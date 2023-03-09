"Отправляют на убой". Что с мобилизованными после их жалоб?

Мобилизованные из России все чаще рассказывают, что в Украине их угрозами и силой отправляют на штурм без подготовки. DW изучила, менялось ли что-то после видеообращений солдат из ряда регионов РФ.

Количество видеообращений мобилизованных россиян, которых отправили на войну в Украину, начало резко расти с января 2023 года. Осенью 2022-го, когда мобилизация в РФ только началась, россияне чаще всего жаловались на некачественное обмундирование, отсутствие подготовки и в целом на неразбериху с призывом. При этом в подавляющем числе обращений мобилизованные подчеркивают, что не имеют ничего против участия в войне, не отказываются выполнять приказы. Зимой же региональные СМИ и паблики заполнились рассказами мобилизованных об отправке на штурм под угрозой расстрела, огромных потерях и, например, запрете забирать с поля боя раненых. DW изучила несколько обращений россиян, мобилизованных из почти 20 российских регионов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент Владимир Путин и глава Генштаба Валерий Герасимов Фото: SPUTNIK via REUTERS

Если проследить за судьбой воинских подразделений, которые жалуются министру обороны РФ Сергею Шойгу, президенту Владимиру Путину и региональным властям, то становится очевидно, что в подавляющем числе случаев это ни к чему не приводит. Один из самых показательных примеров - мобилизованные из Сибири и их родственники, которые за последний месяц записывали обращения в общей сложности более пяти раз. Первое такое видео с мобилизованными из Новосибирска появилось 24 января. На нем военные, приписанные к полку №1439 в/ч 95380, рассказали, что по прибытии в самопровозглашенную "ДНР" их "закинули в штурмовую группу", хотя готовили как тероборону.

Через две недели, 8 февраля, такое же видео записали мобилизованные из Иркутской области, которые, по их словам, были приписаны к этому же расформированному полку. В этот раз солдаты обращались к Путину и Шойгу. По их словам, по прибытии в самопровозглашенную "ДНР" их отправили во второй батальон того же полка №1439: "Новым командованием нам было разъяснено, что теперь мы не военнослужащие теробороны, к которой нас готовили, а боеспособное подразделение штурмовиков, которое готово штурмовать здания и укрепрайоны". Как сложилась их судьба, стало известно через две недели - из видео других мобилизованных из соседнего батальона.

"Батальон практически полностью уничтожен"

На этот раз, 25 февраля, обращение записали тоже мобилизованные из Иркутской области, все из той же военной части в Новосибирске, которых также отправили в 1-ю славянскую бригаду самопровозглашенной "ДНР". Их рассказ в точности повторял историю сослуживцев. "Из нас - солдат теробороны - за один день сформировали штурмовые подразделения, отправляют штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки - на убой", - говорит мобилизованный россиянин на видео, добавляя, что за отказ идти в штурм командиры из самопровозглашенной "ДНР" стреляют по мобилизованным "из автоматов и БМП".

"До нас уже были обращения из 2-го батальона. На данный момент этот батальон практически полностью уничтожен", - рассказал солдат о судьбе мобилизованных, которые, как и он, две недели назад обращались к Путину. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал обратиться в военную прокуратуру и перевести мобилизованных "к новому месту службы".

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Через несколько дней солдат отправили на штурм. "Отправили первый и второй батальон. Мы ждали перевода (в тероборону. - Ред.), но нас никуда не переводят", - рассказал один из мобилизованных. Через два дня обращение записали уже родственницы мобилизованных - и вновь к Путину: "Уважаемый Владимир Владимирович, вы наша последняя надежда". Через несколько дней родственники сообщили "Сибирь.Реалии", что "практически уничтожен" уже весь полк и в него направлено седьмое по счету пополнение - из новых мобилизованных.

Извинения за жалобы и запрет говорить со СМИ

Похожая ситуация сложилась в январе и с мобилизованными из Ярославской области. Они в обращении , адресованном вновь Путину, рассказали, что их хотят обвинить в дезертирстве за оставление позиций по приказу командования. Родственники мобилизованных рассказали местному изданию "Место Силы Ярославль", что на их жалобы не отреагировали ни в Минобороны, ни в военной прокуратуре, ни в Следственном комитете. В итоге мобилизованных, по словам их близких, разделили по разным частям и отправили на первую линию, а родственникам запретили общаться со СМИ.

