Не кризис, а рекорд: нефтегиганты Запада купаются в деньгах

Сегодня в это сложно поверить: еще 2-3 года назад финансовые аналитики по всему миру всерьез обсуждали "закат нефтяной эры", а сам энергоноситель дешевел день ото дня на фоне ограничения авиасообщения и прочих антиковидных мер. Про "энергетическую безопасность" и нехватку топлива речь и близко тогда не шла.

Война в Украине и цена барреля нефти

Но российское нападение на Украину, связанные с ним санкции против российской нефти и пост-пандемийное восстановление экономики в большинстве стран мира привели к повышенному интересу государств и частного бизнеса к бесперебойным поставкам "черного золота". В первую половину прошлого года цена на баррель в основном держалась выше отметки в 100 долларов, достигнув в марте пика в 139 долларов за баррель сорта Brent. Во втором полугодие цена колебалась в диапазоне 70-95 долларов - что все еще существенно выше коридора в 40-50 долларов, который считается тем минимумом, при котором западные нефтяные компании получают прибыль от нефтедобычи.

Буровая платформа Sea Conquest компании BP в Северном море Фото: dpa/picture-alliance

Поэтому вполне ожидаемой стала в феврале новость о том, что пять крупнейших нефтяных компаний Запада - ExxonMobil, Shell, Chevron, BP и Total - по итогам года заработали рекордную прибыль в размере 196 млрд долларов. Еще более впечатляют детали. Так, прибыль ExxonMobil за 2022 год стала рекордом не только для этой американской компании, но и вообще превысила результаты любой европейской или американской нефтяной фирмы за всю историю. Прибыль BP в 28 млрд долларов стала наибольшей за все 114 лет существования этой фирмы, а доходы британо-нидерландской Shell по сравнению с предыдущим годом просто удвоились.

Сверхдоходы от нефти и спецналог

Впрочем, объявления о рекордной прибыли нефтяных гигантов вызвали на Западе противоречивые реакции. Во-первых, планы отказаться от ископаемых источников энергии в Евросоюзе никто не отменял, и общественным консенсусом является развитие "зеленой энергетики", а не инвестиции в нефть и газ.

А, во-вторых, все эти победные реляции звучат на фоне резко повысившихся расходов на отопление и электричество у домохозяйств. Недовольства добавляют высокие цены на бензин и дизельное топливо. И хотя власти большинства европейских стран в прошлом году осуществили различные меры поддержки населения - вроде ограничений стоимости газа или отмены налога на топливо - практически везде развернулась дискуссия о введении специального налога на сверхприбыль, которую получили нефтяные гиганты благодаря ситуации на мировых рынках.

В Великобритании и Евросоюзе такой спецналог уже введен - но и в политических, и в профсоюзных кругах многие считают его слишком низким. Так, Shell, Total и BP сообщили, что новый сбор обойдется каждой из компаний примерно в 2 млрд долларов, то есть в 5-8% процентов их прибыли. ExxonMobil вообще отказывается признавать правомочность спецналога, мотивируя это тем, что руководство Евросоюза превысило свои полномочия, так как введение налогов является прерогативой национальных властей.

Китай и Россия могут снова повысить цены на нефть

При этом некоторое снижение нефтяных цен, наблюдающееся последние месяцы, может оказаться довольно коротким. Их может опять погнать наверх восстановление экономики Китая, которая, судя по первым признакам, постепенно начинает оправляться от последствий жесткой антиковидной политики страны. Хотя никто в ближайшее время не ждет нового скачка цен до 139 долларов за баррель, все больше аналитиков предсказывают удорожание нефти в этом году до 100-долларовой отметки. Американский инвестбанк Goldman Sachs полагает, что это произойдет к декабрю. Свою роль может сыграть и объявленное Россией сокращение добычи нефти в стране примерно на 5% с марта 2023 года. Как подчеркнули в Москве, решение было принято на фоне эмбарго ЕС на российскую нефть и введение ценового потолка.

Словом, судя по всему, доходы нефтяных гигантов останутся на высоком уровне и в 2023 году. Поэтому не удивляет последний прогноз британского инвестбанка Barclays Capital, на этой неделе предсказавшего дальнейший рост курсов акций западных нефтяных концернов.

Смотрите также: