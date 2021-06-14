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SIPRI

HANDOUT - 01.03.2018, Russland, Ort unbekannt: Dieses vom russischen Fernsehsender RU-RTR via AP zur Verfügung gestellte Standbild zeigt eine neue Sarmat-Interkontinentalrakete. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri warnt vor besorgniserregenden Trends bei der atomaren Bewaffnung. Der Abbau der Arsenale in aller Welt habe sich in den vergangenen Jahren entscheidend verlangsamt, sagte der Sipri-Experte Shannon Kile der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierungen aller Atommächte seien zudem dabei, ihre Atomarsenale zu modernisieren. +++ dpa-Bildfunk +++

В мире выросло число развернутых единиц ядерного оружия 14.06.2021

Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок на 50 штук, говорится в докладе SIPRI. Однако общее число единиц ядерного оружия в мире уменьшилось.
Surface-to-air missiles with radar guidance system pointing to the sky. Photo via Newscom picture alliance |

Доклад SIPRI: Россия входит в пятерку стран с крупнейшими военными расходами 25.04.2021

В 2020 году мировые расходы на оборону достигли рекордных показателей, сообщает SIPRI. По объему военного бюджета Россия занимает четвертое место в мире, уступая лишь США, КНР и Индии.
U.S. Air Force Lockheed Martin F-35 Lightning stealth fighter flies over the San Francisco Bay in San Francisco, California on October 13, 2019. (Photo by Yichuan Cao/NurPhoto)

Доклад SIPRI: Пандемия может изменить объемы экспорта оружия в мире 14.03.2021

Лидером по продаже вооружений в мире остаются США. Россия, занимающая второе место, за последние десять лет снизила объемы экспорта. Германия - на четвертом месте. В основном оружие продают на Ближний Восток.
ACHTUNG: SPERRFRIST 9. DEZEMBER 00:01 UHR. - ARCHIV - 25.04.2018, Berlin: Ein Lockheed Martin F-35 Tarnkappenjet aus den USA mit einem Radargerät des Rüstungsunternehmens Hensoldt ist bei der Raumfahrtausstellung (ILA) ausgestellt. 2018 verkauften die 100 wichtigsten Produzenten von Rüstungsgütern Waffen und militärische Dienstleistungen im Gesamtwert von 420 Milliarden Dollar (rund 380 Milliarden Euro), wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem am Montag veröffentlichten Bericht mitteilte.) Foto: Britta Pedersen/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

США продолжают доминировать на рынке вооружений 07.12.2020

В топ-25 игроков на рынке вооружений вошли 12 фирм из США, четыре из Китая, две из России, сказано в докладе SIPRI. Они продали оружие почти на 300 млрд евро.
September 12, 2019 - Atlantic Ocean - The Arleigh-Burke class guided-missile destroyer USS Stout (DDG 55) launched a Standard Missile (SM) 2 during a missile exercise (MSLEX). MSLEXs are designed to maintain readiness, proficiency and lethality. Atlantic Ocean PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAz03_ 20190912_sha_z03_484 Copyright: xU.S.xNavyx

Россия и США на пороге новой ядерной гонки? Главное из доклада SIPRI 14.06.2020

Россия и США модернизируют свои арсеналы, и ядерное оружие вновь оказывается в центре стратегий безопасности, предупреждают аналитики SIPRI. Повлияет ли на ситуацию пандемия коронавируса?
GAO, MALI - MARCH 07: A Bangladeshi United Nations soldier walks by a car during the weekly cattle market on March 7, 2017 in Gao, Mali. Each week locals and Touareg nomads gather at the market to trade their cattle including Camels, Cows, Sheep and clothing. U.N.-led MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission) troops are assisting the Malian government in its struggle against rebels that include a Tuareg movement (MNLA) and several Islamic armed groups, among them Al-Qaeda, in the north of Mali. Rebels have conducted a series of terror attacks to destabilize the current government in recent years. The Bundeswehr has committed helicopters and 750 soldiers to the MINUSMA mission as well as 147 soldiers to the EUTM mission (European Trainings Mission Mali) to train government troops. In mid-April the Bundeswehr is to deploy four «Tiger«combat helicopter. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

SIPRI сообщил об уменьшении числа участников миротворческих миссий 27.05.2020

В 2019 году в 61 миротворческой миссии участвовали почти 138 тысяч человек - на 4,8 процента меньше, чем годом ранее.
dpatopbilder - epa04868673 A picture made available on 01 August 2015 shows an unidentified militant of Islamic State (IS) having fun with children of other mlitants at an undisclosed location in Kunar province, Afghanistan, 30 July 2015. More than 1000 Afghan families have been displaced by clashes in the Achin and Spinghar districts in eastern Afghanistan between armed opposition groups, some allegedly claiming allegiance to the group calling themselves the Islamic State (IS) after defecting from the Taliban. EPA/GHULAMULLAH HABIBI (recropped version of jbd07) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Эксперты опасаются усиления терроризма из-за коронавируса 12.05.2020

В Ираке и Сирии на фоне пандемии вновь усилилась группировка "Исламское государство", констатирует Институт исследования проблем мира SIPRI. Эксперты уверены, что обвал экономики лишь усугубит конфликты во всех регионах.

