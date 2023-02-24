Китай опубликовал текст "мирного плана" - без слова "война"

Китайские власти призвали к прекращению огня и началу мирных переговоров между Россией и Украиной в рамках своей "мирной инициативы", текст которой опубликован на сайте МИД КНР в пятницу, 24 февраля.

"Мирный план" Китая включает в себя 12 принципов, которые, по убеждению авторов, должны способствовать окончанию войны РФ против Украины. Однако само слово "война" в документе не упоминается - в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

Кроме того, в тексте документа не затрагиваются вопросы несогласия Украины с оккупацией ее территорий Россией и не подвергаются критике никакие действия РФ - Пекин лишь указывает, что "суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены". Сам же документ представлен в виде набора тезисов и озаглавлен как "Позиция Китай по политическому урегулированию украинского кризиса".

Согласно плану Китая, первым принципом, ведущим к мирному урегулированию "конфликта", должно стать "уважение суверенитета всех стран". Далее идет отказ от "менталитета холодной войны" - в этом пункте КНР указывает, что "безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других" и "безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков", фактически поддерживая позицию Кремля, с помощью которой российские власти оправдывали вторжение. Уже после этого Китай упоминает необходимость прекращения боевых действий и возобновления мирных переговоров.

Пекин призывает решить гуманитарный кризис и снять санкции с Москвы

Далее КНР указывает на необходимость решения гуманитарного кризиса и защиты гражданских лиц и военнопленных, а также обеспечение безопасности атомных электростанций. В пункте о "снижении стратегических рисков" Пекин резко высказывается против угроз применения ядерного оружия, однако упоминает в своей критике и разработку "химического и биологического оружия" - в подобных действиях Москва не раз бездоказательно обвиняла Киев.

В тексте документа Китай поддерживает Черноморскую зерновую инициативу и содействие экспорту зерна. В следующем пункте призывает ООН снять "односторонние санкции" с России, называя их "злоупотреблением" и уверяя, что "они лишь создают новые проблемы". Пекин не называет конкретные страны, однако указывает, что они используют "длинную руку закона" - это словосочетание традиционно связывают с доктриной США. По мнению китайских дипломатов, окончанию войны также должно способствовать "поддержание стабильности цепочек производства и поставок".

Последним пунктом в документе Пекин обращает внимание на необходимость содействия "постконфликтному" восстановлению в "зонах конфликта", однако не возлагает ответственность за это на Россию - авторы документа пишут лишь о том, что поддержку в этом направлении должно оказать "мировое сообщество".

Китай не показывал Украине текст "мирного плана"

Ожидалось, что КНР представит свой план на заседании Генассамблеи ООН по случаю годовщины российского вторжения в Украину, однако этого не произошло. Кроме того, Китай воздержался от голосования о подписании резолюции с требованием к РФ вывести войска из Украины, принятой на заседании подавляющим большинством голосов.

Во время мероприятия глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Пекин не консультировался с Киевом при составлении своего плана, а представителям украинских властей до этого озвучили лишь "ключевые элементы" инициативы на произошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встрече с Ваном И - членом Политбюро ЦК Компартии Китая, отвечающим за внешнюю политику республики. В связи с этим Кулеба отмечал, что Киев не может комментировать инициативу до ее публикации, так как "дьявол кроется в деталях", которые могли скрываться в тексте.

А 22 февраля Ван И посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Российские информагентства указывали, что во время этих встреч представитель Пекина намеревался обсудить детали китайской мирной инициативы с Кремлем.

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