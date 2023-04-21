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Frankreich | Emmanuel Macron und Joe Biden
Фото: Ian Langsdon/POOL/AFP/Getty Images
ПолитикаСША

Франция и США продолжат сотрудничать в политике по КНР

Александра Иванова
59 мин. назад

В беседе по видеосвязи, состоявшейся вскоре после визита Макрона в Пекин, президенты Франции и США объявили о намерении продолжать продвигать общие ценности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Франция и США намерены продолжать сотрудничество в политике по отношению к Китаю. Это подтвердили в ходе беседы по видеосвязи вечером в четверг, 20 апреля, американский президент Джо Байден и его французский коллега по должности Эмманюэль Макрон. В числе прочего они, как сообщает пресс-служба Белого дома, обсудили недавний визит Макрона в Китай, а также усилия их стран, направленные на продвижение общих ценностей и "международного порядка, основанного на правилах" в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Эмманюэль Макрон и Джо Байден подчеркнули необходимость поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Визит Макрона в Китай

После возвращения из Китая Макрон сделал ряд заявлений, вызвавших большой резонанс. В частности, на фоне роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном из-за проблемы Тайваня он выразил мнение, что европейцам следует избегать кризисов, "которые не являются нашими (то есть европейскими. - Ред.)" и не превращаться в "вассалов" США.

Эти слова французского президента были с одобрением подхвачены многими китайскими СМИ, но вызвали резкую критику на Западе.

Байден и Макрон об Украине

Еще одной важной темой беседы двух президентов стала война в Украине. И Байден, и Макрон подтвердили свою решимость продолжать поддержку Киева в условиях российской агрессии, передают пресс-службы Белого дома и Елисейского дворца.

Согласно сообщению французской стороны, Эмманюэль Макрон рассказал о своих попытках побудить Китай оказать давление на Москву с целью мирного урегулирования военного конфликта. По его словам, в среднесрочной перспективе КНР способна помочь добиться прекращения этого конфликта "в соответствии с принципами и целями Устава ООН".

Напомнив, что Европейский Союз оказывает Украине существенную поддержку в гражданской и военной сферах, исчисляемую суммой в 67 млрд евро, Макрон подчеркнул важность дальнейшего перевооружения Европы для выполнения ею задач в рамках обеспечения трансатлантической безопасности. "Благодаря новому закону о военной программе Франция сыграет в этом свою роль в полной мере", - пообещал президент Франции.

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