РФ для ФРГ не угроза? Что думают немцы о внешней политике

Большая часть населения Германии не считает, что от Москвы исходит серьезная военная угроза, и готова закупать энергоносители и в недемократических странах? Итоги нового опроса Фонда Кёрбера - у DW.

Стоит ли Берлину усилить свою активность на международной арене или наоборот - чаще проявлять сдержанность? Почему, с точки зрения немцев, Россия вторглась в Украину, и боятся ли они ядерной катастрофы в результате эскалации конфликта? Этим и другим вопросам посвящен репрезентативный опрос The Berlin Pulse немецкого Фонда имени Кёрбера (Die Körber-Stiftung), результаты которого были представлены на пресс-конференции в понедельник, 17 октября, - накануне открытия в германской столице престижного международного форума Berliner Forum Außenpolitik , посвященного в этом году переосмыслению путей обеспечения безопасности ФРГ и Европы в целом.

Телефонный опрос The Berlin Pulse проводился социологическим институтом Kantar по заказу Фонда Кёрбера со 2 по 11 августа 2022 года с участием 1088 жителей Германии в возрасте от 18 лет и отражает, по данным фонда, настроения граждан ФРГ, обладающих избирательным правом.

По оценке представительницы Фонда Кёрбера Юлии Гантер (Julia Ganter), сегодня в Германии происходит "настоящий перелом во внешней политике и политике безопасности", однако, судя по результатам опроса, проводящегося ежегодно с 2017 года, влияние этого перелома заметно в общественном мнении "не на первый, а лишь на второй взгляд".

Доля сторонников активного вмешательства ФРГ в кризисы сократилась

Так, доля немцев, выступающих за то, чтобы их государство играло более заметную роль в урегулировании международных кризисов, за все время проведения опроса менялась незначительно. Сегодня она составляет 41%. Между тем доля тех, кто считает, что Берлину лучше и дальше проявлять сдержанность, достигла 52%. Для сравнения: в 2021 году это соотношение выглядело как 45% против 50%.

При этом на востоке Германии доля противников активного вмешательства Берлина в международные конфликты еще выше: 66%. На западе ФРГ такую позицию разделяют 49% респондентов. Среди молодежи, то есть опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет, 50% респондентов высказались за усиление активности Германии в деле урегулирования международных кризисов и 42% - против этого. Для сравнения: в прошлом году за более активную роль Германии высказывались 65% молодых респондентов.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт и глава Минобороны Украины Алексей Резников в Одессе Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Среди тех, кто выступает за более активную роль Берлина в урегулировании международных конфликтов, лишь 14% считают, что делать это следует путем военного вмешательства. Для сравнения: 65% респондентов из этой группы отдают предпочтение дипломатии, а 13% поддерживают использование финансовых инструментов.

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"Так что бундесвер еще очень далек от того, чтобы "оказаться в центре нашей страны", как это сформулировал недавно бундесканцлер (16 сентября на конференции бундесвера в Берлине. - Ред.)", - делает заключение Гантер, добавляя, что, согласно опросу нынешнего года, 68% населения Германии выступают против того, чтобы их страна играла ведущую роль в Европе в военном отношении.

И все же доля тех, кто поддерживает решение правительства долгосрочно увеличить инвестиции в оборону, в ФРГ существенно выросла: если в 2019 году за такой подход высказались около 40% опрошенных, то в текущем году их было уже около 60%.

По оценке Юлии Гантер, такие результаты опроса говорят о том, что немцы реалистично оценивают нынешнее состояние вооруженных сил страны и именно поэтому выступают против активного военного участия Германии в международных конфликтах.

Мигрантов в ФРГ не считают главным вызовом

Что касается самых серьезных вызовов, которые, по мнению опрошенных, стоят перед Германией сегодня, то тут подавляющее большинство респондентов (45%) ожидаемо указали на войну в Украине. 20% участников опроса назвали в этой связи нынешний энергетический кризис, еще 10% - отношения Германии с Россией и ее президента Владимира Путина.

В то же время внимание к таким темам, как изменение климата и миграция, которые раньше играли более заметную роль в общественной повестке, ослабли: на них указали 18% и 5% опрошенных соответственно - "и это несмотря на почти миллионукраинцев, бежавших от войны в Германию".

Как изменилось отношение немцев к США?

По наблюдениям экспертов Фонда Кёрбера, после избрания Джо Байдена президентом США восприятие отношений Германии с этой страной стало намного более позитивным. В 2022 году 82% участников опроса The Berlin Pulse оценили их как "очень хорошие" или "хорошие". Это - максимум со времени начала проведения опроса.

