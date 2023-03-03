Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?

Год назад канцлер ФРГ Шольц пообещал радикально улучшить финансирование немецкой армии, для чего был создан фонд в 100 млрд евро. Достигнуто с тех пор немного - но все же с мертвой точки дело сдвинулось.

"Смена эпох" (Zeitenwende) - так назвал произошедшие вокруг Германии события и их последствия для страны канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz ) в своей речи 27 февраля 2022 года, три дня спустя после вторжения России в Украину. Одним из символом новой эпохи стало создание в ФРГ специального фонда в 100 млрд евро для перевооружения бундесвера. В июне прошлого года его формирование поддержал германский парламент.

Что произошло с тех пор? Оппозиционные политики утверждают, что почти ничего: новое вооружение в армию не поступило, боеспособность бундесвера под вопросом. Например, во вторник, 28 февраля, эксперт ХДС по вопросам обороны, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) прямо заявил: "У бундесвера колоссальный дефицит (в оснащении. - Ред.), смена эпох в нем еще и не начиналась". Обоснована ли эта критика?

F-35 и новый вертолет для бундесвера

В ответ представители политических партий, входящих в правящую ныне в Германии коалицию, призывают посмотреть на проблему глубже. Член либеральной Свободной демократической партии (СвдП) и глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) обращает, например, внимание, что больше всего критикуют армию сейчас в консервативном ХДС. При этом представители именно этой партии последние 16 лет возглавляли военное ведомство, и нынешнее положение бундесвера является прямым следствием их действий.

F-35 американских ВВС Фото: Edgar Grimaldo/US Air/ZUMA Wire/IMAGO

Кроме того, Штрак-Циммерман перечисляет решения последних месяцев: договор на покупку Германией американских истребителей F-35 и нового тяжелого транспортного вертолета, заказ цифрового оборудования и средств связи. На все это уже выделено 30 млрд долларов. Разве же это можно характеризовать как "ничего не происходит"?

Потом, отмечает глава комитета по обороне, поставки армии на 100 млрд - не из тех проектов, который можно реализовать за несколько месяцев. Речь ведь идет о самой современной технике, производство которой требует времени. Так, первый истребитель F-35 бундесвер получит лишь в 2026 году. Средства связи, впрочем, поступят в армию раньше.

Инфляция уменьшает средства фонда для бундесвера

Но время не ждет, а экономические факторы только усложняют задачу. Эксперт аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Рафаэль Лосс отмечает, что уже в прошлом году из выделенных 100 млрд не менее 8 млрд планировали направить на уплату процентов по взятому правительством кредиту. Но с ростом учетных ставок в этом году сумма процентов уже выросла до 13 млрд.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посещает тренировочный центр бундесвера, август 2022 года Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Но и это не все: инфляция, колебания курса евро-доллар и НДС еще сильнее уменьшают возможности для закупок, так что непосредственно на приобретение вооружений у бундесвера останется 50-70 млрд евро. "Чем дольше все это длится, тем меньше денег остается", - резюмирует Лосс.

Эксперт соглашается с тем, что немецким чиновникам нужно действовать быстрее. Но оговаривается: "Да, прошлый год был потерянным годом для бундесвера. Но теперь новый министр обороны ФРГ пытается существенно ускорить процессы. К примеру, это касается поставок бундесверу танков Leopard (взамен запланированных для передачи Украине. - Ред.).

Новый глава Минобороны Германии - Борис Писториус (Boris Pistorius) - вступил в должность около месяца назад. На этой неделе он уже призвал увеличить финансирование немецкой армии, причем не из специального фонда, который является единоразовым мероприятием, а путем повышения годового бюджета бундесвера. Но дело не только в размере бюджета. В прошлом в Германии уже звучала критика в адрес крайне нерасторопной системы закупок оружия для армии. Правда, критиков сложно назвать нейтральными фигурами.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Так, Ханс Кристоф Ацподин (Hans Christoph Atzpodien), генеральный директор Федерального объединения предприятий оборонной промышленности и фирм, производящих оборудование для обеспечения безопасности (Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, BDSV) еще несколько месяцев назад говорил, что армейская система закупок является "бюрократическим колоссом", страдающим от "перфекционизма". В результате войска нередко не получают то, что им нужно. В качестве примера лоббист привел просьбу экипажей немецких танков оснастить их боевые машины той же системой связи, которую используют их иностранные союзники.

Бундесвер и "смена эпох"

Впрочем, в последнем интервью DW Ацподин признал, что и тут намечаются улучшения. "В декабре 2022 года наконец было принято решение о закупке требуемого танкистам оборудования, причем даже у немецкой компании, что мы конечно приветствуем", - заявил он.

И все же система работает крайне медленно, признает Рафаэль Лосс. Как отмечает эксперт, после окончания холодной войны бундесвер оказался в ситуации, когда быстрота поставок вооружений не была приоритетом. "Никто не был готов рисковать, допустить хоть малейшую ошибку и потратить, может быть, чуть больше денег, но получить вооружение побыстрее",- вспоминает он.

Словом, провозглашенная канцлером ФРГ "смена эпох" означает не только выделение денег на новые вооружения, но и полную смену курса для огромной бюрократической машины армейских закупок и корректировку ориентиров в министерстве обороны. Одного года для этого, похоже, совсем недостаточно.

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