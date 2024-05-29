В Нью-Йорке завершились слушания по делу Трампа

В Нью-Йорке завершились слушания в рамках исторического уголовного процесса в отношении экс-президента США Дональда Трампа, обвиняемого в подделке документов с целью скрытия негативной информации о себе во время избирательной кампании 2016 года. Во вторник, 28 мая, были заслушаны заключительные аргументы сторон.

Теперь присяжные должны принять единогласное решение по итогам продолжавшихся шесть недель слушаний. Консультации присяжных обычно продолжаются от нескольких часов до нескольких дней. В случае вынесения обвинительного приговора по первому уголовному процессу против бывшего президента США судья Хуан Мерчан назначит объявление меры наказания на отдельный день.

Обвинительный приговор не помешает Трампу баллотироваться на выборах

Если Трампа признают виновным, ему грозит многолетнее тюремное заключение (суммарно грозить до 136 лет лишения свободы), условный срок или денежный штраф. Республиканец не признал себя виновным и сможет баллотироваться в качестве кандидата наноябрьских выборах президента даже в случае вынесения обвинительного приговора. В том случае, если присяжные не смогут прийти к соглашению даже после длительных обсуждений, приговор вынесет не будет и процесс может быть возобновлен с новой коллегией присяжных.

Процесс против Дональда Трампа продолжается с середины апреля. За это время были заслушаны более 20 свидетелей, в том числе бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, а также порноактриса Сторми Дэниэлс. Коэн заявил, что Трамп приказал ему заплатить Дэниелс деньги за ее молчание и пообещал вернуть их ему. "Просто сделай это", - якобы сказал Трамп Коэну. По его утверждению, Трамп "не думал о (своей супруге. - Ред.) Мелании. Все крутилось только вокруг предвыборной кампании".

По словам Коэна, он выплатил Дэниелс 130 тысяч долларов из своих собственных средств и отчитался перед Трампом о выполнении задания, однако затем ему пришлось добиваться возвращения этих денег, которые ему в результате пообещали выплатить по частям в качестве оплаты адвокатских услуг. Как утверждает обвинение, при возврате денег со стороны Трампа были подделаны финансовые документы - 34 раза в период с августа 2015 года по декабрь 2017-го. Сами по себе "выплаты за молчание" незаконными не являются.

Первый в истории США уголовный процесс против экс-президента

Обвинение стремится доказать, что Трамп с самого начала и до конца был в курсе всех событий, связанных с выплатами, и покупая молчание Дэниелс, стремился незаконно повлиять на исход выборов. В свою очередь, защита Трампа настаивает, что цель выплат была иная - защита своей и семейной репутации. Сам Дональд Трамп отрицает, что у него были интимные отношения с порноактрисой, а также факт незаконного использования предвыборных фондов.

Данный суд - это первый в истории США уголовный процесс против бывшего президента страны. Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка. Порноактриса угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Кроме Дэниэлс, в деле фигурируют модель Playboy Карен Макдугал, с которой Трамп якобы встречался в 2006-2007 годах, и Дино Саджудин - бывший швейцар отеля Trump Tower, утверждающий, что знал о романе Трампа с его бывшей экономкой, в результате которого родился ребенок.