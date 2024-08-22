Зачем премьер Индии Моди после России едет в Украину?

Нарендра Моди станет первым за 30 лет индийским лидером, посетившим Украину. Какова цель его визита в Киев и чего стоит ждать от его встречи с президентом Зеленским?

Киев ожидает прибытия премьер-министра Индии Нарендры Моди 23 августа - накануне Дня независимости Украины и всего через месяц после поездки Моди в Москву. Его визит, наверняка, вызовет смешанные чувства у украинцев. Ведь Индия упорно поддерживала тесные связи с Россией, даже на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, и несмотря на значительное раздражение Киева и его союзников.

Хотя Моди призывал к миру, он отказался напрямую возлагать ответственность за войну в Украине на Кремль. Это также было продемонстрировано во время поездки премьер-министра Индии в Россию в июле нынешнего года. Встреча Моди с президентом Владимиром Путиным совпала с очередным ракетным обстрелом Россией украинских городов, в результате чего частично была разрушена крупнейшая в Украине детская больница "Охматдет".

Премьер-министр Индии тогда отреагировал аккуратно сформулированным комментарием: "Когда убивают невинных детей, сердце обливается кровью, и эта боль очень ужасна".

Первый визит индийского лидера в Украину за десятилетия

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал июльский визит Моди в Россию "разочарованием". "Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", - написал Зеленский.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин Фото: Sergei Bobylev/POOL/TASS/picture alliance/dpa

Теперь Моди собирается совершить свой первый визит в Украину с начала войны. Это будет первый визит индийского лидера в страну примерно за 30 лет. "У Индии есть существенные и независимые связи как с Россией, так и с Украиной, и эти партнерства существуют сами по себе", - заявила заместитель главы индийского МИД Танмалья Лал.

Аналитики считают, что визит в Украину поможет Индии сохранять баланс во внешней политике, а также даст Нью-Дели шанс призвать Киев к мирным переговорам. "Россия является давним традиционным союзником, и Украина также имеет очень дружественные отношения с Индией. Соблюсти в этом баланс - сложная задача, особенно потому, что Украина получила мощную поддержку со стороны Запада, с которым у Индии также хорошие отношения", - сказал DW бывший посол Индии и научный сотрудник аналитического центра Gateway House Раджив Бхатия. "Индия хочет расширять, укреплять и поддерживать свои связи с Россией", - продолжил он, добавив, что Нью-Дели не беспокоит то, что визит в Киев может поставить под угрозу отношения Индии с Москвой.

На цыпочках между США, Россией, Китаем

Военные, торговые и дипломатические связи между Россией и Индией уже достаточно глубокие. Индия закупает более 40% своей нефти и 60% своего вооружения у России, а также импортирует значительные объемы угля, удобрений, растительного масла и драгоценных металлов.

Тот факт, что Запад изолирует Россию , введя санкции из-за аннексии Крыма и полномасштабного вторжения в Украину, играет Индии на руку, поскольку это мотивирует Москву стремиться к еще более тесным связям. Кроме того, Нью-Дели опасается, что разворот от Москвы может подтолкнуть Россию ближе к Китаю, который является главным соперником Индии в Азии.

Еще больше усложняет геополитический расчет тот факт, что США и другие западные страны раздражены дружественной позицией Моди по отношению к России и его встречей с Путиным. Однако Запад также не хочет, чтобы Индия потеряла это влияние в Москве, поскольку она может служить противовесом Китаю при попытках повлиять на Кремль.

Что Моди будет делать в Киеве?

"Индия попытается выступить в роли миротворца и заняться гуманитарной помощью", - сказал DW доцент кафедры международных отношений в Университете Ашоки Амит Джулка, комментируя предстоящий визит Моди в Киев. "Несмотря на близость Индии к США, в их отношениях сохраняются скрытые подозрения. Визит в Украину также смягчит урон с точки зрения восприятия Индии. Несмотря на тесные связи с Россией, Индия не хочет отталкивать Запад", - резюмировал Джулка. Между тем МИД Индии заявил, что Нью-Дели не будет представлять мирный план в Киеве, но страна готова поддержать переговоры по мирному урегулированию.

Помимо этого, есть еще несколько вопросов, которые Моди, вероятно, обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Будут обсуждаться вопросы обороны и экономического сотрудничества, а также роль Индии в будущем восстановлении послевоенной Украины", - сказал бывший посол Бхатия.

"Моди также, вероятно, выразит благодарность украинскому правительству за помощь в эвакуации индийских студентов после начала войны", - добавил он. До полномасштабной войны в Украине в украинских университетах обучалось около 19 000 студентов из Индии. После российского вторжения в феврале 2022 года Индия, Украина и Польша объединили усилия, чтобы эвакуировать большинство из них.