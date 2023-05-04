Индия обогнала КНР по численности населения. Что это значит?

По оценкам ООН, Индия обошла Китай по количеству населения, став мировым лидером по этому показателю. На что это может повлиять в экономической и политической сферах?

Согласно оценкам ООН, численность населения Индии составляет 1,425 млрд человек. ООН ссылается при этом на результаты переписи населения и показатели рождаемости и смертности. Впервые с момента сбора данных с 1950 года Китай больше не является страной с самой большой численностью населения на планете.

Однако эта новость не была воспринята как признак растущего статуса Индии как мировой державы. Так, Ван Вэньбинь, официальный предствитель МИД КНР, заявил, что у Индии хотя и больше населения, но у Китая все еще больше "талантов". В Германии издание Der Spiegel опубликовало к этой новости карикатуру, на которой старый, переполненный индийский поезд обгоняет китайский скоростной. Политики и комментаторы в Индии осудили эту карикатуру, назвав ее расистской. Но какое значение, кроме символического, имеет тот факт, что Индия обогнала Китай по численности населения?

В чем примущество Индии?

Шрикант Кондапалли, профессор-китаист из Университета в Нью-Дели, говорит, что некоторые реакции на это сообщение были предвзятыми и расистскими по отношению к Индии. "Мы считаем, что наше население является активом, а не проблемой", - отмечает он в интервью DW. Ученый указывает на то, что средний возраст населения Индии составляет 27 лет, что ниже, чем среднемировой.

Это, по выражению Кондапалли, поможет стране получить "демографические дивиденды". "Основные показатели улучшаются, уровень грамотности растет, как и уровень медицинского обеспечения. Сегодня мы - пятая по величине экономика мира, в 2030 году мы намерены выйти на третье место", - подчеркивает профессор из Университета в Нью-Дели.

Индия - самая быстрорастущая экономика мира Фото: Ashish Vaishnav/SOPA/ZUMA/dpa/picture alliance

Индия является самой быстрорастущей экономикой в мире. В 2023 году Всемирный банк прогнозирует рост ее ВВП на 6,9%. Международный валютный фонд (МВФ) исходит того, что в ближайшие пять лет этот показатель в среднем будет равняться 6,1%. Часто молодое население страны расценивают как ее актив, но высокая безработица среди молодежи - проблема для Индии. В декабре прошлого года она в городах достигла 10,1%, а увольнения после пандемии усугубляют ситуацию. Для молодых, хорошо обученных работников нехватка высокооплачиваемых рабочих мест, требущих высокой квалификации, ощущается особенно остро.

Безработица и инфляция стали двумя основными политическими вопросами, обсуждаемыми в Индии в преддверии всеобщих выборов, которые должны состояться в мае 2024 года. Для Кондапалли ясно, на чем должна быть сфокусирована политика правительства, если Индия хочет извлечь выгоду из растущего населения в ближайшие годы. "Улучшение инфраструктуры, развитие навыков, создание новых рабочих мест, улучшение условий труда и работа над повышением других основных показателей развития человеческих ресурсов", - перечисляет профессор.

Какое значение это имеет для Китая?

Для Китая тот факт, что Индия обогнала его по численности населения, имеет не просто чисто символическое значение. Хотя китайская экономика в четыре раза больше индийской, в Пекине обеспокоены старением и сокращением населении страны. Число граждан Китая старше 65 лет к 2050 более чем удвоится, что станет большой нагрузкой для молодого трудоспособного населения.

Си Цзиньпин и Нарендра Моди Фото: Twitter/PTI/dpa/picture alliance

Правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) приняла ряд мер, направленных на повышение рождаемости. Реакция государственных СМИ КНР на новость о том, что Индия обогнала ее по количеству населения, указывает на определенную степень разочарования ситуацией.

"США наращивают усилия для того, чтобы сдержать развитие Китая, выступают за дальнейшее раздъединение наших экономик и нашли новый повод для пиар-шумихи в докладе ООН", - говорится в одном из комментариев на государственном телеканале CCTV. - При этом в ней нет базового понимания законов развития народонаселения". Профессор Кондапалли, в свою очередь, напоминает, что хотя Китай все еще опережает Индию по ключевым показателям - грамотности населения и уровню здравоохранения, этот разрыв не так велик, как это преподносится Пекином.

Индия не стремится стать супердержавой

Тем не менее Кондапалли подчеркивает, что рост численности населения сам по себе не означает, что Индия постепенно превращается в сверхдержаву. "Сверхдержавой становятся по показателю ВВП, уровню технологий, военной мощи и "мягкой силы". Ни одна страна не может стать сверхдержавой лишь на сонове высокой численности населения", - констатирует профессор из Индии.

Он также считает, что Пекин принципиально отличается от Дели в этом вопросе с точки зрения своей идеологии: "У Индии нет амбиций стать сверхдержавой. Мы слышали от Си Цзиньпина, что Китай хочет занять центральную позицию. Ни один индийский политик политик, в свою очередь, ни разу не сказал, что Индия хочет быть сверхдержавой".

Между тем после того, как Индия стала страной с самым многочисленным населением в мире, Китай потерял аргумент, которым обосновывал свои амбиции. Как только Индия привыкнет к своему новому статусу, ее собственные амбиции могут измениться.

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