SIPRI: Производители оружия не поспевают за спросом

Несмотря на рост объемов заказов оружия на фоне войны в Украине, суммарная выручка крупнейших производителей вооружений в 2022 году снизилась на 3,5% в сравнении с 2021-м, говорится в докладе SIPRI.

Суммарная выручка от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших в мире компаний оборонной отрасли снизилась в 2022 году на 3,5 процента в сравнении с 2021 годом - несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. Это следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованного в понедельник, 4 декабря. Всего эти фирмы заработали 597 миллиардов долларов.

Аналитики отмечают, что снижение выручки связано прежде всего с американскими компаниями: 42 представителя США в рейтинге заработали в 2022-м на 7,9 процента меньше, чем годом ранее.

Турецкий Baykar - рекордсмен по росту выручки

Европейские компании из топ-100 зафиксировали небольшой рост - на 0,9 процента. Производители оружия из Азии и Океании наращивали продажи быстрее - на 3,1% - и второй год подряд опережают конкурентов из Европы по суммарной годовой выручке, 134 млрд долларов у азиатских фирм против 121 млрд у европейских. "Компании из Китая, Индии, Японии и Тайваня выиграли от постоянных государственных инвестиций в модернизацию вооруженных сил", - констатирует Сяо Лян, исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений.

Среди отдельных фирм рекордсмен по росту выручки - турецкая авиастроительная компания Baykar, которая изготавливает беспилотники Bayraktar. Она почти удвоила свою выручку в 2022 году.

Беспилотник Bayraktar на вооружении украинской армии Фото: Mykola Lararenko/AA/picture alliance

"Компании, специализирующиеся на менее технологически сложной продукции, смогли быстрее увеличить объемы производства в ответ на резкий рост спроса. В качестве примера можно привести турецкую компанию Baykar, производителя беспилотника Bayraktar TB-2. Baykar впервые вошла в топ-100 после того, как ее доходы от продажи оружия выросли на 94 процента", - объясняет старший научный сотрудник SIPRI Диего Лопес да Силва.

Четыре немецких производителя оружия, представленные в рейтинге, зафиксировали небольшой суммарный плюс - на 1,1 процента. При этом компании Rheinmetall, Hensoldt и Diehl смогли по отдельности нарастить свою выручку в диапазоне от 6 до 13 процентов, а вот ThyssenKrupp, наоборот, заработал в 2022 году на продаже вооружений на 16 процентов меньше, чем годом ранее.

Непрозрачность оборонно-промышленного сектора России

Только две российские компании попали в топ-100 SIPRI за 2022 год - "Ростех" и "Объединенная судостроительная корпорация". Исследователи объясняют это непрозрачностью российской оборонной промышленности и отсутствием доступных данных. Совокупная выручка от продажи оружия двух вышеназванных фирм снизилась в 2022 году на 12 процентов. Это явно идет вразрез с заявлениями российских властей о наращивании производства вооружений, признают аналитики. Отчасти такое противоречие в SIPRI объясняют высокими темпами инфляции и снижением экспорта российских вооружений.

ЗРК С-400, который выпускает российский госконцерн "Алмаз-Антей" Фото: Alexander Demianchuk/ITAR-TASS/IMAGO

Эксперты указывают в докладе и на другие факторы: "Во-первых, как это уже не раз случалось в России, платежи от правительства оружейным компаниям в виде банковских кредитов, возможно, были отсрочены или уменьшены. Во-вторых, компании могли сообщать о работах по восстановлению оружия советских времен как о новом производстве. Такие работы не принесли бы столько дохода, как реальное новое производство".

Наконец, из-за непрозрачности отчетности в докладе SIPRI не учтены компании вроде "Алмаз-Антея" или корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которые "производят категории техники, пользующиеся повышенным спросом в связи с войной, такие как системы противовоздушной обороны и ракеты", пишут авторы доклада.

Выручка оружейных компаний значительно вырастет

Почему большой спрос на фоне войны в Украине не привел к мгновенному росту выручки производителей оружия? В SIPRI объясняют этот феномен несколькими факторами. Большинство американских и европейских фирм не смогли быстро нарастить производственные мощности из-за нехватки рабочей силы, роста затрат и перебоев в цепочке поставок, которые усугубились из-за той же войны в Украине. Кроме того, многие страны размещали новые заказы в конце года, и из-за временного разрыва между заказами и поставками резкий рост спроса пока не отразился на доходах этих компаний.

В то же время еще невыполненные заказы и резкое увеличение числа новых контрактов говорят о том, что в ближайшие несколько лет мировые доходы от продажи оружия могут значительно вырасти, уверены в SIPRI. "Многие оружейные компании столкнулись с трудностями при переходе на производство вооружений для войны высокой интенсивности. Однако были подписаны новые контракты, в частности на поставку боеприпасов, что ожидаемо приведет к росту доходов в 2023 году и в последующие годы", - резюмирует директор исследовательской программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро.

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