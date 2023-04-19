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В индийском МумбаиФото: Subhash Sharma/Zumapress/picture alliance
ПолитикаИндия

Индия перегоняет Китай по численности населения

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

К середине года в Индии будет проживать почти на три млн человек больше, чем в Китае, прогнозирует ООН. Эксперты отмечают, что население Индии более молодое, чем в КНР, поэтому разрыв будет лишь увеличиваться.

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Каждый третий житель Земли - уроженец Китая или Индии. В каждой из этих стран проживает примерно по 1,4 млрд человек. Китай долгое время лидировал по численности населения, но теперь его обгоняет Индия - к середине года в Индии будет проживать примерно на три млн человек больше, чем в КНР, прогнозирует Фонд ООН в области народонаселения в докладе, обнародованном в среду, 19 марта. На третьем месте с большим отрывом следуют США (340 млн человек).

Когда именно Индия обгонит Китая, неизвестно, поскольку для такого прогноза отсутствуют точные данные. К примеру, в Индии последняя перепись населения проводилась в 2011 году. По подсчетам некоторых экспертов, Индия перегонит Китай уже в апреле.

Темпы роста населения замедляются

В докладе ООН отмечается, что темпы прироста населения в обеих странах снижаются, причем в Китае - значительно больше, чем в Индии. Согласно официальным данным, с 2011 года население Индии увеличивается в среднем на 1,2 процента, в то время как в предшествующую декаду оно прирастало на 1,7 процента. Между тем в Китае к концу прошлого года проживало 1,411 млрд человек - на 850 тысяч меньше, чем годом ранее.

Как отмечают эксперты, население Индии значительно моложе населения Китая, поэтому разрыв между этими двумя странами в ближайшие десятилетия только увеличится.

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