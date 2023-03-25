Путин: РФ разместит ядерное оружие на территории Беларуси

На 395-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 25 марта (время московское).

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Россия разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и 1 июня завершит строительство в РБ хранилища для такого оружия, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия-24". По словам Путина, Россия намерена не передать Беларуси ядерное оружие, а разместить свое оружие на ее территории.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о распространении "фейков" о российской армии против бывшего главы факультета экономических наук ВШЭ Константина Сонина. Официально представитель московского управления Следственного комитета сообщила, что дело возбуждено в отношении 51-летнего мужчины, его имя не называется. Агентство новостей "Москва" и "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщают, что речь идет о Сонине. По версии следствия, с апреля по июль 2022 года он неоднократно в своем Telegram-канале "размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих" в Украине. Сам Сонин возбуждение уголовного дела пока не комментировал.

Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Украине, говорится в сообщении организации. В ходе поездки Гросси "намерен лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть острую необходимость защиты АЭС в условиях продолжающегося военного конфликта в стране". По словам Гросси, несмотря на постоянное присутствие на станции экспертов МАГАТЭ, ситуация по-прежнему остается нестабильной, а угрозы ядерной безопасности "слишком очевидны". Это будет второй визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС с сентября прошлого года.

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Германия предлагает странам Европейского Союза ввести контроль над тем, кто является конечным пользователем технологических и электронных товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck). По его словам, Германия изучила данные об экспорте стран бывшего СССР и других граничащих с Россией государств. С начала введения санкций ЕС в отношении РФ передвижение грузовых автомобилей внезапно увеличилось в четыре раза, сообщил министр. "Мы сразу же определили меры, одной из которых было бы введение контроля за конечным использованием таких товаров двойного назначения", - сказал Хабек, отметив, что обычно подобная мера касается только товаров военного назначения.

++19.25++

Численность военнослужащих российской армии должна быть увеличена, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены - это не менее 1,5 млн человек", - сказал он в интервью российским СМИ, фрагмент которого политик опубликовал в своем Telegram-канале. При этом, по мнению Медведева, для успешной защиты страны нужна "смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте".

++18.50++

В последние дни на Бахмутском направлении уменьшилось количество боестолкновений, но заявления британской разведки об истощении российских войск под Бахмутом требуют уточнения, заявил в эфире телемарафона представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. "Последние три дня показывают, что сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50. Но это требует более детального анализа и, я думаю, ближайшая неделя это покажет", - сказал он, добавив, что пока Бахмут остается эпицентром боевых действий.

Минобороны Великобритании в очередной сводке сообщило, что наступление России на Бахмут практически застопорилось - вероятно, главным образом из-за крайнего истощения российских сил.

++18.25++

Армия РФ обстреляла из артиллерии города Часов Яр и Торецк в Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В результате погибли два мирных жителя - мужчина в Часовом Яру и женщина в Торецке.

++18.10++

В Курской области под обстрел ВСУ попало приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника", - написал он в Telegram-канале .

Зеленский запросил переговоры с главой КНР

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не рассчитывает на скорое завершение агрессивной войны России против Украины. "Мы должны быть готовы обеспечивать поддержку в течение долгого времени", - заявил он в ходе выступления в Потсдаме. По словам Шольца, Россия должна понять, что "она не может просто так присоединить к себе большие части украинской территории, как она пытается это сделать сейчас". Только при наличии этого понимания можно будет урегулировать военный конфликт, сказал канцлер, отметив, что "этот шаг пока не укладывается в голове" у президента РФ Владимира Путина.

++17.30++

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun , что по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о проведении переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, по словам Зеленского, от китайской стороны пока не поступало предложений о сотрудничестве или встрече.

++17.00++

Евгений Пригожин (фото из архива) Фото: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

Более пяти тысяч бывших заключенных, завербованных на войну в Украине, получили помилование по завершению контракта с российской частной военной компанией "Вагнер", заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. По его словам, лишь "0,31% совершили повторное преступление в течение месяца" после возвращения из зоны боевых действий. Пригожин утверждает, что этот показатель в 10-20 раз меньше стандартного. "Преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время", - говорится в комментарии , опубликованном пресс-службой бизнесмена.

++16.35++

Российские войска обстреляли из артиллерии пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. В результате обстрела пострадали два человека - 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Эрдоган поблагодарил Путина за продление "зерновой сделки"

++16.10++

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщила канцелярия Эрдогана, глава государства поблагодарил Путина за его "позитивное отношение" к продлению Черноморской зерновой инициативы. Лидеры также обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и события, касающиеся войны в Украине. При этом Эрдоган указал на важность скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной путем переговоров, говорится в сообщении.

++15.25++

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли два человека, трое получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, в Очеретинской общине один человек погиб в Орловке и один человек ранен в Первомайском. Также один человек погиб и один ранен в Бахмуте. В Часовоярской общине повреждены по меньшей мере четыре дома, один человек получил ранения.

В Константиновке повреждены два дома и газопровод, а также частные дома на двух улицах в Северске. По словам Кириленко, продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской общины.

++14.50++

Польский производитель боеприпасов Dezamet значительно увеличит мощности для поставок боеприпасов в Украину, финансируемых ЕС, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Этот завод может рассчитывать на новые заказы и средства, мы запустим новые производственные линии на этом и других предприятиях по производству боеприпасов, - сказал Моравецкий радиостанции RMF. - Мы хотим как можно быстрее увеличить объем производства в несколько раз".

Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что частные польские компании также увеличат производство боеприпасов.

Накануне гендиректор государственного оружейного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), в структуру которого входит и Dezamet, Себастьян Хвалек заявил, что PGZ планирует увеличить численность персонала на несколько тысяч человек. В настоящее время в группе предприятий работает около 20 000 человек.

Россия уменьшила количество военных кораблей в Черном море

++14.10++

Численность российской корабельной группировки в Черном море уменьшена до 10 единиц, сообщает украинское оперативное командование "Юг" . По его сведениям, надводные ракетоносители заведены в пункты базирования, два подводных находятся в море, общий залп "Калибров" - до 8 единиц.

Хроника событий 25 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 марта 14.00 - 23.59 >>>

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