Что касается наиболее важных сфер партнерских отношений, то большая часть респондентов (81%) назвала в этой связи "защиту и оборону Европы", 61% - "подход к России" и 47% - "обеспечение энергоснабжения".

Как отмечают в Фонде Кёрбера, и здесь разница в ответах жителей востока и запада Германии налицо: "В том, что касается восприятия США как партнера, на востоке ФРГ доля респондентов, которые поддерживают такую позицию, по всем пунктам на 10% ниже, чем в среднем по Германии".

"Особое мнение" немцев о России

Что касается отношений с Россией, то тут Германия отчасти продолжает "свой особый путь", полагает Юлия Гантер. "Почему мы говорим об особом пути? В прошлом мы наблюдали, что восприятие немцами России было весьма позитивным, например, когда им задавали вопрос: с кем Германии важнее поддерживать тесные отношения - с США или Россией", - поясняет она.

По данным Гантер, в 2018 году 32% участников опроса сделали свой выбор в пользу России. В 2022 году сторонниками подобных убеждений оказались лишь 13%, в то время как 72% высказались за более тесные отношения с США, а 9% заявили, что хотели бы, чтобы Германия поддерживала в равной мере тесные отношения с Москвой и Вашингтоном.

Испытание РФ ядерных вооружений Фото: imago images/Cover-Images

По словам эксперта Фонда Кёрбера, решающим для резкого изменения отношения к России стал в Германии не год нападения на Украину, а 2020 год - когда произошло отравление оппозиционера Алексея Навального и начались протесты в Беларуси. "В том году 27% опрошенных заявили, что считают Россию и Путина самыми серьезными вызовами для ФРГ", - напоминает она.

Другим фактором "особого пути" Германии в отношениях с Россией является тот факт, что, по данным опроса 2022 года, 25% немцев "абсолютно не ощущают для себя военной угрозы со стороны России" (на востоке Германии такое мнение высказали 32% опрошенных, на западе - 24%). Еще 50% респондентов по всей ФРГ оценивают такую угрозу как "невысокую". 22% немцев, однако, считают военную угрозу безопасности Германии со стороны России серьезной.

Высказывая по просьбе DW свое мнение о том, почему, несмотря на текущее развитие в Украине, статистика выглядит именно так, Юлия Гантер пояснила, что социологи не спрашивали своих собеседников о том, по какой причине те не считают Россию угрозой, и напомнила о существовании среди населения Германии "жесткого ядра" в 13%, которое относится к России позитивно, "безотносительно того, что Россия делает". "Думаю, что война играет важную роль в СМИ и немцы волнуются (по этому поводу. - Ред.), однако их большая часть все же не видит, как то, что происходит в Украине, переходит к нам. Думаю, что это та часть населения, которая считает, что война далеко от их собственного порога", - говорит она.

Что касается возможности применения Россией ядерного оружия, то такого сценария "очень сильно" и "сильно" опасаются" 11% и 20% участников опроса соответственно. В тоже время 38% респондентов заявили, что они опасаются такого развития в меньшей степени, а 30% - что не опасаются вовсе.

Что немцы считают причиной войны России против Украины

При попытке выяснить, что именно немцы считают главной причиной начала войны России против Украины, социологи получили следующие результаты. С тем, что это связано с "великодержавными устремлениями России", согласились 73% опрошенных (23% отвергли такое предположение). Также 73% поддержали вывод о том, что причиной российского вторжения стало ориентирование Украины на ЕС (22% опровергли это).

72% сочли главным триггером войны внутриполитические властные интересы (23% не согласились с этим). 62% заявили, что вторжение началось, поскольку Россия посчитала угрозой для себя потенциальное расширение НАТО (на востоке Германии это предположение поддержали 73% респондентов, на западе - 59%; в целом по Германии его отвергли 33%).

Коснувшись темы энергетической безопасности, которая на фоне роста цен на энергию и опасений, что зимой могут начаться перебои с энергоснабжением, приобрела важное значение для жителей Германии, Юлия Гантер констатирует, что в вопросе энергозакупок немцы показали свою прагматичность. Лишь 38% участников опроса The Berlin Pulse высказали мнение, что делать их стоит лишь в демократических странах. Большинство же респондентов (55%) заявили, что считают правильным закупать энергоносители "во всех странах".

По мнению Юлии Гантер, исходя из этого, можно сказать, что германская общественность "или ничему не научились из опыта с Россией", или же, напротив, "извлекла уроки, а именно поняла, что главное - это диверсификация (закупок. - Ред.) и не нужно смотреть, какая политическая система царит в стране, которая поставляет энергию: главное, чтобы этих стран было несколько, а не одна, от которой можно впасть в зависимость".

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