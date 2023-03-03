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ПолитикаГермания

Перевооружение бундесвера: чего ФРГ удалось добиться за год?

Бен Найт
44 мин. назад

Год назад канцлер ФРГ Шольц пообещал радикально улучшить финансирование немецкой армии, для чего был создан фонд в 100 млрд евро. Достигнуто с тех пор немного - но все же с мертвой точки дело сдвинулось.

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"Смена эпох" (Zeitenwende) - так назвал произошедшие вокруг Германии события и их последствия для страны канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz ) в своей речи 27 февраля 2022 года, три дня спустя после вторжения России в Украину. Одним из символом новой эпохи стало создание в ФРГ специального фонда в 100 млрд евро для перевооружения бундесвера. В июне прошлого года его формирование поддержал германский парламент.

Что произошло с тех пор? Оппозиционные политики утверждают, что почти ничего: новое вооружение в армию не поступило, боеспособность бундесвера под вопросом. Например, во вторник, 28 февраля, эксперт ХДС по вопросам обороны, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) прямо заявил: "У бундесвера колоссальный дефицит (в оснащении. - Ред.), смена эпох в нем еще и не начиналась". Обоснована ли эта критика?

F-35 и новый вертолет для бундесвера

В ответ представители политических партий, входящих в правящую ныне в Германии коалицию, призывают посмотреть на проблему глубже. Член либеральной Свободной демократической партии (СвдП) и глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) обращает, например, внимание, что больше всего критикуют армию сейчас в консервативном ХДС. При этом представители именно этой партии последние 16 лет возглавляли военное ведомство, и нынешнее положение бундесвера является прямым следствием их действий.

Боевой самолет F-35
F-35 американских ВВСФото: Edgar Grimaldo/US Air/ZUMA Wire/IMAGO

Кроме того, Штрак-Циммерман перечисляет решения последних месяцев: договор на покупку Германией американских истребителей F-35 и нового тяжелого транспортного вертолета, заказ цифрового оборудования и средств связи. На все это уже выделено 30 млрд долларов. Разве же это можно характеризовать как "ничего не происходит"?

Потом, отмечает глава комитета по обороне, поставки армии на 100 млрд - не из тех проектов, который можно реализовать за несколько месяцев. Речь ведь идет о самой современной технике, производство которой требует времени. Так, первый истребитель F-35 бундесвер получит лишь в 2026 году. Средства связи, впрочем, поступят в армию раньше.

Инфляция уменьшает средства фонда для бундесвера

Но время не ждет, а экономические факторы только усложняют задачу. Эксперт аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Рафаэль Лосс отмечает, что уже в прошлом году из выделенных 100 млрд не менее 8 млрд планировали направить на уплату процентов по взятому правительством кредиту. Но с ростом учетных ставок в этом году сумма процентов уже выросла до 13 млрд.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посещает тренировочный центр бундесвера, август 2022 года
Канцлер ФРГ Олаф Шольц посещает тренировочный центр бундесвера, август 2022 годаФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Но и это не все: инфляция, колебания курса евро-доллар и НДС еще сильнее уменьшают возможности для закупок, так что непосредственно на приобретение вооружений у бундесвера останется 50-70 млрд евро. "Чем дольше все это длится, тем меньше денег остается", - резюмирует Лосс.

Эксперт соглашается с тем, что немецким чиновникам нужно действовать быстрее. Но оговаривается: "Да, прошлый год был потерянным годом для бундесвера. Но теперь новый министр обороны ФРГ пытается существенно ускорить процессы. К примеру, это касается поставок бундесверу танков Leopard (взамен запланированных для передачи Украине. - Ред.).

Новый глава Минобороны Германии - Борис Писториус (Boris Pistorius) - вступил в должность около месяца назад. На этой неделе он уже призвал увеличить финансирование немецкой армии, причем не из специального фонда, который является единоразовым мероприятием, а путем повышения годового бюджета бундесвера. Но дело не только в размере бюджета. В прошлом в Германии уже звучала критика в адрес крайне нерасторопной системы закупок оружия для армии. Правда, критиков сложно назвать нейтральными фигурами.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус
Новый министр обороны ФРГ Борис ПисториусФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Так, Ханс Кристоф Ацподин (Hans Christoph Atzpodien), генеральный директор Федерального объединения предприятий оборонной промышленности и фирм, производящих оборудование для обеспечения безопасности (Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, BDSV) еще несколько месяцев назад говорил, что армейская система закупок является "бюрократическим колоссом", страдающим от "перфекционизма". В результате войска нередко не получают то, что им нужно. В качестве примера лоббист привел просьбу экипажей немецких танков оснастить их боевые машины той же системой связи, которую используют их иностранные союзники.

Бундесвер и "смена эпох"

Впрочем, в последнем интервью DW Ацподин признал, что и тут намечаются улучшения. "В декабре 2022 года наконец было принято решение о закупке требуемого танкистам оборудования, причем даже у немецкой компании, что мы конечно приветствуем", - заявил он.

И все же система работает крайне медленно, признает Рафаэль Лосс. Как отмечает эксперт, после окончания холодной войны бундесвер оказался в ситуации, когда быстрота поставок вооружений не была приоритетом. "Никто не был готов рисковать, допустить хоть малейшую ошибку и потратить, может быть, чуть больше денег, но получить вооружение побыстрее",- вспоминает он.

Словом, провозглашенная канцлером ФРГ "смена эпох" означает не только выделение денег на новые вооружения, но и полную смену курса для огромной бюрократической машины армейских закупок и корректировку ориентиров в министерстве обороны. Одного года для этого, похоже, совсем недостаточно.

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