Ношение маски теперь обязательно! Штраф до пяти тысяч евро ввели в Баварии. DW Новости (27.04.2020) 27.04.2020

Без защитной маски в магазин в Германии теперь не попадешь. С этой недели в ФРГ вступило в силу распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах и на транспорте. В некоторых землях нарушителям грозит крупный штраф - в размере до нескольких тысяч евро. Решение о ношении масок было принято на фоне небольшого смягчения ограничительных мер.
ARCHIV - Soldaten bei der Militärparade zum 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China (Archivfoto vom 01.10.2009). Die Länder Asiens hätten erstmals mehr Geld für Rüstung ausgegeben als die Nato-Länder in Europa, heißt es im neuen Bericht des Londoner Institutes für Strategische Studien (IISS). EPA/ADRIAN BRADSHAW (zu dpa «Europa verliert an Bedeutung auf militärischer Landkarte» vom 14.03.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

SIPRI: Китай быстрее России и США увеличивает военные расходы 26.04.2020

Институт SIPRI подвел итоги 2019 года: военные расходы стран мира вплотную приблизились к 2 триллионам долларов в год, КНР вот уже 25 лет непрерывно наращивает оборонный бюджет.
PORTSMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 08: The US warship USS Harry S. Truman is pictured anchored in The Solent on October 8, 2018 near Portsmouth, England. The nuclear powered aircraft carrier, named after the 33rd President of the United States with a crew of more than 5,000, has been at sea since late August and has been on operations in the North Atlantic, Mediterranean and Arabian Gulf. The Nimitz-class ship, launched in 1998 and carries more than 70 helicopters and fixed-wing aircraft, arrived in The Solent on Saturday for a five-day stay. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

Доклад SIPRI: Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире 08.03.2020

США укрепляют лидерство в мировой торговле оружием. Германия, по данным SIPRI, на четвертом месте среди крупнейших его экспортеров. В большинстве своем оружие продают в страны Ближнего Востока.
ACHTUNG: SPERRFRIST 27. JANUAR 00:01 UHR. - ARCHIV - 24.09.2012, China, Dalian: Der chinesische Flugzeugträger «Liaoning» liegt am Kai in der chinesischen Hafenstadt Dalian. China produziert mehr Rüstungsgüter als jedes andere Land der Erde außer den USA - zu dieser Einschätzung kommt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri. Chinesische Unternehmen stellten zwar weniger Rüstungsgüter als US-Konzerne her, dafür aber mehr als die gesamte Rüstungsindustrie Russlands, teilten die Friedensforscher in einer am Montag veröffentlichten Analyse mit. (zu dpa Friedensforscher: China ist zweitgrößter Rüstungsproduzent der Erde) Foto: John Lee/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Китай сместил Россию со второго места на рынке вооружений 27.01.2020

Китай занял второе место в мире по продажам вооружений, уступая лишь США и обойдя Россию, показало исследование SIPRI. Четыре китайские корпорации могут войти в топ-20 компаний на рынке вооружений.
Russian S-400 anti-aircraft missile launching system is displayed at the exposition field in Kubinka Patriot Park outside Moscow on August 22, 2017 during the first day of the International Military-Technical Forum Army-2017. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

SIPRI: Продажи российского оружия остаются стабильными 08.12.2019

Согласно докладу SIPRI, Россия в 2018 году удержалась на втором месте по продаже оружия. Американские концерны заняли пять главных позиций в топ-100 компаний на рынке вооружений.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. AUGUST 30, 2014. A replica of the RDS-1 first Soviet atomic bomb displayed at the multimedia installation commissioned by Rosatom Corporation, at the Polytechnic Museum at Moscow 's VDNKh Exhibition Centre. (Photo ITAR-TASS/ Artyom Geodakyan) |

SIPRI: ядерные державы модернизируют арсеналы 16.06.2019

Запасы ядерного оружия насчитывают примерно 1/5 от накопленного за время холодной войны, США и Россия инвестируют в модернизацию, а Индия, Пакистан, КНР и КНДР наращивают арсеналы.

Доклад SIPRI: страны все больше тратят деньги на вооружение, а Россия больше не в ТОП-5 (29.04.2019) 29.04.2019

Лидером по закупкам вооружений остаются США. В прошлом году они потратили около 650 миллиардов долларов. На втором месте закрепилась КНР. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Как Россия выпала из пятерки лидеров по расходам на вооружения. DW Новости (29.04.2019) 29.04.2019

Астрономическую сумму потратили в прошлом году страны мира на вооружения - почти 2 триллиона долларов. Тенденция к росту сохраняется. Россия на сей раз из пятерки самых вооружающихся государств выбыла. Ну а какие страны больше всех в мире тратят на закупку вооружений?
PORTSMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 08: The US warship USS Harry S. Truman is pictured anchored in The Solent on October 8, 2018 near Portsmouth, England. The nuclear powered aircraft carrier, named after the 33rd President of the United States with a crew of more than 5,000, has been at sea since late August and has been on operations in the North Atlantic, Mediterranean and Arabian Gulf. The Nimitz-class ship, launched in 1998 and carries more than 70 helicopters and fixed-wing aircraft, arrived in The Solent on Saturday for a five-day stay. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

SIPRI: Расходы на вооружения в мире достигли рекордного уровня 28.04.2019

США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция тратят больше средств на закупку оружия, чем все остальные страны мира вместе взятые, свидетельствует новый доклад SIPRI.

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