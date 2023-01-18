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В индийском МумбаиФото: Subhash Sharma/Zumapress/picture alliance
ПолитикаИндия

Эксперты: Индия обошла Китай по численности населения

Сергей Ромашенко
39 мин. назад

В 2022 году население Индии превышало население Китая на 5 млн человек, подсчитали в организации World Population Review. В январе власти КНР сообщили, что население Китая сократилось впервые с 1960-х годов.

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Индия обошла Китай по численности населения: в конце минувшего года там проживало 1,417 млрд человек - на 5 млн человек больше, чем в КНР, следует из данных, обнародованных организацией World Population Review в среду, 18 января.

Накануне власти Китая объявили, что в 2022 году население страны впервые с 1960-х годов сократилось по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек. По данным Государственного статистического управления КНР, сейчас в стране проживают более 1,411 млрд человек.

Согласно оценкам World Population Review, по состоянию на 18 января население Индии достигло 1,423 млрд человек. Другая исследовательская организация - Macrotrends утверждает, что в Индии проживают 1,428 млрд человек.

Половина населения Индии - молодежь

Индия официально не сообщала свежих данных о численности своих жителей. В этой стране перепись населения проводят каждые десять лет, но в 2021 году эту процедуру перенесли из-за пандемии коронавируса. В ООН прогнозировали, что Индия обгонит Китай по числу жителей в конце 2023 года.

Половина населения Индии - люди моложе 30 лет. Около 800 млн человек получают от правительства бесплатное продовольствие - это крупнейшая подобная программа в мире.

В ноябре население Земли, по оценкам ООН, выросло до 8 млрд человек. По подсчетам World Population Review, для увеличения населения Земли на 1 млрд человек понадобилось 12 лет.

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Ссылка на подсчеты World Population Review

worldpopulationreview.com
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