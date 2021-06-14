Без защитной маски в магазин в Германии теперь не попадешь. С этой недели в ФРГ вступило в силу распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах и на транспорте. В некоторых землях нарушителям грозит крупный штраф - в размере до нескольких тысяч евро. Решение о ношении масок было принято на фоне небольшого смягчения ограничительных мер.
Лидером по закупкам вооружений остаются США. В прошлом году они потратили около 650 миллиардов долларов. На втором месте закрепилась КНР. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).
Астрономическую сумму потратили в прошлом году страны мира на вооружения - почти 2 триллиона долларов. Тенденция к росту сохраняется. Россия на сей раз из пятерки самых вооружающихся государств выбыла. Ну а какие страны больше всех в мире тратят на закупку вооружений?