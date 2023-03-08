В ФРГ дешевеет дизель, хотя его импорт из России прекращен

После введения эмбарго на нефтепродукты из РФ дизельное топливо вновь стоит в ФРГ меньше бензина, чего не было 8 месяцев. На рынке горючего идет постепенная нормализация ситуации.

На автозаправках Германии существенно подешевело дизельное топливо, цены на которое ровно год назад взлетели до рекордных отметок на фоне российского нападения на Украину: на рынке опасались вдруг остаться без поставок топлива из России. Тогда же дизель впервые стал стоить дороже бензина, хотя налог на него существенно ниже. Такая абсурдная ситуация сохранялась на протяжении восьми месяцев, с лета прошлого года.

Нормализация началась через неделю после введения эмбарго

Парадокс, но факт: нормализация на немецком рынке горючего началась лишь после того, как ЕС с 5 февраля этого года ввел эмбарго на импорт нефтепродуктов из России - и Германия перестала их получать. Раньше ФРГ закупала в РФ треть импортируемого дизеля, доля российских поставок на рынке дизельного топлива для автотранспорта достигала почти 15%, свидетельствуют данные Института немецкой экономики в Кельне (IW).

Фото: DW

По подсчетам Общегерманского автомобильного клуба ADAC, публикующего еженедельные сводки динамики цен на немецких автозаправках, в феврале 2023 средняя цена дизельного топлива составила 1,754 евро. Отметим, что ADAC публикует усредненный показатель для всей страны, цены в разных регионах отличаются друг от друга и в течение суток сильно колеблются.

Ровно столько же стоил в прошлом месяце в среднем и 95-й бензин с 10% этанола (сорт Super E10), хотя с каждого литра бензина государство взимает на 20 центов больше налогов, чем с литра дизеля. Так что цена бензина теоретически должна быть выше примерно на те же 20 центов. "До 13 февраля включительно дизель был дороже Super E10, с 14 февраля, спустя восемь месяцев, возобновилось прежнее соотношение", - констатировал ADAC.

Таким образом, с середины февраля, спустя неделю после начала эмбарго, дизель вновь стал стоить, как и раньше, дешевле бензина Super E10 и тем более Super E5 (этот сорт с 5% этанола практически всегда на несколько центов дороже). В сводке от 8 марта ADAC сообщил, что средняя цена бензина E10 составила 1,781 евро, а дизеля - 1,753 евро.

Почему дизель оказался дороже бензина

На портале clever-tanken.de, сравнивающем цены на немецких автозаправках, можно найти более дифференцированные данные. Так, в полдень 8 марта один литр дизеля стоил на различных АЗС в Берлине, на востоке страны, от 1,679 евро до 1,769 евро, а в городе-миллионнике Кёльне на западе ФРГ колебался в диапазоне 1,639 -1,689 евро.

9 марта 2022 года от цен на горючее на этой АЗС в центре Берлина просто рябило в глазах Фото: Sebastian Gabsch/Geisler/picture alliance

Для сравнения: год назад, 10 марта 2022, дизельное топливо, по данным ADAC, установило в Германии абсолютный рекорд, взлетев в среднем до 2,321 евро. Super E10 достиг максимума в 2,203 евро 14 марта прошлого года. То, что горючее подорожало тогда столь сильно и что дизель оказался значительно дороже бензина, было связано с опасениями оказаться вдруг без поставок из России как сырой нефти, так и дизельного топлива - либо из-за эмбарго ЕС, либо по решению Москвы.

Однако страны ЕС договорились в конце мая вводить запрет на импорт российской нефти по морю лишь с 5 декабря 2022, а эмбарго на нефтепродукты отложили до 5 февраля 2023. Москва, в свою очередь, не стала отказываться от нефтяных доходов и продолжила продажи в Европу. Все это несколько успокоило участников рынка и способствовало в последующие месяцы постепенному снижению цен как на нефть, так и на горючее.

Тем не менее дизель, как видим, оставался более дорогим, чем бензин, вплоть до февраля нынешнего года, пока не пришло понимание, что эмбарго на российские нефтепродукты не приведет к дефициту этого вида топлива, поскольку Германия и другие государства ЕС наладили его поставки из других стран и регионов мира.

Эксперт ADAC прогнозирует снижение цен

И вот теперь дизель стоит на немецких бензоколонках примерно на четверть меньше, чем вскоре после российского нападения на Украину, а бензин - приблизительно на одну пятую. "Если будет эффективно действовать механизм конкуренции и не произойдет ничего чрезвычайного, то топливо в ближайшие месяцы может еще несколько подешеветь", - считает эксперт ADAC по рынку горючего Юрген Альбрехт (Jürgen Albrecht).

При этом дизель, подчеркнул он в интервью информационному агентству dpa, может подешеветь сильнее, чем бензин: "Разница в цене между ними все еще слишком маленькая". В самом начале прошлого года литр дизеля, по данным ADAC, стоил в среднем 1,562 евро.

Нефтеперерабатывающий завод британского концерна BP в Гельзенкирхене на западе ФРГ Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Снижению цен на дизель будет способствовать предстоящее окончание отопительного сезона: примерно четверть немецких домашних хозяйств использует для обогрева помещений нефтепродукты, так что наступление теплого времени года обычно ведет к снижению спроса на них. В то же время весной и особенно летом, в период отпусков, автомобилисты более активно путешествуют, что, в свою очередь, увеличивает спрос на горючее.

В конечном счете, подчеркнул Юрген Альбрехт, решающую роль будет играть рынок нефти. В прошлом году из-за войны в Украине цены на горючее оторвались от нефтяных котировок и оказались экстремально высокими, теперь, по мнению эксперта, "они вновь будут больше связаны с ценами на нефть". 8 марта 2023 европейский сорт Brent после довольно резкого снижения накануне торговался в минусе на уровне 82-83,5 доллара за баррель. Решение России снизить с этого месяца добычу пока не произвело на участников рынка заметного впечатления. В марте прошлого года, вскоре после начала широкомасштабной войны, котировки нефти сильно колебались в диапазоне 110 -130 долларов.

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