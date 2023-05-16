  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Автоцистерны для перевозки нефти в индийском городе Джамму (фото из архива)
Автоцистерны для перевозки нефти в индийском городе Джамму (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/J. Singh
ПолитикаЕвропа

Боррель призвал помешать перепродаже Индией российской нефти

Жан Рофе
2 ч. назад

Глава европейской дипломатии в интервью FT отметил, что продажа продуктов переработки нефти из России является обходом санкций, на который члены блока должны отреагировать.

https://p.dw.com/p/4ROR3

Европейский Союз должен принять меры в отношении Индии из-за перепродажи в регион российской нефти в виде очищенного топлива, в том числе дизельного. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times, опубликованном во вторник, 16 мая.

"Если дизельное топливо или бензин попадают в Европу..., поступая из Индии и будучи произведенными из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и страны-члены (ЕС) должны принять меры", - сказал Боррель.

FT отмечает, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти после начала войны в Украине. При этом индийские нефтеперерабатывающие предприятия получают большую прибыль, покупая сырую нефть со значительной скидкой, а затем продавая топливо по полной цене в Европу. Эта торговля не нарушает введенные ранее в отношении РФ санкции, однако подвергается критике со стороны тех, кто призывает к более жестким ограничениям, пишет газета.

Любой механизм должны реализовывать "национальные власти"

По словам Борреля, потолок цен на российскую нефть, экспортируемую морским путем, который в декабре 2022 года ввели страны ЕС, "большой семерки" (G7) и Австралия на уровне 60 долларов за баррель, позволил сократить доходы России от продажи сырья и вполне понятно желание Индии воспользоваться преимуществами более дешевой нефти.

"То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. Благодаря нашим ограничениям Индия может покупать нефть намного дешевле, а чем меньше денег получает Россия, тем лучше, - добавил он. - Но если они используют это, чтобы стать центром, который российскую нефть перерабатывает, а побочные продукты продает нам…, мы должны действовать".

Глава европейской дипломатии считает, что любой механизм, который позволит сократить продажу российской нефти, должен реализовываться "национальными властями" стран Евросоюза. Брюссель, по его мнению, может нацелиться на покупателей индийского очищенного топлива, произведенного из российского сырья. "Раз они продают, значит, кто-то покупает. Мы должны заняться теми, кто покупает", - указал Боррель.

Смотрите также:

Сергей Гуриев: Ослабление рубля абсолютно естественно

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

После вторжения России в Украину и на фоне введенных Западом санкций многие экономисты предвещали быстрый крах российской экономики. Но катастрофы не случилось. Кремль и дальше может позволить себе финансировать войну в Украине. Но сколько еще протянет экономика РФ? Как затяжная война повлияет на курс рубля и доходы россиян в 2023 году? И как Европа проживет без российских энергоносителей?
Политика10 февраля 2023 г.45:00 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.

Сайт Financial Times

Материал Financial Times
www.ft.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Сбитый дрон в небе над Киевом

РФ совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев

Конфликты29 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Эрдоган не смог выиграть. Исчезновение Лукашенко. DW Шоу

Эрдоган не смог выиграть. Исчезновение Лукашенко. DW Шоу

Политика19 ч. назад61:55 мин.
Карикатура DW: Карикатурный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, словно циркач, пытается перескочить с одних цирковых качелей на другие, на которых написано "50%". Эрдогану не хватило голосов для победы в первом туре президентских выборов.

Выборы президента в Турции: Эрдогану не удался трюк

Выборы президента в Турции: Эрдогану не удался трюк

Политика23 ч. назад
Осман Кавала

Оппозиционер Осман Кавала: эксклюзивное интервью из тюрьмы

Оппозиционер Осман Кавала: эксклюзивное интервью из тюрьмы

Культура15 мая 2023 г.
Акция протеста в Берлине против смертных казней в Иране

AI: В мире выросло число исполненных смертных приговоров

AI: В мире выросло число исполненных смертных приговоров

Права человека9 ч. назад
Производство автомобилей "Мерседес" на заводе Mercedes-Benz Group в Зиндельфингене (ФРГ)

Экономика ЕС: энергия дешевеет, рост ускоряется, ФРГ буксует

Экономика ЕС: энергия дешевеет, рост ускоряется, ФРГ буксует

Экономика и бизнес17 ч. назад
Реджеп Тайип Эрдоган, 14 мая 2023 года

Проиграл ли Эрдоган? Что пишут СМИ ФРГ о выборах в Турции

Проиграл ли Эрдоган? Что пишут СМИ ФРГ о выборах в Турции

Политика19 ч. назад
На главную страницу