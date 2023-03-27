Новый ракетный полк РБ у ее границы с Украиной: что известно

В Минске объявили о формировании нового армейского подразделения, которое будет дислоцировано в 50 км от границы Беларуси с Украиной. Что известно о зенитном ракетном полке в Лунинце - у DW.

Новый зенитный ракетный полк белорусской армии сформирован в городе Лунинец. Во времена СССР в окрестностях этого райцентра в Брестской области был построен военный аэродром, который использовался в учебных целях для истребителей-бомбардировщиков. В 2022 году он был задействован российской авиацией для атак объектов на украинской территории.

В последние месяцы о пребывании на лунинецком аэродроме военной техники ничего не сообщалось, зато белорусские власти объявили о создании возле границы с Украиной еще одного армейского подразделения.

С-300 после капремонта

Необходимость формирования нового ракетного зенитного полка министр обороны РБ Виктор Хренин назвал "адекватным ответом" на сложившуюся ситуацию. "Обстановка вокруг нашей страны не становится спокойнее: идет активная милитаризация Запада, возрастает военный потенциал возле наших границ, накачивается оружием Украина", - заявил министр журналистам во время визита в Лунинец 23 марта.

Александр Алексин Фото: privat

Чем же будет вооружен новый полк? Минский военный аналитик Александр Алексин отмечает, что после передачи Россией Беларуси новых ЗРК С-400 часть старых комплексов С-300 была высвобождена с тех направлений, которые они ранее прикрывали. "После капитального ремонта на базе этих установок был сформирован полк для прикрытия воздушного пространства на юге Беларуси", - поясняет Алесин.

По его словам, до конфликта в Украине у Минска не было систем ПВО на юге страны: ни на границе с РФ, ни на границе с Украиной, потому что эти государства не считались враждебными. Сейчас, уточняет аналитик, в связи с боевыми действиями в Украине возникла опасность того, что украинские БПЛА, а также ракеты могут проникать с юга на территорию Беларуси или через нее на территорию РФ. Со своей стороны, министр обороны Хренин при посещении Лунинца сказал, что "руководство Украины проявляет непредсказуемость в своих действиях".

Для военнослужащих уже построили казармы и жилой дом

Глава Минобороны также уточнил, что зенитный ракетный полк решили создать на базе существующей воинской части в Лунинце, однако оснащена она будет совсем иначе. Как выясняется, речь идет не только о передислокации зенитных ракетных комплексов С-300 поближе к украинской границе (полк разместится в полусотне километров от нее), но и о нахождении здесь военнослужащих на постоянной основе.

ЗРК С-400 во время подготовки к военному параду в Москве, май 2022 года Фото: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

Для личного состава срочной службы в кратчайшие сроки обустроили казармы, а для семей офицеров построили 72-квартирный дом. Сдача его в эксплуатацию и стала поводом для визита министра обороны в Лунинец. Хотя жилье в этом доме считается арендным, у военных есть возможность бесплатно стать собственником квартир после 25 лет службы. Такая льгота предусмотрена специальным указом Александра Лукашенко, подписанным в феврале 2023 года.

Кроме военного аэродрома у границы с Украиной теперь будут и ракеты

Сам Лукашенко также посещал аэродром в Лунинце, причем случилось это относительно недавно - в январе 2022 года, примерно за месяц до российского вторжения в Украину. Уже тогда он заявлял о необходимости укрепления южных рубежей Беларуси и упрекал украинские власти в создании напряженности на границе, на что может последовать ответ со стороны Союзного государства РФ и РБ.

Сейчас эти слова воспринимаются совсем иначе, чем год назад, а сами жители Лунинца обращают внимание на детали, которые тогда не привлекали их особого внимания. "Аэродром этот считался заброшенным и последние годы до него никому дела не было. Народ даже сплетничать начал, что скоро продадут его или лесопилка по соседству появится", - говорит мужчина, попросивший не называть его имени.

Учения войск РФ и Беларуси "Союзная решимость" на полигоне в Брестской области, февраль 2022 года Фото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance

По словам собеседника DW, оживление на территории лунинецкого аэродрома и вокруг него стало ощущаться в начале 2022 года, когда выяснилось, что военный объект будет задействован в ходе учений РФ и РБ "Союзная решимость". Тогда же местные жители впервые за долгое время стали сталкиваться с запретом даже на посещение лесных массивов, которые примыкают к аэродрому. "А потом уже стало понятно, что все серьезно: запускать ракеты тренировались еще время учений - это было слышно не только в городе, - вспоминает собеседник. - Но теперь получается, что тренировками дело не ограничилось и ракеты стали летать в сторону Украины".

Между тем Александр Алексин подчеркивает, что без России поддерживать боеспособность зенитных ракетных комплексов С-300 еще советского производства Минск не сможет. Значит, добавляет он, формирование нового полка "санкционировано и Российской Федерацией".

Что говорят местные жители о новом военном формировании

Те, кто живут в Лунинце, рассказывают, что с минувшей осени уже не чувствуют присутствия военной авиации на аэродроме, но в начале 2023 года на его территории стали вестись масштабные строительные работы. "Ходили слухи, что будет российская военная база, потому что взялись за ремонт казарм, строительство дороги, для чего вырубили лес, чтобы расширить территорию", - делится еще один житель райцентра.

По его словам, у людей, которые привлекались к этим работам, изымали телефоны, а сама стройка велась под контролем вооруженной охраны. Однако после того, как жилой дом для военнослужащих стали возводить и в самом Лунинце, стало понятно, что делается это для нужд белорусской армии, а не российской.

Сам факт появления ракетного зенитного полка в непосредственной близости от границы с Украиной в Лунинце стараются воспринимать нейтрально. "Да, есть и тревога, что если с нашей территории что-то полетит, то и к нам прилететь может, - признается учительница Елена (имя изменено. - Ред.). - Но за последний год столько всего случилось, что мне вообще кажется, что теперь может произойти что угодно и пострадавшие будут даже там, где нет поблизости никаких военных объектов".

Еще один мужчина, назвавшийся работником железной дороги, обратил внимание на то, что Лунинец является крупным по белорусским меркам транспортным узлом: "До пандемии пассажирские поезда ездили в том числе и в Украину, а грузовые составы отправляли туда еще чуть ли не в день начала войны. Некоторым моим коллегам-машинистам пришлось потом возвращаться на родину окольными путями. Я к чему это говорю? Не только ведь аэродром может стать целью в случае какого-то конфликта, но и железная дорога тоже".

Смотрите также: