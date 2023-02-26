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Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: "Вернув Крым, мы восстановим мир"

Александра Иванова
9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 февраля.

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На 368-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 26 февраля (время московское).

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Возвращение Крыма Украине позволит восстановить мир. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. "Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", - написал он на английском языке, добавив на языке крымских татар: "Qırım serbest olacaq! ("Крым будет свободным!" - Ред.)".

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.

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Петиция под названием "Манифест за мир" германского левого политика Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и защитницы прав женщин Алисы Шварцер (Alice Schwarzer), призывающая западные страны отказаться от дальнейших поставок вооружений Киеву и способствовать началу мирных переговоров между Россией и Украиной, к полудню 26 февраля набрала почти 675 000 подписей.

Этот документ вызвал шквал критики в политических и общественных кругах Германии. Так вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) отметил, что "мира хочет каждый, кто находится в здравом уме", но то, что предлагают Вагенкнехт и Шварцер - "это не мир, а химера" и введение населения в заблуждение. По словам политика, если последовать воззваниям активисток, "это станет приглашением Путину нападать на другие страны".

Тем не менее манифест Вагенкнехт и Шварцер стал в последние недели самой популярной петицией на сайте сhange.org, где он был размещен в начале февраля.

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Глубина продвижения российских войск в Украине будет зависеть, в том числе, от того, какое дальнобойное оружие получит Киев от стран Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-24". Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им в ходе послания к Федеральному собранию, о том что, чем более дальнобойные системы будет поставлять Запад Киеву, тем дальше Россия будет "отодвигать угрозу" от своих границ.

Берлин опроверг слухи о подготовке оборонного пакта с Украиной

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Правительство Германии опровергает сообщения о том, что Лондон, Париж и Берлин имеют конкретные планы по заключению "оборонного пакта" с Украиной. Как пояснил официальный представитель правительства ФРГ, дебаты о гарантиях безопасности для Киева начались среди союзников по НАТО через несколько недель после начала войны. "В течение нескольких месяцев не было никакого нового, конкретного статуса по этому вопросу, - цитирует его агентство Reuters. - На последней встрече канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли".

Ранее в издании The Wall Street Journal появилась статья, в которой утверждалось, что некоторые самые крупные европейские страны - члены НАТО готовят "оборонный пакт" с Украиной.

Хроника событий 26 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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Статья в издании The Wall Street Journal с информацией о том, что крупые страны-партнеры по НАТО готовят "оборонный пакт" с Украиной

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