Война в Украине станет важной темой встречи G20

Конфликт РФ и Украины будет в центре внимания участников встречи "двадцатки" в Нью-Дели, заявил министр иностранных дел Индии. Столь же пристальное внимание, по его словам, уделят и экономическим последствиям войны.

Российско-украинский конфликт станет одной из главных тем дискуссий на встрече министров иностранных дел стран "большой двадцатки" (G20), но не менее пристальное внимание будет уделено и экономическим вызовам на фоне войны в Украине, заявил в среду, 1 марта, в Нью-Дели глава МИД Индии Винай Кватра.

"Учитывая природу и развитие ситуации в российско-украинском конфликте, это будет важной темой дискуссий, но должное внимание будет уделено и вопросам, касающимся безопасности в сфере продовольствия, энергии и удобрений, тем последствиям конфликта для экономических вызовов, с которыми мы сталкиваемся", - пояснил Кватра.

Министры из 40 стран

Встреча глав МИД G20 в Нью-Дели начнется вечером с приветственного ужина, сами дискуссии пройдут 2 марта. В них примут участие министры из 40 стран, включая главу МИД России Сергея Лаврова, госсекретаря США Энтони Блинкена и главу МИД КНР Цзинь Гана.

Конференция в Нью-Дели состоится через несколько дней после встречи в индийском Бангалоре министров финансов стран G20, которая также была омрачена войной России против Украины.

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