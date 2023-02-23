Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины

141 страна из 193 поддержала резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины.

Большинство участников специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали вечером в четверг, 23 февраля, за резолюцию, призывающую к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск. В поддержку документа высказалась 141 страна из 193. Представители семи стран - Беларуси, Мали, Никарагуа, России, Сирии, Северной Кореи и Эритреи - проголосовали против, 32 государства, включая Индию и Китай, воздержались.

До сих пор больше всего голосов резолюция ООН по войне в Украине собрала в октябре прошлого года, когда 143 государства осудили аннексию Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

В соответствии с международным правом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной силы.

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