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Путин во время обращения 24 февраля 2022
Путин во время обращения 24 февраля 2022Фото: Kremlin
ПолитикаГермания

Немцы и Россия: что изменила война в Украине, а что - нет

Роман Гончаренко
1 ч. назад

Через год после открытого вторжения России в Украину отношение к ней в Германии ухудшилось, но не так радикально как может показаться. Разница между западными и восточными немцами сохраняется.

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Вторжение России в Украину стало переломом в отношении к ней во многих, прежде всего западных странах. Германия - не исключение, но особый случай. Прежде всего - из-за истории отношений с Москвой и тесных экономических связей. Это считается одной из причин, почему Берлин до последнего держался за газопровод "Северный поток - 2" и отказывался поставлять Киеву оружие до начала масштабной войны. Как после ее начала изменилось отношение немцев к России? Насколько глубоки трещины в отношениях, которые складывались десятки лет?  

Большинство немцев винят в войне Россию

Поиск ответа на этот вопрос оказался непростым. Детальных социологических исследований в Германии о последствиях войны в Украине для отношений с Россией пока нет, выводы можно делать лишь по отдельным опросам. Самый свежий из них провел социологический институт Allensbach, один из старейших в стране. По его данным, опубликованным в середине февраля, три четвери немцев (76 процентов) считают Россию главным виновником войны. Далее с большим отрывом идут США (21 процент), НАТО (14 процентов) и Украина (11 процентов).

Крымский мост, октябрь 2022
Крымский мост, октябрь 2022Фото: AP/dpa/picture alliance

Эти цифры сильно отличаются от опроса, проведенного в марте 2015 года, то есть через год после аннексии Крыма. Тогда Россию в конфликте на востоке Украины винили чуть больше половины немцев (55 процентов), каждый третий считал, что виноваты "сепаратисты", и 20 процентов - сама Украина, то есть ее правительство.

Путина считали меньшим злом, чем Трампа 

Габриэле Войделько (Gabriele Woidelko), глава отдела истории и политики в Фонде Кёрбера (Körber-Stiftung), называет две возможные причины "смещения в общественном восприятии" России - "жертвами и разрушениями войны, которые очень заметны в СМИ", и тем, что после 2014 года в отношении Украины говорили о "вооруженном противостоянии", "дискуссия не была четкой".

Негативное отношение к президенту РФ Владимиру Путину преобладало незадолго до вторжения в феврале 2022 (67 процентов). Сегодня таких 81 процент. Позитивно главу Кремля воспринимают лишь шесть процентов опрошенных Allensbach немцев, год назад - десять.

До аннексии Крыма и даже после нее многое было по-другому. В опросах большинство немцев называли президентов США Джорджа Буша или Дональда Трампа большей угрозой миру, чем Владимир Путин. Более того, в 2011 году опрос социологического центра Forsa показал, что 74 процента немцев считают Путина самым выдающимся политиком новой России. В среднем две трети позитивно оценивали произошедшие при Путине изменения - стабильность, возросший жизненный уровень, увеличение экономического веса России в мире.

Эвакуация из Ирпеня под Киевом, весна 2022
Эвакуация из Ирпеня под Киевом, весна 2022Фото: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

"До войны в Украине у немцев было очень положительное представление о России", - говорит социолог, основатель и директор Forsa Манфред Гюльнер (Manfred Güllner). По его словам, многие тогда критиковали СМИ за то, что, те, как им казалось, рисуют слишком негативным образ России.

После российского вторжения в Украину ситуация изменилась. Немцы возмущены происходящим и испытывают "страх, что война может разрастись", говорит Гюльнер. Отсюда, по его словам, и желание значительной части немецкого общества, чтобы Россия и Украина перешли от военного противостояния к переговорам. Немцы воспринимают войну в Украине как "войну Путина, а не войну России", уверен социолог.

Германия снимает "московские очки"

Есть непрямые указатели изменения отношения к России. Так, отвечая на вопрос, с какой страной Германии стоит особенно интенсивно сотрудничать, Россию сегодня называют 13 процентов, говорит Томас Петерсен (Thomas Petersen), эксперт института Allensbach. Год назад таких было вдвое больше - около 30 процентов. "В отношении российского режима немцы полностью утратили иллюзии", - говорит Петерсен.

Роберто Хайнрих (Roberto Heinrich), эксперт центра Infratest-dimap, приводит в пример еще один индикатор - отношение к РФ как "к партнеру, которому можно доверять". По его словам, незадолго до вторжения России в Украину этот показатель был на уровне 17 процентов, а осенью 2022 упал до десяти.  

Процесс разочарования проходит неравномерно. В восточных землях, в бывшей ГДР, у немалой части населения сохраняется если не положительное, то сдержанное отношение к России. Это подтверждают все опрошенные DW социологи, в том числе - Роберто Хайнрих. Так, проведенный его центром в октябре 2022 опрос показал, что Россию считают угрозой миру 88 процентов западных немцев и 77 процентов восточных. Похожая разница сохраняется и в вопросе поставок вооружений Украине - в бывшей ГДР скептиков ощутимо больше. У восточных немцев определенную роль до сих пор играет "позитивное представление о России, которое складывалось в ГДР", считает Хайнрих.

Немецкие танки Leoprad 2, которые получит Украина
Немецкие танки Leoprad 2, которые получит Украина Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

До недавнего времени в Германии было особое, часто эмоционально положительное отношение к России, ее культуре. Что изменила война? У социологов ответа пока нет, историк Габриэле Войделько говорит, что это "вопрос, на который сложно ответить". "Особые отношения между Москвой и Берлином возникли во время империй", - говорит эксперт Фонда Кёрбера. - Это подкрепилось во время и после Второй мировой войны. Изменилось вот что: мы в Германии начали снимать имперские очки, мы долго смотрели на страны, географически расположенные между Россией и Германией, с перспективы Москвы". По словам эксперта, теперь это в прошлом.

В целом опрошенные социологи уверены, что негативное отношение немцев из-за войны в Украине направлено только против российских властей. "Все, что я пока видел, говорит о том, что немцы ничего не имеют против россиян, - говорит Томас Петерсен из Allensbach. - Дело в режиме и в насильственной власти в России, но не в народе и культуре."         

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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