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Мобилизованные военнослужащие в Луганске (фото из архива)Фото: Stanislav Krasilnikov/ITAR-TASS/imago images
КонфликтыУкраина

Почти все жаловавшиеся мобилизованные из Иркутска погибли

Виталий Кропман
9 мин. назад

Неподготовленных мобилизованных из состава полка 1439 бросили на штурм Авдеевского укрепрайона под Донецком. Весь полк практически уничтожен - несколько человек ранены, остальные погибли.

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Большинство мобилизованных из Иркутской области, которые трижды обращались за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, погибли. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило издание "Сибирь. Реалии" со ссылкой на родственников двух бойцов.

Согласно полученной информации, с 28 февраля на 1 марта неподготовленных мобилизованных из Иркутской области из состава полка 1439 бросили на штурм Авдеевского укрепрайона под Донецком. Весь полк практически уничтожен - несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими без вести, утверждается в публикации.

"Мой отзвонился - осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят "на передок"! - рассказала журналистам жена мобилизованного Светлана (имя изменено).

Три обращения к Путину

В феврале мобилизованные из Иркутской области записали два видеообращения к президенту России. Они жаловались, что не имеют военной подготовки, многие - старше 40 лет с хроническими болезнями. Военнослужащие сообщили, что были переданы в подчинение командованию так называемой "ДНР", которое посылает их, как они выразились, "на убой", а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что намерен разобраться в ситуации и обещал, что в ближайшее время мобилизованных переведут к новому месту службы.

27 февраля они направили третье по счету обращение Владимиру Путину с жалобой на действия командования Славянской бригады "ДНР". Мобилизованные написали, что их отправляют на штурм в отсутствие разведки, связи и поддержки артиллерии, а в случае отказа выполнить приказ обещают преследовать за дезертирство.

Они также утверждали, что командование забирает с поля боя только солдат из "ДНР" с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют на позициях, поскольку "боятся потерять технику". Убитые россияне числятся пропавшими без вести, а раненых все же эвакуируют раз в сутки на носилках. Военная полиция задержала замполита полка с позывным "Скала", который пытался объяснить командованию, что "вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков".

1 марта Telegram-канал "Люди Байкала" сообщил, что иркутских мобилизованных из полка 1439 отправили на штурм Авдеевского укрепрайона.

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