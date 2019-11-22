COP26: климатический кризис на планете в 11 графиках

Конференция ООН по изменению климата в Глазго вновь привлекла внимание к проблеме выбросов СО2 и связанного с ними глобального потепления. DW собрала самые важные факты о том, как изменилась планета.
Лидеры государств и правительств стран мира в 26-й раз обсуждают причины и последствия эмиссии СО2 - на этот раз на конференции государств-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в Глазго. Большинство экспертов называют этот саммит последним шансом для мирового сообщества согласовать меры, которые позволят затормозить процесс глобального потепления. DW отвечает на пять самых важных вопросов, помогающих осознать, насколько сильно изменилась наша планета.
Все больше мировых промышленных держав берут на себя обязательства преобразовать свои экономики таким образом, чтобы в ближайшие 10-30 лет они стали углеродно-нейтральными. Но если в Европе и Северной Америке выбросы СО2 стабилизируются, то в Азии и Африке они продолжают расти. Расположенная ниже диаграмма показывает, насколько интенсивным должен быть экономический поворот в этих регионах, чтобы цель климатической нейтральности была достигнута.
Но абсолютное количество выбросов СО2 - не единственный важный показатель. Ведь население планеты растет, особенно на азиатском континенте, а рост числа ее жителей означает увеличение потребляемых ресурсов.
Если соотнести выбросы CO2 с численностью населения, то получается, что рейтинг государств, на которые приходится основная часть выбросов, возглавляют США и Австралия, а также государства в других частях света, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Монголия.
Так кто же должен внести наибольший вклад в сокращение выбросов CO2? Эксперты утверждают, что при взятии на себя обязательств по уменьшению эмиссии углекислого газа правительства должны учитывать экономическую мощь и уровень благосостояния страны.
Если разделить объемы выбросов на душу населения в разных странах по группам доходов (см. диаграмму ниже), то становится очевидным, что чем выше средний доход, тем больше выбросы СО2 на человека.
При этом государства внутри отдельных групп также сильно отличаются друг от друга - и различия тем существеннее, чем выше уровень благосостояния населения. В странах с высоким уровнем доходов и высокой эмиссией, таких как Катар, гораздо больше выбросов CO2 на душу населения, чем, допустим, в Германии или Франции, хотя они находятся в одной группе по уровню доходов.
У Индии и Китая, напротив, низкий уровень выбросов на душу населения, но их климатическая
политика имеет важное значение из-за огромного населения (см. диаметр кругов на диаграмме).
Экономическая мощь государства и выбросы CO2 тесно связаны между собой, поэтому неудивительно, что промышленный сектор отвечает за самую большую долю общего объема парниковых газов (35%).
Второе место по доле выбросов парниковых газов, таких как CO2, метан и диоксид азота, делят между собой сельское и лесное хозяйство, а также землепользование (20%).
Вырубка лесов в течение последних двух десятилетий неуклонно растет. Первые места по этому показателю занимают Россия, Бразилия и США.
Однако по сравнению с периодом 1990-2000 годов темпы обезлесения несколько замедлились.
Вырубка лесов проблематична не только потому, что CO2, ранее хранившийся в почве и деревьях, попадает в атмосферу: леса и почва - это мощные поглотители углерода из атмосферы, благодаря чему они являются крайне важным инструментом в борьбе с изменением климата.
С начала эпохи индустриализации выбросы CO2 от сжигания ископаемого топлива продолжают расти. Первоначально это не было большой проблемой: с каждой тонной CO2, произведенной человеком, углекислый газ вбирали в себя природные "поглотители углерода" - леса и океаны.
Однако со временем человек начал производить значительно больше CO2 и других парниковых газов, чем тот объем, который естественным образом могли поглотить экосистемы планеты. В результате количество CO2, которое остается "запертым" в атмосфере, неуклонно растет (см. красную область на следующем графике).
Растущее количество CO2 в атмосфере Земли создает своего рода парниковый эффект: солнечный свет и тепло проникают внутрь, но не могут выйти обратно. Таким образом, на планете становится все теплее. По сравнению со средними показателями ХХ века общемировая температура поднялась на один градус Цельсия - особенно интенсивно она повышалась в течение последних пяти лет.
Потепление на один градус в среднем по миру означает радикальные изменения на местном уровне. Ведь среднее значение "всего" в один градус рассчитывается из отклонений температуры по всей планете - экстремальная жара и экстремальный холод в разных местах математически уравновешивают друг друга.
Летом 2021 года во многих регионах наблюдалась аномальная жара. К примеру, в американском Портленде средняя температура в августе с 1991 по 2020 годы составляла 20 градусов Цельсия. Но 13 августа 2021 года среднесуточная температура поднялась до 30 градусов - это колоссальная температурная аномалия.
На той же неделе необычайно высокие температуры воздуха были зафиксированы в Испании, Тунисе, России, Индии, Камбодже, Австралии, Аргентине и целом ряде других стран.
Такое повышение температуры также увеличивает показания средней глобальной температуры и чревато далеко идущими последствиями, в числе которых зоны экстремальной жары, гибель урожая, более частые и сильные наводнения и штормы.
Среди наиболее очевидных последствий повышения температуры - подъем уровня Мирового океана, поскольку таяние ледников и льда в горах увеличивает количество воды.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) - государственного агентства США по исследованию климата, - за последние 140 лет средний уровень Мирового океана поднялся почти на 25 см. Треть этого роста произошла за последние 25 лет.
И он наблюдается во всем мире, но особенно быстро этот процесс происходит в Арктике, где температура растет намного быстрее, чем в других регионах. Еще более его ускоряет свойство воды расширяться при нагревании.
Как и в случае с повышением температуры по всему миру, существуют региональные различия в глобальном повышении уровня Мирового океана: некоторые регионы подвергаются большему воздействию.
И если в западной Канаде или, к примеру, в северной части Чили фиксируется стабильный или даже понижающийся уровень Мирового океана, островные государства в южной части Тихого и Индийского океанов находятся в зоне тревожного повышения, что грозит им риском полного затопления.
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