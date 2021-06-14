Ношение маски теперь обязательно! Штраф до пяти тысяч евро ввели в Баварии. DW Новости (27.04.2020)

Без защитной маски в магазин в Германии теперь не попадешь. С этой недели в ФРГ вступило в силу распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах и на транспорте. В некоторых землях нарушителям грозит крупный штраф - в размере до нескольких тысяч евро. Решение о ношении масок было принято на фоне небольшого смягчения ограничительных мер.