На 395-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 25 марта (время московское).

Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление

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Украина пока не может перейти в контрнаступление и начать освобождение оккупированных территорий из-за нехватки вооружений и боеприпасов, заявил Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun .

"Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров. Мы пока не можем начать", - сказал глава государства, добавив, что ситуация на востоке страны остается сложной - российские силы ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

Зеленский подчеркнул также, что Украине необходима дополнительная поддержка от союзников, в том числе боеприпасы и истребители.

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За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Украине, по предварительным данным, погибли 16 мирных жителей, 59 человек были ранены, сообщает Military Media Center. По его данным, обстрелам из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет", крылатые ракеты "Оникс", тактическая авиация) подверглись 119 населенных пунктов в 8 областях Украины, подтверждено поражение 63 объектов инфраструктуры.

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На Южном направлении российские войска активизировали авиацию, сообщает украинское оперативное командование "Юг" . По его данным, накануне два истребителя Су-35 атаковали Бериславский район управляемыми авиационными бомбами, в результате повреждено здание спасательной части, обошлось без жертв. Позднее по Херсону с берегового ракетного комплекса "Бастион" были выпущены ракеты "Оникс", но они были сбиты, утверждают в оперативном командовании.

Из артиллерии, танков и минометов силы РФ совершили более 60 обстрелов. В Херсоне и прибрежных селах повреждены полтора десятка зданий, среди которых складские помещения, в том числе и с гуманитарными грузами, частные и многоквартирные дома. С управляемого дрона во двор отдела социальной защиты населения была сброшена разрывная граната. В результате этих атак погибло 2 гражданских жителя, ранены 6 человек.

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Украинским войскам ценой титанических усилий удается стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении фронта - об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил начальнику Штаба обороны Великобритании адмиралу Тони Радакину. "Информировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении - наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", - написал Залужный в Telegram по результатам телефонного разговора с Радакином. В ходе беседы также обсуждалось усиление украинской ПВО.

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В течение минувших суток российские войска обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов . По его словам, в результате массированных обстрелов в г. Волчанск повреждены по меньшей мере 2 жилых дома, в пгт Вильча - 4 жилых дома, в с. Бугаевки снаряды упали на открытой территории.

Кроме того, в Чугуевском районе разрушен инфраструктурный объект. В с. Кругляковка при обстрела поврежден жилой дом, произошел пожар, а в с. Первомайское уничтожены гараж и частный автомобиль.

"К счастью, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не было", – отметил Синегубов.

Он сообщил также, что утром в субботу в с. Щуровка на взрывном устройстве подорвался 55-летний мужчина - его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Российское наступление на Бахмут застопорилось, вероятно, в основном из-за крайнего истощения российских сил, полагают в Минобороны Великобритании. В очередной сводке на основе разведданных отмечается, что ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности в отношениях между министерством обороны РФ и "Группой Вагнер".

Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус на Авдеевку и на район Кременная-Сватово, где Россия, вероятно, стремится только стабилизировать свою линию фронта. Это говорит о возвращении к более оборонительной схеме действий после безрезультатных попыток провести общее наступление с января 2023 года, резюмируют в британском оборонном ведомстве.

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Ночью по центру Краматорска в Донецкой области и промышленной зоне города нанесен ракетный удар, сообщает Краматорский горсовет со ссылкой на городского голову Александра Гончаренко. Отмечается, что в результате удара никто не пострадал, информация о разрушениях уточняется.

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За прошедшие сутки войска РФ 67 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов", сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин . По его словам, город Херсон обстреливался семь раз, 23 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и медучреждение. Два человека погибли, шесть получили ранения.

С деоккупированной территории Херсонской области 24 марта было эвакуировано 59 жителей, указал глава ОВА.

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За прошедшие сутки российские силы нанесли по украинской территории 50 авиационных и 11 ракетных ударов, осуществили 75 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. По его данным, основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, где были отбили 59 атак.

В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов; были сбиты российский вертолет Ми-24 и 6 беспилотников различных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы, сообщает украинское командование.

В сводке также отмечается, что российские оккупационные силы продолжают оказывать давление на местное население на захваченных территориях. Так, 22 марта, по сведениям Генштаба ВСУ, военнослужащие федеральной службы российской Нацгвардии провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области. Отмечается, что особому вниманию во время проверки подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

ISW: Россия готовит инфополе к возможному контрнаступлению Украины

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Украинские военные под Бахмутом Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

В российском информационном пространстве все чаще звучат заявления влиятельных лиц о возможном украинском контрнаступлении, обращает внимание американский Институт изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Так, 24 марта о подготовке Киева к наступательным операциям заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Наш генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", - сказал он в интервью государственным СМИ. Днем ранее, 23 марта, о планах масштабного украинского контрнаступления говорил владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Весеннее наступление войск РФ, по-видимому, достигло своей кульминации, и российское информационное пространство реагирует как на замедление российских операций, так и на возможное возвращение Украиной инициативы на фронте, отмечают аналитики. Российскому военному командованию потребуется направить значительное количество сил на передовую, чтобы начать новые наступательные операции, однако маловероятно, что такие силы у РФ есть в достаточном объеме, указывают в ISW.

