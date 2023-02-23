  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Экстренное заседание Генассамблеи ООН по вопросу войны в Украине
Экстренное заседание Генассамблеи ООН по вопросу войны в УкраинеФото: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images
ПолитикаУкраина

Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины

Евгений Жуков
1 ч. назад

141 страна из 193 поддержала резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины.

https://p.dw.com/p/4NuNA

Большинство участников специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали вечером в четверг, 23 февраля, за резолюцию, призывающую к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск. В поддержку документа высказалась 141 страна из 193. Представители семи стран - Беларуси, Мали, Никарагуа, России, Сирии, Северной Кореи и Эритреи - проголосовали против, 32 государства, включая Индию и Китай, воздержались.

До сих пор больше всего голосов резолюция ООН по войне в Украине собрала в октябре прошлого года, когда 143 государства осудили аннексию Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

В соответствии с международным правом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной силы.

Смотрите также:

Угрозы Путина глазами Западу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Западные эксперты об отношениях Китая с Россией и мирном плане Пекина. DW Новости (22.03.2023)

Западные эксперты об отношениях Китая с Россией и мирном плане Пекина. DW Новости (22.03.2023)

Как на Западе оценивают мирный план Китая и отношения Пекина с Москвой? И что известно о том, кто может стоять за взрывами обеих ниток газопровода "Северный поток"?
Политика22 февраля 2023 г.34:46 мин.
external

Загадочные взрывы в Мариуполе и что происходит в Бахмуте и Угледаре. DW Новости (23.03.2023)

Загадочные взрывы в Мариуполе и что происходит в Бахмуте и Угледаре. DW Новости (23.03.2023)

Под Бахмутом, который российские силы пытаются вот уже полтора месяца окружить, по-прежнему идут тяжелейшие бои. Россия, по данным оборонного ведомства Великобритании, готовится к новому наступлению к северу от Донецка. Сообщается также о серии взрывов в удаленном от линии фронта Мариуполе
Политика4 ч. назад33:35 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Экстренное заседание Генассамблеи ООН по вопросу войны в Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурный Владимир Путин стоит за трибуной и говорит: "Триада - это я и мои двойники!". За спиной стоят напуганные двойники президента.

Ядерная триада России, или Путин, Владимир, Владимирович

Ядерная триада России, или Путин, Владимир, Владимирович

Политика7 ч. назад
Марта Юзкив и Сергей Чёрный

Год войны: что супруги из Киева пережили на фронте

Год войны: что супруги из Киева пережили на фронте

Конфликты20 ч. назад
Трансляция речи президента РФ Владимира Путина

Как пропаганда РФ атакует Украину через гендерные стереотипы

Как пропаганда РФ атакует Украину через гендерные стереотипы

Конфликты9 ч. назад
Titanic

"Вы воюете с Россией?" - психотест в немецком журнале

"Вы воюете с Россией?" - психотест в немецком журнале

Культура10 ч. назад
Украинские артиллеристы ведут огонь под Бахмутом

Год войны России против Украины в фото

Год войны России против Украины в фото

Конфликты20 ч. назад17 фото
Бои за Бахмут, Донецкая область

День 364-й войны: Россия пытается наступать в Донбассе

День 364-й войны: Россия пытается наступать в Донбассе

Политика22 февраля 2023 г.
На главную страницу