Обвал цен на нефть и мазут: Россия и ОПЕК+ явно просчитались

Сокращение добычи с мая ничего не дало: котировки падают из-за событий в США и данных из Китая. Домовладельцам в ФРГ рекомендуют запасаться подешевевшим мазутом на следующую зиму.

С ценами на нефть что-то явно пошло не так. В России и в ОПЕК+ ждали совсем иного развития событий, когда 2 апреля Саудовская Аравия и семь других членов картеля, включая Казахстан, объявили о дополнительном значительном сокращении добычи с мая до конца 2023 года. Но вот май наступил, а нефтяные котировки, резко взлетевшие после того неожиданного заявления, вновь упали до мартовских уровней - и даже ниже. В Германии это особенно радует тех домовладельцев, что топят котельным мазутом: у них сейчас отличная возможность выгодно запастись им к следующей зиме.

Нефтяной картель напрасно сократил добычу

Снижение нефтяных котировок началось на мировом рынке еще во второй половине апреля, но обвальное падение случилось 2 мая, на следующий же день после того, как вступило в силу решение ОПЕК+ об искусственном ограничении глобального предложения. К этому моменту, кстати, уже два месяца действовало сокращение добычи нефти, объявленное Россией сначала на март, потом продленное до июля, а затем и до конца года.

Саудовская Аравия и России с 2016 года манипулируют ценами на нефть с помощью картеля ОПЕК+ Фото: Yuri Kadobnov/AFP/AP/picture alliance

Котировки двух ключевых эталонных сортов нефти, европейского Brent и американского WTI, обвалились 2 мая на целых 5% примерно до, соответственно, 75,5 доллара и 71, 5 доллара за баррель. Это заметно ниже тех уровней, с которых цены пошли вверх после заявления ОПЕК+.

Таким образом, апрельский подъем, в ходе которого цена сорта Brent в середине прошлого месяца превысила 87 долларов, оказался весьма краткосрочным. Более того, 3 мая в условиях ожидания вечером того же дня очередного повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) распродажа нефтяных фьючерсов продолжилась, и в ходе торгов котировки Brent опускались даже ниже 72 долларов. Так что за последние три недели европейская нефть подешевела более чем на 15 долларов. В результате, естественно, дешевеет и российская нефть, которую покупатели и так приобретают, как правило, с весьма значительной скидкой.

Нефть дешевеет из-за событий в США и Китае

Говоря о причинах столь резкого падения цен на нефть, эксперты первым делом указывают на состояние двух крупнейших экономик планеты - американской и китайской.

В КНР в воскресенье, 30 апреля, был обнародован индекс деловой активности в производственном секторе PMI, который оказался значительно хуже прогнозов. Он снизился с 51,9 пункта в марте до 49,2 пункта в апреле. Показатели ниже 50 пунктов указывают на отрицательный рост, в данном случае - на сжатие в столь важном для Китая индустриальном секторе. Промышленная сфера оказалась в минусе впервые с декабря. Это охладило надежды на мощную экспансию китайской экономики в нынешнем году после снятия Пекином строгих карантинных ограничений в стране. А ведь Китай - крупнейший в мире импортер сырой нефти.

С 1 мая 2023 филиалы банка-банкрота First Republic работают под вывеской купившего его банка JPMorgan Фото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

Тем не менее до середины вторника котировки Brent оставались довольно стабильными, но потом быстро пошли вниз на фоне тревожных новостей из Соединенных Штатов. Тут и предупреждение американского министра финансов США Джанет Йеллен о том, что лимит госдолга может быть исчерпан уже к 1 июня и вашингтонская администрация не сможет выполнять свои финансовые обязательства, если конгресс США не поднимет действующий потолок. Тут и уже третье за два месяца банкротство американского регионального банка, на сей раз это First Republic. Несмотря на его поглощение гигантом JPMorgan, такое экстренное спасение заметно усилило в Америке страхи перед разрастанием банковского кризиса, который во многом связан с быстрым повышением базовой ставки ФРС из-за всплеска инфляции.

Так что напрашивается вывод, что международные инвесторы и спекулянты сейчас, как и в марте, распродают нефтяные контракты главным образом из-за опасений, что в США обострятся кризисные явления и что это приведет к существенному падению спроса на нефть. В данной ситуации Россия должна быть всячески заинтересована в успехе предстоящих 9 мая переговоров президента США Джо Байдена с представителями конгресса и сената об увеличении потолка госдолга, а также в стабилизации ситуации в американском банковском секторе. Ведь в противном случае окажутся совершенно напрасными все те сокращения добычи нефти, на которые Россия и другие страны ОПЕК+ пошли в надежде повысить тем самым цены на свой главный экспортный товар.

Немцам прямо советуют запасаться топочным мазутом

В то же время в Германии, как и в целом в Европе, тревоги по поводу возможных финансовых неурядиц в США и охлаждения там экономической конъюнктуры порождают надежды на дальнейшее удешевление нефтепродуктов. Немецкие потребители вправе рассчитывать на ощутимое снижение цен на автозаправках, подчеркивает 3 мая в еженедельном обзоре рынка горючего Общегерманский автомобильный клуб ADAC.

Правда, бензин подешевел в ФРГ по сравнению с серединой апреля пока весьма незначительно, следует из опубликованного на сайте ADAC графика, зато цены на дизель неуклонно снижаются уже с конца января. Тогда литр стоил в среднем 1,858 евро, теперь он обходится в 1,618 евро, что на 9 центов меньше, чем в середине апреля. Это тем более знаменательно, что после введения 5 февраля эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов Германия больше не получает дизельное топливо из России, которая до этого была его крупным поставщиком.

В Германии владельцы домов с отопительной системой на мазуте могут сейчас выгодно запастись топливом на зиму Фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Но еще больше, чем владельцы автомобилей с дизельными двигателями, в Германии сейчас радуются те домовладельцы, которые отапливают свое жилье топливным (котельным) мазутом. А тут речь о четверти всех домохозяйств в стране. "Мазут стоит у нас сейчас в Мюнхене 90 центов за литр, столь выгодной цена была до войны в Украине", - заявил изданию Merkur.de Оливер Клапшус (Oliver Klapschus), возглавляющий специализирующийся на нефтепродуктах портал сравнения цен Heizoel24.de. В других немецких регионах, по его словам, цены ниже 90 центов. По сравнению с октябрем 2022 это примерно в два раза дешевле.

Поэтому другой портал сравнения цен Esyoil.com настоятельно рекомендует всем, кто пока сомневается, стоит ли уже начинать запасаться топливом на следующий отопительный сезон: "Если у вас в баке есть свободное место, покупайте сейчас топочный мазут".

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