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Ущерб, нанесенный российскими войсками украинским медицинским учреждениям за время полномасштабного вторжения, составил свыше 2,5 млрд долларов США (2,3 млрд евро), заявили в Минздраве Украины. Там основываются на данных Всемирного банка, согласно которым ракетами и снарядами были разрушены или повреждены по меньшей мере 978 медучреждений. Кроме того, было повреждено или уничтожено 650 машин скорой помощи и по меньшей мере 596 аптек.

Больше всего медицинская инфраструктура пострадала из-за войны в четырех областях Украины, отметили в Минздраве. В Донецкой области нанесенный ей ущерб оценивается в 768 млн долларов (713 млн евро), в Харьковской области - в 618 млн долларов (574 млн евро), в Черниговской области - в 259 млн долларов (241 млн евро), в Луганской области - в 188 млн долларов (174 млн евро).

В ведомстве указали, что только в 2023 году для восстановления доступа к медицинской помощи и реконструкции медучреждений Украине потребуется не менее 640 млн долларов (595 млн евро). В общей сложности на восстановление украинской системы здравоохранения от последствий войны требуется 16,4 миллиарда долларов (15,2 млрд евро), добавили там.

Призывы к эвакуации в окрестностях Херсона

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Последствия обстрела Херсона (январь 2023 года) Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Жителей Херсонской городской общины призвали эвакуироваться из-за атак российских сил. "Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся у Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение", - говорится в Telegram-канале Херсонского горсовета.

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Группа сенаторов США, как демократов, так и республиканцев, обратилась к президенту страны Джозефу Байдену с призывом поддержать Международный уголовный суд в расследовании вероятных военных преступлений РФ в Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Соединенные Штаты до сих пор не поделились с МУС имеющимися у них доказательствами военных преступлений российской армии, напоминают сенаторы в своем письме. Законодатели призывают Байдена "продвигаться вперед в поддержке работы МУС, чтобы Путин и другие люди из его окружения недвусмысленно знали: ответственность и правосудие за их преступления неизбежны".

Президент США: Китай пока не поставлял РФ оружие для войны

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США считают, что Китай пока не поставлял в Россию оружие для применения в войне против Украины. "В течение последних трех месяцев я слышал, что Китай собирается предоставить России значительное количество вооружений, - заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. - Они пока не предоставили".

В то же время США и Канада продолжат поддерживать украинский народ, подчеркнул глава Белого дома в ходе выступления в канадском парламенте. Кроме того, Вашингтон и Оттава особо выделили свою приверженность союзникам по НАТО. "Мы сохраним наш альянс сильным и единым. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил Байден.

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Кремль отказался от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной после того, как российские войска не смогли добиться больших успехов на поле боя, и решил сосредоточиться на сдерживании украинского контрнаступления, ожидаемого в ближайшее время. Об этом пишет Bloomberg. Как отмечает агентство со ссылкой на собственные источники, в 2023 году власти РФ намерены привлечь на контрактную службу в Вооруженные силы до 400 000 человек. Масштабная вербовочная кампания позволит российским властям избежать еще одной принудительной мобилизации резервистов в свете будущей предвыборной кампании Владимира Путина, которая должна начаться к концу года, указывают собеседники Bloomberg. Объявленная минувшей осенью мобилизация подорвала доверие населения к властям и спровоцировала отток из страны до миллиона россиян, добавляет агентство.

МИД Украины - миссии ООН: Нельзя возлагать ответственность на жертву агрессии

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), которая обвинила Россию и Украину в убийствах военнопленных. "Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности, документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины. В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту", - указали в Киеве. Украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет "избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", добавили в МИД.

По словам главы ММПЧУ Матильды Богнер, обе стороны во время войны казнили пленных без суда и следствия прямо на поле боя. ООН располагает доказательствами 25 таких казней со стороны украинских военных и 15 со стороны российских. Организации известно, что украинские власти начали расследования пяти случаев внесудебных казней со стороны ВСУ, охватывающих 22 жертвы, но у ООН нет данных о каких-либо судебных производствах, добавила Богнер. Бывшие военнопленные с обеих сторон также сообщили о пытках и жестоком обращении в плену.

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Международный уголовный суд в Гааге Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Если государства, ратифицировавшие Римский статут, будут пренебрегать ордером Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина, это поставит под угрозу само существование МУС. Об этом, как передает "РБК-Украина" , заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому статуту. Здесь же вопрос уже даже не в Путине или Украине, а в том, что если будут откровенно пренебрегать ордером, то это развалит МУС", - сказал глава МИД. Поэтому, по словам министра, Международный уголовный суд заинтересован в том, чтобы его ордер был исполнен.

По мнению Кулебы, даже поддерживающие отношения с Москвой страны не смогут полностью игнорировать решение суда. Глава украинского внешнеполитического ведомства привел в качестве примера Южно-Африканскую Республику, где в августе пройдет саммит страны группы БРИКС, на который приглашен российский президент. "Ясно, что ЮАР не откажется от визита Путина, потому что это их союзник. Но, проигнорировать, я не думаю, что ЮАР сможет откровенно и дерзко его проигнорировать... Лучше бороться с попытками не выполнить ордер, чем бороться за то, чтобы такой ордер был выдан", - заключил он.

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