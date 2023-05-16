Боррель призвал помешать перепродаже Индией российской нефти

Глава европейской дипломатии в интервью FT отметил, что продажа продуктов переработки нефти из России является обходом санкций, на который члены блока должны отреагировать.

Европейский Союз должен принять меры в отношении Индии из-за перепродажи в регион российской нефти в виде очищенного топлива, в том числе дизельного. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times , опубликованном во вторник, 16 мая.

"Если дизельное топливо или бензин попадают в Европу..., поступая из Индии и будучи произведенными из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и страны-члены (ЕС) должны принять меры", - сказал Боррель.

FT отмечает, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после начала войны в Украине. При этом индийские нефтеперерабатывающие предприятия получают большую прибыль, покупая сырую нефть со значительной скидкой, а затем продавая топливо по полной цене в Европу. Эта торговля не нарушает введенные ранее в отношении РФ санкции, однако подвергается критике со стороны тех, кто призывает к более жестким ограничениям, пишет газета.

Любой механизм должны реализовывать "национальные власти"

По словам Борреля, потолок цен на российскую нефть, экспортируемую морским путем, который в декабре 2022 года ввели страны ЕС, "большой семерки" (G7) и Австралия на уровне 60 долларов за баррель, позволил сократить доходы России от продажи сырья и вполне понятно желание Индии воспользоваться преимуществами более дешевой нефти.

"То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. Благодаря нашим ограничениям Индия может покупать нефть намного дешевле, а чем меньше денег получает Россия, тем лучше, - добавил он. - Но если они используют это, чтобы стать центром, который российскую нефть перерабатывает, а побочные продукты продает нам…, мы должны действовать".

Глава европейской дипломатии считает, что любой механизм, который позволит сократить продажу российской нефти, должен реализовываться "национальными властями" стран Евросоюза. Брюссель, по его мнению, может нацелиться на покупателей индийского очищенного топлива, произведенного из российского сырья. "Раз они продают, значит, кто-то покупает. Мы должны заняться теми, кто покупает", - указал Боррель.

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