Налог на СО2 в Евросоюзе: защита климата или протекционизм?

Евросоюз хочет ввести налог на СО2 для так называемого "грязного" импорта. Мера может вызвать торговую войну и нанести ущерб развивающимся странам, зависящим от поставок в ЕС.

Европейский Союз ужесточил целевые показатели по снижению выбросов в атмосферу двуокиси углерода. До 2030 года страны-члены ЕС намерены снизить эмиссию СО2 на 55 процентов. Для этого необходимо в кратчайшие сроки произвести изменения в тех отраслях промышленности, на которые приходится большая часть вредных выбросов.

Путем поэтапного повышения цены за эмиссию СО2 Брюссель собирается принудить компании к переходу на новые технологии производства, менее вредные для окружающей среды.

На что будут введены пошлины

Чтобы европейские компании не оказались в невыгодном положении по сравнению с конкурентами из других регионов мира, Еврокомиссия планирует таже ввести так называемый таможенный сбор на импортную продукцию, при производстве которой в атмосферу выбрасываются большие объемы углекислого газа. Об этом 13 декабря в Брюсселе договорились представители Европарламента и государств, входяших в ЕС.

Так называемый Пограничный механизм регулировки углеродных выбросов (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) будет первым инструментом такого рода в мире. Он предусматривает введение пошлин на сталь, цемент, алюминий, удобрения, водород и электроэнергию из третьих стран. Например, если китайская компания собирается продать сталь в ЕС, а ее производство не соответствует экологическим стандартам ЕС, то она будет обязана приобрести сертификаты на выбросы СО2, чтобы компенсировать вред, наносимый окружающей среде. При этом Европарламенту не удалось договориться со странами ЕС о введении подобных пошлин на пластмассы и химикаты.

Согласно договоренностям, в 2023 году начнется тестовый период. Еще идут переговоры о деталях CBAM и сроках его вступления в силу, однако ожидается, что он начнет действовать в 2026 или в 2027 году.

Будут ли европейские фирмы конкурентоспособны в новых условиях?

Одна из целей принятых решений заключается в том, чтобы заставить компании в ЕС производить более экологичную продукцию и при этом не ставить их в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из третьих стран из-за повышения сборов на выбросы CO2. "Экономические основы очень просты. В ЕС высокая цена на выбросы углекислого газа. В других регионах мира такого нет. Это ставит производителей ЕС в невыгодное положение по сравнению с компаниями из других стран", - поясняет Гектор Поллитт, экономист из Кембриджского университета.

Паоло Джентилони Фото: Valeria Mongelli/ZUMA Press/picture alliance

В ЕС уже давно облагаются сборами на выбросы СО2 сверх установленного предела 11 000 промышленных компаний, в числе которых нефтеперерабатывающие и сталелитейные заводы, а также алюминиевые, металлургические, цементные и химические предприятия. Но так называемая система торговли выбросами, введенная в ЕС в 2005 году, оказалась не очень успешной из-за льгот для многих компаний и низкой цены на CO2 - в 2016 году она составляла всего три евро за тонну. Сейчас это меняется. В 2022 году цена на CO2 в ЕС в некоторых случаях выросла до более чем 85 евро за тонну и, таким образом, примерно удвоилась за два года.

Основная цель CBAM - предотвратить уход европейских компаний из ЕС. "Это подорвет наши усилия, если компании мигрируют, чтобы избежать платы на выбросы СО2 в ЕС", - заявил в прошлом году комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. Новый механизм призван не допустить, чтобы фирмы переносили свое производство из ЕС в страны с более низкими экологическими стандартами и продавали оттуда товары в ЕС.

Торговая война или создание "углеродного клуба"?

Налог на СО2 на импортируемую в ЕС продукцию в наибольшей мере затронет компании из таких стран, как Россия, Китай, Турция, Великобритания, Украина, Южная Корея и Индия. Вопрос о том, допустим ли такой налог в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), остается открытым.

Удобрения российского "Уралкалия" тоже подорожают в ЕС из-за нового налога Фото: Uralkali

Запланированный в ЕС сбор определенно может привести к конфликту с торговыми партнерами. Если третьи страны воспримут его как инструмент протекционизма и примут контрмеры, нельзя исключать возможности начала торговой войны, считает Санна Маркканен, старший аналитик Кембриджского института лидерства в области устойчивого развития (CISL). Но в целом она видит в происходящем скорее положительные признаки развития более устойчивой международной торговой системы: "Есть веские причины, по которым ЕС и США действительно могли бы попытаться работать вместе и основать так называемый "углеродный клуб"".

По словам еврокомиссара по экономике Джентилони, ЕС настаивает на том, что этот механизм является "инструментом экологической, а не таможенной политики". Сотрудничество между ЕС и США может привести к росту цены, например, на "грязную" сталь, производимую в Китае.

Это потенциально может свести на нет конкурентное преимущество китайских фирм, которые извлекают выгоду из госсубсидий и более низких экологических стандартов, говорит Кевин Демпси из Объединения североамериканских производителей стали (AISI). В дополнение к защите собственных производителей в Евросоюзе сбор на выбросы CO2 также призван оказать давление на другие страны, чтобы они как можно скорее вводили у себя более высокие экологические стандарты производства.

Давление на другие страны работает в отдельных случаях

Похоже, что такая политика в некоторой степени работает. В Турции уже только одно объявление в октябре 2021 года о введении CBAM, по-видимому, помогло ратифицировать властями Парижское соглашение по климату. Министр торговли Австралии Дэниел Техан в 2021 году указал, что его страна должна опасаться долгосрочного ущерба для экспортных отраслей экономики от введения сборов за выбросы СО2.

Дэниел Техан (на фото в центре) празднует заключение торгового соглашения с Индией Фото: Diega Fedele/AAP/IMAGO

Австралия планирует продолжить массовое расширение производства электроэнергии из ископаемого топлива и является одним из крупнейших в мире эмитентов углекислого газа. В настоящее время Австралия поставила себе цель достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Согласно расчетам Санны Маркканен и Гектора Поллитта, компании в ЕС могли бы получить некоторую выгоду от более высокого спроса на их продукцию и более высоких цен на "неэкологичные" товары из-за рубежа. К 2030 году ВВП в Евросоюзе может вырасти на 0,2 процента и может быть создано до 600 тысяч новых рабочих мест.

Бедные страны не в состоянии выполнить новые стандарты ЕС

CBAM может стать средством оказания давления на крупных торговых партнеров и сильные в финансовом отношении страны. Но более бедные государства, сильно зависящие от торговли с ЕС, могут пострадать, предупреждает Кьяра Путатуро, советник по вопросам неравенства и налоговой политики в европейском офисе неправительственной организации Oxfam.

Алюминивая промышленность Мозамбика пострадает от введения в ЕС налога на СО2 Фото: 3dmentat/imago images

По словам Путатуро, удорожание их продукции может привести к снижению экспорта в ЕС, что окажет негативное влияние на рабочие места и в целом на налоговые поступления в этих странах: "Это может даже подорвать инвестиции в трансформацию экономики, направленную на достижение в них климатических целей".

Новый европейский налог особенно сильно повлияет на сталелитейную и алюминиевую промышленность в Мозамбике, Замбии, Сьерра-Леоне и Гамбии. Товары из наименее развитых стран составляют лишь 0,1% всего импорта в ЕС. Однако более высокие налоги могут иметь серьезные последствия для таких государств. Например, для Мозамбика, где 70 процентов населения живет за чертой бедности. Более половины экспорта стали и алюминия этой страны приходится на ЕС.

Нет механизма расчета углеродного баланса продукта

Исключения для некоторых государств-экспортеров в ЕС пока не планируются. По данным Oxfam, 10 процентов населения мира, большинство из которых проживает в США и ЕС, ответственны за примерно половину глобальных выбросов парниковых газов в период с 1990 по 2015 годы. Напротив, беднейшие 50 процентов населения Земли являются причиной всего семи процентов таких выбросов. "Поэтому мы должны быть очень осторожны, когда просим другие страны заплатить за проблему, которую мы создали сами", - уточняет Путатуро.

Как рассчитывать углеродный баланс того или иного продукта, пока не ясно, стандартизированной процедуры еще нет, признает Санна Маркканен из CISL. Для развивающихся стран "внедрение этого механизма может стать ужасно дорогим, так что во многих случаях небольшие компании не смогут подстроиться под эти требования".

Пока нет и планов целенаправленно инвестировать доходы ЕС от нового налога на CO2 в устойчивое развитие. Поэтому множество неправительственных организаций призывают к тому, чтобы эти деньги использовались как в Евросоюзе, так и, прежде всего, в бедных странах глобального юга для защиты климата и адаптации к его изменению.

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