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С давлением командования столкнулись и мобилизованные из Самарской области. В новогоднюю ночь они попали под удар в Макеевке. Их расквартировали в здании бывшего ПТУ. В начале февраля российские мобилизованные, выжившие при ударе, записали видеообращение к Путину с жалобой на "безобразное отношение" командиров, но уже через 10 дней появилось другое видео - с извинениями от военных за их жалобы. Как рассказала Telegram-каналу "Можем объяснить" родственница одного из сослуживцев, недовольных военных сначала вернули в Россию, где и были записаны извинения. После этого часть из них небольшими партиями вновь начали возвращать в зону боевых действий.

После жалоб - в тыл, а потом снова на передовую

Практика возвращать жалующихся мобилизованных в Россию, чтобы затем вновь забрасывать на фронт, распространена довольно широко. Мобилизованные из Марий Эл записали первое обращение 8 февраля, рассказав, что командование в самопровозглашенной "ЛНР" "не считает их за людей" и "отправляет на убой", также определяя в штурмовые отряды. В течение месяца появились еще два видео от мобилизованных из Марий Эл и соседнего Татарстана. В пресс-службе республики 11 февраля заявили, что после жалобы "все мобилизованные вернулись в расположение своего полка".

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По словам адвоката Елены Хафизовой, которая представляет интересы российских мобилизованных, через несколько дней мужчин с видео снова отправили в зону боевых действий под управление самопровозглашенной "ДНР". "Подразделение снова вернули на линию соприкосновения. Бойцы подразделения в настоящее время находятся в распоряжении "ДНР", и фактически были предприняты действия временного характера", - рассказала юрист. Тем, кто жаловался, по ее словам, пригрозили уголовными делами.

Такая же история произошла с военными из Серпухова, которых после жалоб в ноябре вернули в Россию. "Их отвезли в Белгород на три дня. Привести себя в порядок. И через три дня отправили обратно на фронт. Они не хотели возвращаться. Их просто увезли туда и все, без разговоров. Условия все те же: ничего не поменялось", - рассказала жена одного из солдат, записавших видеообращение.

Избиения и угрозы

5 февраля в Telegram-канале "Азиаты России" появилось видеообращение на тувинском языке, в котором мобилизованные из Тувы жаловались на побои и угрозы со стороны военных из самопровозглашенной "ДНР". "В нас стреляли из автоматов, сказали, что мы живыми отсюда не выйдем. Говорили, что мы относимся к ним, к "ДНР". Военная полиция приехала и побила нас", - рассказал человек на видео. СМИ также опубликовали записи, на которых предположительно запечатлены избиения и угрозы.

Видео вызвало резонанс в республике. С записавшими видеообращение лично встретился бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол. После встречи он заявил, что никто из мобилизованных серьезно не пострадал. "Нет такого, чтобы кто-то был искалечен. Сейчас, после того как мы пообщались, они понимают, что должна быть, прежде всего, дисциплина, основанная на подчинении командирам и уважительном отношении старших командиров к подчиненным", - сказал он. Прокуратура после двух недель проверки заявила, что не нашла подтверждения избиений военных.

"Мы не отказываемся выполнять приказы"

Такие же обращения с похожими историями за последние месяцы записывали мобилизованные из десятка регионов. Вновь прибывшие военные повторяют те же жалобы, что звучали последние месяцы. На этой неделе обращение записали призванные из Белгородской области, которых также перевели в самопровозглашенную "ДНР", где местное командование за день сделало из них штурмовое подразделение.

"Какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет. Вот все, что осталось от моего взвода. Из всей роты", - говорит мужчина на видео, стоящий в окружении 10 человек. Власти Белгородской области в ответ заявили, что воинская часть прошла необходимую военную подготовку, и перенаправили все вопросы в Минобороны РФ.

В подавляющем числе видеообращений мобилизованные подчеркивают, что они не отказываются выполнять приказы, а лишь требуют предоставить снаряжение, использовать их по специальности и вывести из подчинения самопровозглашенных "ДНР" или "ЛНР". Например, военные из Белгородской области заявили, что будут исполнять приказы "только в составе вооруженных сил РФ".

На самом деле с 1 января весь личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса, на который жалуются мобилизованные, уже был включен Минобороны в состав вооруженных сил РФ.

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