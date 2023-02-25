  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Встреча министров финансов G20 в Бангалоре
Встреча министров финансов G20 в БангалореФото: India's Press Information Bureau/via REUTERS
ПолитикаГлобальные темы

Встреча G20 завершилась без итоговой декларации

Ольга Лебедева
40 мин. назад

Участники встречи министров финансов G20 в Индии не смогли договориться о включении в итоговую декларацию слова "война".

https://p.dw.com/p/4Nyad

Министры финансов 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран по результатам встречи в индийском Бангалоре не смогли согласовать совместный итоговый документ. Вместо этого правительство Индии в субботу, 25 февраля, опубликовало собственную сводку итогов заседания.

Спор о включении в документ слова "война"

Как отмечает dpa, прийти к компромиссу по итоговому заявлению помешали представители Китая и России, а расхождения касались двух пунктов - осуждения российского вторжения в Украины в качестве войны, а также по пункту о списании долгов бедным странам. По данным агентства, участники встречи не смогли договориться о включении в итоговый документ слова "война". Германия и Франция настаивали на своей позиции, что его формулировки не должны быть более мягкими, чем в итоговой резолюции саммита G20 на Бали в 2022 году. В ней значилось, что "большинство участников самым решительным образом осудили войну в Украине".

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) раскритиковал позицию Москвы и Пекина на встрече G20 и подтвердил, что КНР блокировала принятие итоговой декларации. По его словам, большинство участников резко критиковали войну РФ против Украины, однако это не сделал представитель Китая. При этом Бразилия теперь занимает более четкую и критическую позицию по отношению к России, чем во время последней встречи, добавил Линднер.

Реструктуризация долгов бедных стран

Одновременно глава Минфина Германии указал, что Китай, являющийся крупнейшим кредитором многих стран в Азии и Африке, несколько смягчил свою позицию в отношении реструктуризации долгов бедных стран и предоставления им доступа к финансовым рынкам, энергоносителям и продовольствию. Он выразил осторожный оптимизм, что в этой связи возможно достижение компромисса с Китаем еще в текущем году. По данным Всемирного банка, беднейшие страны мира должны выплачивать в счет задолженностей около 62 млрд долларов в год кредиторам, две трети из этой суммы - Китаю.

Смотрите также:

Почему Путину мало года войны в Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

24 февраля 2022 года Путин ввел войска в Украину. В Кремле считали, что смогут быстро выиграть эту войну. Но путинский расчет не оправдался. Благодаря мужественному сопротивлению и западной помощи украинцам вот уже год удается сдерживать российскую армию. А значительные части оккупированной территории Киев смог даже отвоевать обратно. Но прекращать эту войну Путин все равно не собирается.
Политика23 ч. назад25:58 мин.
external

Угрозы Путина Западу глазами немецких экспертов. DW Новости (21.02.2023)

Угрозы Путина Западу глазами немецких экспертов. DW Новости (21.02.2023)

Как интерпретируют на Западе – и, в частности, в Германии – послание Владимира Путина Федеральному собранию. Что сказал и чего не сказал российский лидер в этот раз?
Политика22 февраля 2023 г.38:03 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жозеп Боррель

Евросоюз принял 10-й пакет санкций в отношении России

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Гаага, Нидерланды

Мир солидарен с Украиной. Акции к годовщине начала войны

Мир солидарен с Украиной. Акции к годовщине начала войны

Конфликты24 ч. назад17 фото
Symbolbild | Bodyshaming

Хатні гвалт у Беларусі - хто вырашае праблему цяпер

Хатні гвалт у Беларусі - хто вырашае праблему цяпер

Общество13 ч. назад
Украинские танки под Бахмутом, январь 2023

"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

Конфликты24 февраля 2023 г.
Евгений Титаренко

Кино, которое шокирует: фильм о батальоне "Госпитальеры"

Кино, которое шокирует: фильм о батальоне "Госпитальеры"

Культура24 февраля 2023 г.
Михаил Подоляк во время интервью DW

Подоляк: Крым можно освободить быстрее, чем Донецк и Луганск

Подоляк: Крым можно освободить быстрее, чем Донецк и Луганск

Политика24 февраля 2023 г.
Российские военные на учениях в Беларуси, декабрь 2022 года

Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?

Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?

Политика24 февраля 2023 г.
На главную страницу