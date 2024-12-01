SIPRI: Во всем мире рост продаж оружия - особенно в России

В 2023 году топ-100 мировых производителей оружия заработали 632 млрд долларов, отмечается в докладе SIPRI. Рост доходов зафиксирован во всему миру, выше всего он у компаний из России и Ближнего Востока.

Доходы от продажи оружия и предоставления услуг 100 крупнейших компаний отрасли в 2023 году достигли 632 млрд долларов, увеличившись в реальном выражении на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные содержатся в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 2 декабря на его сайте.

Рост доходов, как выяснили в SIPRI , наблюдался по всему миру, причем особенно резким он оказался у компаний из России и с Ближнего Востока. В целом же, отмечается в докладе, более мелкие производители вооружений эффективнее реагировали на новый спрос, связанный с войнами в секторе Газа и в Украине, ростом напряженности в Восточной Азии и программами переоснащения армий в других регионах и странах.

Ведущие мировые оружейные компании наращивают производство и набирают персонал

Общий объем выручки от продажи оружия у топ-100 мировых компаний отрасли в прошлом году резко вырос после падения в 2022-м, почти три четверти их заработали больше, чем тогда, констатируют аналитики SIPRI.

"В 2023 году наблюдался заметный рост доходов от продажи оружия, который, вероятно, продолжится и в 2024-м, - констатирует Лоренцо Скараццато, научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. - Доходы 100 крупнейших производителей оружия все еще не полностью отражают масштабы спроса, и многие из них начали набор персонала, что говорит об их оптимизме в отношении будущих продаж".

У российских оружейных компаний резкий рост выручки

Из-за нехватки данных в топ-100 вошли лишь две российские компании, однако их совокупная выручка увеличилась на 40%, достигнув примерно 25,5 млрд долларов. Это произошло почти полностью за счет роста на 49% выручки у "Ростеха" - госкорпорации, не владеющей напрямую производственными мощностями, но контролирующей множество разных производителей оружия, включая семь ранее попадавших в первую сотню мировых компаний, по которым на этот раз SIPRI не удалось получить индивидуальные данные.

Российский истребитель Су-57 Фото: UAC Press Office/TASS/dpa/picture alliance

"Официальная статистика о выпуске вооружений в России скудна и сомнительна, но большинство аналитиков считают, что в 2023 году производство новой военной техники значительно увеличилось, в то время как существующий арсенал РФ подвергся масштабному обновлению и модернизации, - подчеркивает Нань Тянь. - В частности, боевые самолеты и вертолеты, БПЛА, танки, боеприпасы и ракеты стали выпускаться в больших количествах, поскольку Россия продолжала наступление в Украине".

Из украинских компаний в рейтинг попал только госконцерн "Укроборонпром". По данным SIPRI, его выручка увеличилась на 69 процентов.

Компании из США: доходы растут, проблемы с производством остаются

Базирующаяся в США 41 компания из 100 ведущих мировых производителей оружия зафиксировала доходы в размере 317 млрд долларов - это половина от общего объема доходов от продажи вооружений фирмами из топ-100 и это на 2,5% превышает показатель 2022 года. С 2018 года первая пятерка компаний отрасли неизменно является чисто американской.

Многофункциональный истребитель F-35 компании Lockheed Martin Фото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Однако Lockheed Martin и RTX Corporation (до июня 2023 года - Raytheon Technologies Corporation), два крупнейших в мире оружейных концерна, оказались в числе тех, у кого доходы упали. "Многопрофильные компании, такие как Lockheed Martin и RTX, производящие широкий спектр вооружений, часто зависят от сложных цепочек поставок, что сделало их уязвимыми перед лицом сохранявшихся проблем с такими поставками в 2023 году. Особенно это касается авиационной и ракетной отраслей", - поясняет Нань Тянь, директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений.

Европейская оборонка отстает от остального мира по росту доходов

Совокупная выручка от продажи оружия 27 компаний из топ-100, расположенных в Европе (за исключением России), в прошлом году составила 133 млрд долларов. Это лишь на 0,2% больше, чем в 2022-м, что является самым низким показателем роста среди всех регионов мира. Однако за этой скромной цифрой скрывается не столь однозначная картина. Европейские фирмы, специализирующиеся на сложных системах вооружений, в 2023 году работали в основном по старым контрактам, и их доходы за год, соответственно, не отражают приток заказов.

Танки Leopard 2, выпускаемые немецким концерном Rheinmetall, на учениях в Литве, май 2024 года Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Сложные системы вооружений, указывает Лоренцо Скараццато, дольше изготавливаются, поэтому компании, которые их выпускают, медленнее реагируют на изменения спроса. "И это объясняет, почему доходы таких фирм были относительно низкими в 2023 году, несмотря на всплеск новых заказов", - добавил Скараццато. В то же время у ряда других европейских производителей оружия доходы от продажи их продукции значительно выросли благодаря спросу, связанному с войной в Украине, особенно востребованы были боеприпасы, артиллерийские орудия и снаряды, а также системы ПВО.

В частности, этот спрос смогли удовлетворить компании из Германии, Швеции, Украины, Польши, Норвегии и Чехии. Например, немецкая Rheinmetall увеличила производственные мощности по выпуску 155-мм артиллерийских снарядов, а ее доходы подскочили благодаря поставкам танков Leopard и новым заказам, в том числе по связанным с войной программам в рамках так называемых круговых поставок. Суть их в том, что какая-то страна отправляет определенный вид оружия Украине, а взамен получает аналогичное от своих союзников.

Кроме Rheinmetall, в список SIPRI вошли еще три немецких производителя: ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl.

Южнокорейский и японский ВПК лидирует по росту доходов в Азии

23 компании из топ-100, расположенные в Азии и Океании, продемонстрировали рост доходов на 5,7% - до отметки в 136 млрд долларов. У четырех фирм из Южной Кореи он достиг 39%, что потянуло на 11,0 млрд долларов. А у пяти японских компаний эти показатели составили соответственно 35% и 10,0 млрд. Проводимая Токио политика укрепления военной мощи страны вызвала с 2022 года шквал заказов на внутреннем рынке Японии, причем у некоторых компаний портфель новых контрактов вырос более чем на 300%.

Южнокорейская 155-мм самоходно-артиллерийская установка K9 Thunder Фото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

"Резкий рост доходов южнокорейских и японских оружейных компаний отражает общую картину милитаризации в регионе в ответ на усиление восприятия (внешней. - Ред.) угрозы, - полагает Сяо Лян, научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. - Южнокорейские концерны также пытаются расширить свою долю на мировом рынке оружия, в том числе за счет спроса в Европе в связи с войной в Украине".

Ближний Восток: рост доходов оружейников связан с конфликтами в Газе и на Украине

В первую сотню крупнейших мировых компаний ВПК вошли шесть с Ближнего Востока. Их общая выручка выросла на 18% - до 19,6 млрд долларов. После начала войны в секторе Газа доходы от продажи оружия трех компаний из этих шести - вся тройка из Израиля - достигли 13,6 млрд долларов. Это самый высокий показатель для израильских фирм, когда-либо входивших в топ-100 SIPRI. В частности, в рейтинг попала компания Rafael - производитель системы ПВО "Железный купол", которая перехватывает ракеты, атакующие территорию Израиля.

"В 2023 году доходы ближневосточных производителей оружия из мировой первой сотни достигли небывалых высот, и, похоже, рост продолжится", - прогнозирует Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. - В частности, наряду с рекордными доходами за прошлый год израильские оружейники получают сейчас гораздо больше заказов, поскольку война в секторе Газа продолжается".