сделки, хотя Брюссель и Нью-Дели договорились о дальнейшем сотрудничестве в области квантовых и высокопроизводительных компьютеров, а также об улучшении совместимости цифровых госуслуг.

Но за пределами прошедшей встречи есть еще сила, сближающая Индию и ЕС. На пресс-конференции по итогам переговоров обе стороны неоднократно упоминали слова "снятие риска", подразумевая общее желание уменьшить экономическую зависимость от Китая.

Нью-Дели интересна Брюсселю для диверсификации экономики

В целом, Брюссель быстро дает понять, что не хочет полностью разрывать связи с Пекином, но намерен диверсифицировать свои цепочки поставок. Именно в этом может помочь Индия.

"Население Индии составляет 1,4 млрд.человек. Таким образом, мы являемся экономикой масштаба, а ЕС - экономикой навыков. Естественно, что эти два центра силы должны объединиться", - сказала DW Свасти Рао, младший научный сотрудник финансируемого индийским правительством аналитического центра Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара.

По словам Рао, Индия с ее рабочей силой и производственными мощностями занимает важное место в интересах Брюсселя. Кроме того, есть еще и политика. "Индия с большой настороженностью относится к азиатскому порядку, возглавляемому Китаем, и сделает все возможное, чтобы Азия в целом оставалась многополярной", - поясняет Рао.

Отношения Нью-Дели и Пекина также осложняются пограничным спором и действиями Индии по ограничению множества китайских технологий, включая популярное приложение для обмена видео TikTok.

Отношения между Европой и Китаем, между тем, долгое время были напряженными из-за санкций, связанных с обвинениями в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, что привело к замораживанию инвестиционного соглашения 2020 года. Потом были обвинения в экономическом принуждении из-за дружественных отношений Литвы с Тайванем и разногласия по поводу войны на Украине. Политические отношения между Брюсселем и Пекином нельзя назвать легкими.

Что означает "снятие риска" в отношениях между ЕС и Китаем?

По итогам встречи исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер указала на планы Индии по увеличению производства полупроводников в качестве примера того, как связи между ЕС и Индией могут "придать силы" идее Брюсселя о "снятии рисков". Она назвала квантовые компьютеры и "технологии, развивающиеся за пределами 5G", областями, где Индия в будущем может предложить "надежных поставщиков" для Европы. "Если мы хотим повысить экономическую безопасность, нам нужно сделать это через партнерские отношения", - сказала Вестагер журналистам.

Маргрет Вестагер Фото: EU/Aurore Martignoni

Но берлинский аналитик Кристиан Вагнер (Christian Wagner) говорит, что Дели "не обязательно является самым важным партнером", когда речь идет об отходе Брюсселя от Пекина. "Мы видели, что многие компании, которые уходят из Китая, также предпочитают идти в страны Юго-Восточной Азии. Таким образом, Индия здесь конкурирует с другими азиатскими игроками", - сказал DW Вагнер, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности. "Но когда мы смотрим на геостратегический ландшафт, я думаю, что Индия, безусловно, имеет гораздо больший приоритет", - считает он.

ЕС и Индия расходятся в вопросе углеродного налога

За улыбками и рукопожатиями скрываются и разногласия между Брюсселем и Нью-Дели. ЕС намерен заставить платить предприятия, загрязняющие окружающую среду, и по мере того, как европейская политика в области климата становится все более строгой, Евросоюз хочет помешать фирмам просто переносить производство в страны с более мягкими правилами выбросов в атмосферу, чтобы сократить расходы.

Это явление известно как "утечка углерода", и Брюссель считает его вредным для бизнеса и для своих климатических целей. Именно поэтому ЕС планирует ввести налог на выбросы углерода на некоторые виды импорта, включая цемент, сталь, железо и удобрения.

Но Нью-Дели рассматривает этот шаг как несправедливое торможение ее роста. "Мы находимся на таком этапе экономического развития, когда не можем так просто отказаться от угля и выбросов углерода", - сказала Рао.

В рамках прошедшей встречи обе стороны выбрали более конструктивный тон в этом вопросе. "Мы продолжаем взаимодействовать, мы обсуждаем этот вопрос, и у нас впереди много времени, в течение которого мы будем работать совместно, чтобы найти правильные решения", - сказал журналистам Пиюш Гойял, министр торговли и промышленности Индии.

Однако особого прогресса в заключении более широкого соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией пока не наблюдается. Переговоры возобновились в прошлом году после девятилетнего перерыва. Разногласия остаются по таким вопросам, как право на передвижение для индийских рабочих и тарифы на продукты питания и напитки, но Гойял выразил надежду, что новый формат Совета по торговле и технологиям поможет работе по заключению торгового соглашения.

Индия в центре геополитических интересов

Если Брюссель и Нью-Дели объединяет скептическое отношение к Китаю, то в вопросе об отношениях с современной Россией, они расходятся. В то время как ЕС ввел ряд санкций против Москвы в связи с ее вторжением в Украину, Индия активно покупает у России оружие и нефть, а также поддерживает тесные отношения в рамках группы БРИКС. Индийское правительство публично не осуждало Москву за вторжение, но призывало к миру.

Нарендра Моди и Владимир Путин Фото: Alexandr Demyanchuk/SPUTNIK/AFP

Исследователь Кристиан Вагнер считает, что Европа, склонная "считать, что Индия как крупнейшая демократия автоматически оказывается в лагере Запада", в прошлом неправильно понимала курс Нью-Дели.

"Индия хочет стать еще одним полюсом в многополярном мире. И в данный момент, конечно, она находится в очень выгодном положении, потому что и западные страны, США, Европейский Союз, и Россия, и Китай, обхаживают Индию и пытаются интенсифицировать свои отношения с ней. Так что, я думаю, Индия, председательствуя в G20, также использует этот момент для реализации своих геополитических амбиций", - полагает Вагнер.

В декабре 2022 года Индия приняла председательство в G20 - межправительственном форуме крупнейших экономик мира. В ноябре 2023 года председательство перейдет к Бразилии.

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