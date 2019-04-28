 Доклад SIPRI: Военные расходы РФ оказались ниже, чем планировалось | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 25.04.2021

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Мир

Доклад SIPRI: Военные расходы РФ оказались ниже, чем планировалось

В 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей, сообщает SIPRI. По объему военного бюджета Россия занимает четвертое место в мире, уступая лишь США, КНР и Индии.

Российские зенитные управляемые ракеты класса земля-воздух

Российские зенитные управляемые ракеты класса "земля-воздух"

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году страны мира продолжили наращивать военные расходы, потратив на эти цели рекордную сумму - без малого два триллиона (1,98 трлн) долларов. Такие данные представлены в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 26 апреля.

Все больше стран НАТО тратят на оборону 2% ВВП

Рост мировых трат на военные нужды по сравнению с 2019 годом составил 2,6%, а с 2011-м - 9,3%. При этом увеличилась и доля ВВП, выделяемая странами на оборону. Если в 2019 году этот показатель составлял в среднем 2,2%, то в 2020 году - уже 2,4%.

Учения НАТО Atlantic Resolve, январь 2020 года

Учения НАТО Atlantic Resolve, январь 2020 года

Эксперты SIPRI объясняют это тем, что из-за последствий пандемии ВВП большинства стран мира сократился. А это, в свою очередь, привело к росту доли военных расходов по отношению к объему ВВП - вне зависимости от того, увеличились ли траты на оборону в абсолютных цифрах, отмечается в докладе.

К примеру, это позволило ряду стран НАТО выполнить свои обязательства по отношению к альянсу и внести в его бюджет как минимум два процента своего ВВП. Если в 2019 году данному критерию соответствовало девять членов НАТО, то в 2020 году - уже 12. В их число впервые с 2009 года вошла и Франция. 

Россия - в пятерке мировых лидеров по расходам на оборону

Кроме того, некоторые страны (к примеру, Чили и Южная Корея) официально перенаправили часть средств, предназначавшихся на военные нужды, на борьбу с пандемией.

Маневры ВМФ России в Каспийском море (фото из архива)

Маневры ВМФ России в Каспийском море (фото из архива)

Ряд других государств, включая Россию и Бразилию, также потратили на оборону меньше, чем изначально планировалось. В целом же в 2020 году пандемия не оказала существенного влияния на мировые военные расходы, констатирует эксперт SIPRI Диего Лопес да Силва.

Более 80 процентов всех ассигнований - 1,603 трлн долларов - пришлось на 15 стран-лидеров рейтинга SIPRI по военным расходам. В свою очередь в топ-5 рейтинга входят США, Китай, Индия, Россия и Великобритания: на эти страны в общей сложности приходится 62 процента всех мировых военных трат.

США лидируют в списке SIPRI с большим отрывом

Бессменным лидером списка остаются США. В период с 2010 по 2017 годы военный бюджет Пентагона сокращался, однако при президенте Дональде Трампе вновь установился тренд на его увеличение. В 2020 году траты Пентагона на оборону выросли на 4,4 процента, достигнув 778 млрд долларов и составив 39 процентов общемировых расходов.

Американские военные в Афганистане

Американские военные в Афганистане

Как поясняет исследователь SIPRI Александра Маркштайнер (Alexandra Marksteiner), основные статьи расходов американского военного бюджета - это крупные инвестиции в области высоких технологий и продолжающаяся программа модернизации армии, касающаяся как обычного, так и ядерного вооружения.

"Это отражает растущую обеспокоенность США в связи с угрозами, которые, как полагают в Вашингтоне, исходят от его стратегических конкурентов, в частности Китая и России", - отмечает эксперт.

Военные расходы Китая растут 26 лет подряд

Второе место в рейтинге SIPRI стабильно занимает Китай, который непрерывно наращивает оборонный бюджет уже 26 лет подряд. В 2020 году Пекин потратил на вооружение и модернизацию своей армии 252 млрд долларов - на 76% больше, чем десять лет назад.

Военный парад в Китае, январь 2020 года

Китай занимает второе место в мире по расходам на оборону

При этом, в отличие от других мировых лидеров рейтинга SIPRI, доля расходов на оборону по отношению к объему китайского ВВП не увеличилась. Это объясняется тем, что ВВП Китая в 2020 году не сократился, а наоборот - вырос, подчеркивают авторы доклада.

Вслед за США и КНР третью позицию в списке занимает Индия. В 2020 году военные расходы Дели увеличились на 2,1% и достигли без малого 73 млрд долларов.

Россия тратит на оборону 4,3% ВВП

РФ занимает 4-е место в рейтинге второй год подряд. В 2020 году Россия потратила на оборону 61,7 млрд долларов - на 2,5% больше, чем годом ранее, и на 26% больше, чем десять лет назад. Несмотря на это, расходы Кремля на военные нужды в 2020 году оказались на 6,6 процентов ниже, чем было предусмотрено изначально: авторы доклада объясняют это экономическими последствиями пандемии.

Стоит отметить, что Россия входит в десятку стран мира с самой высокой долей оборонных расходов относительно ВВП: в РФ этот показатель составляет 4,3%.

На сегодняшний день Москва остается безоговорочным лидером по военным расходам в Восточной Европе. Военный бюджет Украины, для сравнения, не превышает 5,9 млрд долларов. И это при том, что Киев в 2020 году продолжил наращивать расходы на оборону: рост по сравнению с 2019 годом составил 11%. 

Военный бюджет наращивает и Германия

Пятерку лидеров списка замыкает Великобритания, выделившая в 2020 году на оборонные нужды 59,2 млрд долларов.

В свою очередь Германия с общим военным бюджетом в 52,8 млрд долларов занимает в рейтинге SIPRI 7-е место: эта сумма составляет 1,4% от ВВП страны. Расходы ФРГ на оборону при этом постоянно растут: за последние десять лет объем средств, выделяемых на эти цели, увеличился на 28%, а по сравнению с 2019 годом - на 5,2%.  Ожидается, что Берлин продолжит наращивать военные расходы и в 2021 году.

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    Автор: Михаил Бушуев


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